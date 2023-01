La solución de Tu Muni: Salgan más temprano

Barataria

Como todo el tiempo, todas las mañanas, durante todo el día y todas las tardes noches, en la Ciudad de Guatemala el tráfico es el principal protagonista. En la Ciudad Capital, ya no existen “horas pico”, porque todo el día el tráfico hace de las suyas. Es innegable que la capital guatemalteca ha crecido exponencialmente, no es la misma de hace treinta años en definitiva y, a medida que ha crecido, también ha crecido el número de vehículos que la transitan. Hace algunos años, los niveles del tránsito descendían considerablemente después de las ocho de la mañana y durante casi todo el día hasta que se consideraban horas pico a partir de las cinco de la tarde. Durante las vacaciones escolares, era previsible una baja del tráfico en la ciudad capital. Sin embargo, ahora mismo esto es imposible.

Resulta una verdadera tortura, que muchos guatemaltecos tengan que madrugar a partir de las cuatro de la mañana y encima de todo pasar una o dos horas en el tráfico para llegar puntual a sus trabajos y que el patrono no les descuente el día y el séptimo por llegar tarde. Tampoco, es agradable que los trabajadores al salir del lugar de trabajo a sus viviendas pasen otras dos horas en el tráfico. Si hacemos un balance somero, es fácil comprender que todos los guatemaltecos que se dirigen a centros de trabajo durante la semana pierden mínimamente dos horas por la mañana para ir a trabajar y dos horas por la tarde noche para ir a sus casas, en total se pierde como mínimo cuatro horas en el tránsito de la ciudad capital. Si a ello le sumamos las horas que en casa deberán dedicar a preparar y consumir alimentos, preparar a sus hijos para la escuela y las horas de sueño; en realidad ya no queda muchas horas de convivencia en el hogar que se suman a las horas de trabajo.

Pasar manejando vehículo en el tráfico de la ciudad capital es un verdadero calvario, puede una persona fácilmente notar la desesperación que tienen todos los conductores cuando han planificado llegar a una hora a su trabajo y durante el trayecto se encuentra con que los minutos avanzan y las largas filas de vehículos se quedan sin moverse ni un metro por largos minutos. Muchas de estas largas filas las provocan los agentes de tránsito que ni siquiera se coordinan y, en tanto uno detiene el tráfico unas cuadras adelante, el semáforo que desfoga el tráfico del otro lado continúa normal y nos preguntamos ¿Dónde podría estar el policía de tránsito que también deba reconducir el tráfico en esta intersección?

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer algunas otras ciudades en el mundo, sabemos perfectamente que los problemas de tránsito no son únicos en la ciudad de Guatemala, pero el desborde de vehículos es fácilmente reconducido de tal manera que los medios de transporte disponibles, así como las vías de acceso, de circunvalación y “abordamiento” de las ciudades hace fácil la llegada y salida de vehículos en tales ciudades que, aunque hayan horas pico, estas suelen ser en una hora específica y no todo el día como ocurre en la capital.

La Municipalidad de Guatemala, cuya administración ha estado en manos de una verdadera mafia fundada por el capo Álvaro Arzú, quien la fue delegando en Oscar Berger, Frizt García Gallont y Ricardo Quiñonez, sin olvidar que el señor Arzú volvió a estar en la Alcaldía un total de catorce años en su segundo periodo. Toda esta clica de bandoleros ha mantenido el control municipal, allí en la Municipalidad de Guatemala es común ver a aquellos que algún día fueron funcionarios del Gobierno de Alvaró Arzu como Hector Cifuentes o Ricardo De la Torre Jimeno, también es común ver personas con “¿ilustres?” apellidos como Barnoya, Asturias y otros más devengando jugosos salarios sin hacer literalmente nada. Esta administración municipal que data desde 1986 y que actualmente en el año 2023 sigue ordeñando los recursos municipales acaba de cumplir TREINTA Y SIETE AÑOS.

Los problemas de una ciudad como la Ciudad de Guatemala siguen siendo los mismos problemas de hace TREINTA Y SIETE AÑOS, porque la Ciudad de Guatemala no es una ciudad acorde a las exigencias del nuevo siglo. En la Capital, los problemas de agua potable, transporte público de calidad, manejo de desechos sólidos y vías alternas que eviten que pase todo el trafico atravesando toda la ciudad NO SE HAN RESUELTO. En lugar de ello tenemos un basurero municipal que esta en plena zona tres diríamos casi en el centro de la ciudad, no tenemos transporte público de calidad ya deberíamos tener un metro como la Ciudad de Panamá, no tenemos espacios libres, en la Capital se utilizan las calles, porque la falta de planificación municipal ha permitido que los pocos espacios libres se conviertan en urbanizaciones. Asimismo los problemas de agua potable son parte del día a día de las zonas como 18, 17, 6 para mencionar algunas. En la Capital de Guatemala, es común ver pasos a desnivel que han costado millones de quetzales pero que se han hecho complacientemente para que los centros comerciales de “primer nivel” tengan accesos y que allí no se haga tráfico para que puedan todos ingresar a estos, en otras palabras se han construido pasos a desnivel complacientemente a algunos ciudadanos. De tal manera que, si contamos cuantos pasos a desnivel hay entre la zona 10 y 16 nos sorprendería que hay avenidas que cuentan hasta con tres pasos a desnivel y otro construyéndose como la Diagonal 6 de la Zona 10.

Pero cuando se habla de problemas de tránsito, los embotellamientos y la tortura que es el tránsito cada día de lunes a sábado, la solución de la Municipalidad es clara “Levántense más temprano” y todas las mañanas en la tortura del tránsito la voz llamativa del señor Amílcar Montejo les recuerda a los capitalinos y a todos los que se dirigen por la mañana a la ciudad o por la tarde a sus casas que “hay mucho tráfico”, “que posiblemente van a estar una, dos o tres horas en el tránsito” y que mejor vayan al IGSS si pueden para tomar “terapia antiestrés” , “ que la PMT hará lo posible por ponerles una multa o no dejarlos ir si tienen multas no pagadas y para eso hay retenes en lugares como el anillo periférico” y que, al final si hay problemas de tránsito madrugar ayuda porque TU MUNI quiere otros cuatro años pero para seguir manejando la Municipalidad como Empresa Familiar, porque solución de tránsito SI NO LO HAN HECHO EN 37 AÑOS NO LO VAN A HACER EN CUATRO AÑOS MAS. ¡Basta ya! Votemos por una nueva administración municipal que, cualquiera que llegue va a ser mejor que la que tenemos actualmente.

