Xelapan la muerte en una sheca

Amo Guatemala

El caso de los hermanos Guzmán sin duda ha levantado un revuelo en Guatemala, gente indignada, gente a favor y chairos y fachos tratando de politizar algo que no tiene nada que ver con una ideología.

Antes de iniciar con la columna quiero aclarar unos puntos por que lo que he escrito en redes sociales sobre esto, siempre hay gente que quiere explicaciones.

Si soy ecologista, mi primera columna de opinión fue animales en peligro de extinción cuando tenia 6 años en el suplemento mi República del periódico la República. No soy ecologista rematado que piensan que se va a acabar el mundo simplemente diferencio de quien mata una vaca para comer a quien mata un elefante por trofeo para complacer su sadismo. Si me indigna que maten a niños de 6 años siempre he escrito en contra de eso y pido pena de muerte a esos asesinos. Si tengo mascotas rescatadas y dono algo a albergues poco por que no soy millonario, si hago algo para solucionar la problemática de mascotas en estado de calle. No, no soy anti Cacif ni pro Cacif por lo que nadie me paga por escribir esto lo hago por ética y por qué siempre expongo los problemas de Guatemala. Si, si he expuesto la corrupción de Alejandro Giammattei incluso pueden leer mi columna el mas HDP cuando inicio su gobierno e incluso recibí amenazas de muerte por decir las verdades de alguien que ustedes llamaban su Lord.

Ahora bien voy a hacer un análisis del caso no voy a interponer mi cariño y defensa a los animales si no que lo voy a hacer lo más objetivamente posible.

Xelapan asesinato

Para nadie es secreto que Xela tiene problemas con la cantidad de perros callejeros que hay, pero eso nunca justifica asesinar o matar a un ser vivo, si no Estados como California entre otros harían masacres por el problema que tienen con sus Homles, que son humanos me dirá usted, si son humanos y en Xela son caninos, para mi cuando hoy una problemática se resuelve de raíz no asesinando a un ser vivo.

La problemática de Xela se resuelve con la castración de sus perros callejeros y apoyando a diferentes asociaciones no matando.

Ahora bien, porque le llamo sadismo y asesinato a lo que hicieron los hermanos Guzmán.

Los Guzmán Sociópatas

Analizando el lenguaje corporal y lo que por años nos han enseñado de las actitudes, reacciones etc. de los humanos, se puede determinar que los hermanos Guzmán son potencialmente asesinos seriales.

Según varios estudios todo asesino serial inicia torturando seres indefensos gatos, perros, conejos. Etc.. por qué disfruta verlos sufrir. Lo anterior evoluciona asesinando a esos seres indefensos, generándoles un éxtasis emocional o sexual, cuestión que se puede comprobar en los videos donde ellos sonríen y se nota que disfrutan haciendo esto.

Con esto, estudiando la mente humana solo se provoca por 2 cosas padres desinteresados que volvieron un calvario la vida de sus hijos o padres que apoyaban extremamente todo lo que hacían y cuando hacían algo mal lo protegían y le daban la razón.

Esto se lo pueden preguntar al dueño de Xelapan, pero por lo actuado se nota que apoya todas las canalladas de sus hijos.

Ahora bien en este tema los culpables no solo tienen que pagar la multa y la pena por maltrato animal, necesitan ayuda psiquiátrica pues quien disfruta haciendo daño a criaturas inocentes esta muy mal de la cabeza.

Responsabilidad de Xelapan.

Si bien es cierto la empresa Xelapan no cometió esos actos, pero eso no los exime de responsabilidad.

Cualquier buena empresa que se aprecie y tenga prestigio si uno de sus empleados o directivos comete actos inmorales o ilegales es totalmente destituido, no tratan de lavarse las manos.

En este caso Xelapan no tiene ética empresarial, se trato de lavar las manos, culpando a los hijos del dueño eximiéndose ellos de culpabilidad.

Obviamente la persona jurídica Xelapan no cometió esos actos ileales, pero hay que entender que los dueños y empleados de una empresa, representan a la empresa y cualquier ilegalidad que hagan repercute a la empresa, no se puede tapar el sol con un dedo.

Es decir usted no va ir a una casa de bolsas o a un banco a dejar su dinero donde los dueños están procesados o tienen fama de robar dinero.

Entonces por qué van a ir a un restaurante, venta de alimentos, o donde manipulan alimentos donde los hijos del dueño que son altos funcionarios envenenaron alimentos. Imagínese una mala manipulación de alimentos cientos de afectado y Xelapan culpa al cocinero, pues exactamente eso paso.

Pésimo manejo de crisis de Xelapan

Bueno con esto explico un poco lo anterior. Pero hay algo que no tiene nombre y eso sí o sí merece un despido, quien manejó la crisis en Xelapan, es una persona con mente obtusa, ignorante y testaruda.

El comunicado fue apático y amenazante. No dijeron que iban a hacer algo al respecto, a pesar de que se sabe que cada pan que compremos la ganancia va al bolsillo de esos delincuentes, si delincuentes cometieron un delito. Amenazaron entre comillas quitar el poco apoyo que dan a Guatemala.

Un comunicado que no dice nada ni soluciona nada, en esos casos es mejor callarse pues solo enojaron a los guatemaltecos.

Al final Xelapan demostró ser una empresa sin ética ni valores, descarados y cuerudos.

Pero esa factura se paga, que ironía que vendedores de alimentos utilicen alimentos envenenados para asesinar, en lo personal por desconfianza jamás voy a volver a comprar ni una sheca en ese lugar.

Recuerden si son empresarios, ustedes son la imagen de su empresa, lo que hagan o dejen de hacer va a afectar a su empresa, los empleados también pero se soluciona con un despido, en cambio los propietarios tienen la imagen de su empresa de por vida.

#AmoGuatemala Guatemala se respeta, quien es capaz de asesinar a un ser inocente sin maldad como un perrito o gato, es capaz de cometer atrocidades inimaginables y si lo disfruta es aun peor, los Guzman son sádicos asesinos y nada va a cambiar eso, no han matado a un humano por que no han podido pero de seguro lo disfrutarían, o saber si ya lo hicieron.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...