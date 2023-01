Shmeimi Chi Aguillón, Premio de Protección Medioambiental en México

La adolescente de es la más joven de todos los premiados, una joven Presidenta de su Fundación y que habla cuatro idiomas (español, inglés, ruso y Chino)

En México se han entregado los premios a las personas más influyentes del país en temas relativos a la sostenibilidad del medio ambiente. Entre esos líderes se ha premiado a una joven: Shmeimi Chi y su Fundación PLANANI por su gran trabajo para preservar el futuro de nuestro planeta.

Una joven adolescente que impresiona con su dominio de cuatro idiomas y su compromiso con el medio ambiente y que ya está siendo considerada la nueva Greta Thunberg por su compromiso y su capacidad de liderazgo y que su máximo sueño es llegar a ser actriz.

Una niña de 12 años, fundó una organización sin fines de lucro que hoy es reconocida internacionalmente por su compromiso con la protección del medio ambiente.

Esta niña, Shmeimi Chi, ha sido galardonada con unos de los premios de Protección Medioambiental que otorgan Causa Natura Media en México.

A través de la Fundación PLANANI, Shmeimi Chi ha logrado destacarse a nivel mundial por sus esfuerzos en la protección de los océanos y el medio ambiente. Este increíble logro fue reconocido por los organismos que otorgan el premio, quienes destacaron la trayectoria y el trabajo de esta joven fundadora. La labor de Shmeimi Chi ha servido como ejemplo para todos aquellos que se preocupan y buscan aportar a la sostenibilidad del planeta. Su ejemplo debe servir para inspirar a todos y ser una señal de esperanza para la protección de nuestro medioambiente. Es tiempo de reconocer y premiar a aquellos que se dedican a la protección del medio ambiente, como lo ha hecho Causa Natura y Natura Media al otorgar el premio a Shmeimi Chi por su trabajo en la Fundación PLANANI. ¡Es hora de empoderar a los jóvenes para que sigan luchando por nuestro planeta!

Este es un reconocimiento a las personas y organizaciones que se comprometen con la protección del océano y el medio ambiente.

Esta iniciativa busca premiar y dar visibilidad a aquellas personas e instituciones que se preocupan por el cuidado del medio ambiente. Busca promover una mayor consciencia sobre la importancia del cuidado de la tierra y del océano, algo que Shmeimi Chi ha logrado con su trabajo durante los últimos años. Shmeimi Chi es una joven de 14 años que, desde muy temprana edad, ha mostrado un gran interés por la protección y el cuidado del medio ambiente. Ella ha dedicado su vida a la defensa de nuestro planeta, trabajando duro para lograr un mundo mejor y más sostenible.

Shmeimi es una inspiración para todos aquellos que quieren comprometerse con la protección del medio ambiente. Su ejemplo debe servir de inspiración para todos aquellos que quieren ayudar a preservar nuestro planeta. Esta joven nos recuerda que todos podemos contribuir con el cuidado del medio ambiente, y que es posible cambiar el mundo para mejorar la vida de todos los seres vivos que lo habitan.

Quizás para terminar la nota que mejor que sus palabras a la hora de recoger el premio:

«Gracias por tomar en cuenta a jóvenes tan chiquitos como yo que apenas tengo 14 años… Algo que me motivó a mí fue que ví que muchas personas no cuidaban nuestros océanos… Eso me motivó a ir a enseñarles a jóvenes, adolescentes, niños y adultos a cómo podían cuidarlos y aunque esté chiquita yo quería hacer un cambio y empecé una lotería ambiental con mi Fundación PLANANI y una de mis ideas es llevarla a las escuelas y que los niños sepan qué es un animalito en peligro de extinción y cómo pueden ayudarlo…»

Este es un mensaje alentador, pues es una muestra de esperanza que el mundo evolucione y se transforme en un mundo mejor y más sostenible.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...