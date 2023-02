Lo que debemos saber

Petardo

Los guatemaltecos debemos estar enterados de fuerzas políticas que influyen en nuestro País. Se trata del foro privado de Bilderberg, que este año reúne desde el jueves hasta el domingo a la élite política y financiera de Europa y Norteamérica en un hotel cinco estrellas en la ciudad de Chantilly, en Virginia (EE. UU.).

La gente normal y corriente no puede hacer más que especular respecto a lo que ocurre en las conferencias secretas del grupo Bilderberg, que se acaba de reunir. En ese terreno fértil, abundan las teorías conspirativas sobre qué se discute y quién asiste. En la lista de asistentes a encuentros previos de ese foro, que se celebra una vez al año en hoteles de cinco estrellas, figuran desde el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton o Carlos, el príncipe de Gales, hasta gerentes de decenas de empresas. Gran parte de la alarma que este grupo secreto despierta se debe a los métodos que utilizan: los nombres de los asistentes a sus encuentros no son dados a conocer antes de la conferencia, las reuniones permanecen cerradas al público y a los medios de comunicación y no se difunden comunicados de prensa. «Bilderberg es la reunión internacional más útil a la que he asistido en mi vida», indicó. «La confidencialidad permite que la gente hable con honestidad sin temor a las repercusiones de sus comentarios». De acuerdo con el profesor Andrew Kakabadse, coautor del libro «Bilderberg People«, es posible que los teóricos de la conspiración exageren, pero asegura hay que reconocerles algo: el grupo cuenta con un poder genuino que supera con creces al del Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos.

La agenda del grupo es reunir a las élites políticas, tanto de derecha como de izquierda, dejarlos que se mezclen en un ámbito relajado y lujoso, y esperar a que se produzca una efervescencia de ideas. Y el tema en Bilderberg es promover un consenso en torno al capitalismo occidental y sus intereses en todo el planeta. En las últimas reuniones secretas de Bilderberg se decide el destino del mundo. Si no tiene el honor de ser invitado, simplemente no existe, no eres nadie algunos grandes políticos mundiales dicen que posiblemente el objetivo del club es acabar con nuestras libertades personales y manipularnos mediante un único gobierno mundial establecidos en la ONU.

El club Bilderberg es una conferencia que se celebra anualmente en distintas localizaciones y que reúne a personas influyentes en todo el mundo en los ámbitos económicos, políticos inmediatos en el hotel Bilderberg ubicado en Oosterbeek localidad de los países bajos, en mil novecientos cincuenta y cuatro fue su primera reunión. Los guatemaltecos con lo antes explicado debemos tomar en cuenta que en nuestro país el tribunal supremo electoral ha registrado a más de veinticinco partidos políticos en funcionamiento los cuales pueden aumentar. Estas selecciones tienen a los guatemaltecos en zozobra y están atentos en general, que sean transparentes y esperan que los candidatos, presenten sus planes de trabajo, que sean factibles para desarrollar y convenientes para todo el país. Durante estas elecciones, vendrán lluvias y relámpagos, pero con la sombrilla del grupo Bilderberg podemos ser protegidos.

