Una Universidad para que usted estudie cuando quiera y donde pueda

En octubre del año 2021 fue fundada la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón. En ella, una persona que tiene un título de educación secundaria puede estudiar una licenciatura, y una persona que tiene un título de licenciatura puede estudiar una maestría, exclusivamente por Internet, en ambos casos.

Cada estudiante de licenciatura o de maestría elige el tiempo que dedicará para estudiar, y el lugar en donde estudiará. El estudiante, entonces, no tiene que concurrir, simultáneamente con otros estudiantes, a un aula electrónica. Tampoco tiene que estudiar, simultáneamente con otros estudiantes, el mismo curso o la misma asignatura académica. No hay un límite de tiempo para obtener la licenciatura o la maestría, aunque, en la maestría, es recomendado un tiempo máximo de tres años.

Actualmente la universidad tiene cinco facultades: Ciencias de la Sostenibilidad Ambiental, Ciencias Políticas (que incluye estudio de la conflictividad), Historia de Mesoamérica, Psicopedagogía, Sagradas Escrituras y Lingüística. Puede obtenerse una licenciatura o una maestría en cada facultad.

El estudio de una licenciatura se divide en módulos. Por ejemplo, la Licenciatura en Psicopedagogía se divide en estos módulos: Módulo I: Propedéutica y Formación General I; Módulo II: Propedéutica y Formación General II; Módulo III: Gestión Innovadora del Currículo con Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Módulo IV: Evaluación e Investigación Educativa; Módulo V: Evaluación Educativa; Módulo VI: Gestión Pedagógica y Curricular; Módulo VII: Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas; Módulo VIII: Mediación Escolar; y Módulo IX: Psicopedagogía.

Los módulos se dividen en cursos. Por ejemplo, el Módulo III se divide en estos cursos: primero, Recursos de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicados al Centro Educativo; segundo, Ambientes Flexibles de Aprendizaje para la Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; tercero, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Procesos Pedagógicos: Planificación, Seguimiento y Evaluación; cuarto, Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza de la Lectura, la Escritura y la Matemática; y quinto, Estrategias Lúdicas Aplicadas al Proceso de Aprendizaje y de Evaluación con Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Por cada módulo aprobado la universidad otorga un diploma. Los dos primeros módulos, o módulos propedéuticos, no tienen costo. En el estudio de la licenciatura, cada módulo siguiente tiene un costo de veinte dólares. La obtención del título de la licenciatura y la graduación tienen un costo de cien dólares. Esto significa, por ejemplo, que la Licenciatura en Psicopedagogía tiene un costo total de 240 dólares, o la cantidad equivalente en quetzales, es decir, actualmente, no más de 1,900 quetzales. No es necesario adquirir libros para estudiar la licenciatura o la maestría. La universidad suministra los libros, que son electrónicos, producidos por ella misma.

Creo que la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón brinda a quien tiene un título de educación secundaria, un medio de aprovechar más productivamente su tiempo y obtener un beneficio económico por el suministro de servicios profesionales que tienen una elevada calidad académica universitaria.

Y a quien tiene un título universitario, la universidad también brinda un medio de aprovechar más productivamente su tiempo, con un propósito económico, o con un propósito de conocimiento más profundo y completo, propicio para el perfeccionamiento profesional o la satisfacción personal, o con el propósito de disfrutar del conocimiento por el conocimiento mismo.

En suma: una persona puede cursar estudios universitarios de grado o de post grado, cuando quiera y donde pueda, o inversamente, cuando pueda y donde quiera.

Post scriptum. Una información completa sobre la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón, y especialmente sobre el procedimiento sumamente simple de inscripción y el inicio inmediato del estudio de la licenciatura o la maestría, puede obtenerse en esta dirección: https://uomac.net/index.php

