¡Comida Lenta por favor! (Segunda parte)

Mis queridos lectores ha sido una sorpresa muy grata conocernos personalmente con algunos de ustedes durante las semanas antepasada y la recién pasada. Pues después de que leyeron la primera parte de la columna con el tema Slow Food algunos de Uds. decidieron darse una vuelta por mi Atelier Culinario @QuintanaBistrot y ver lo que estamos haciendo en mi cocina disruptiva para sorprender y consentir a los paladares más exigentes tanto nacionales como extranjeros. Déjenme contarles que tome un interludio al escribir de más o menos tres semana pues que me encontraba los días 19 y 20 del mes de enero en el municipio de San Sebastián Retalhuleu degustando la fiesta del patrono con delicioso Chojín Bataneco del cual será objeto está columna próximamente y luego terminando de ajustar con mis colegas los ejes de acción de nuestra comunidad Slow Food.

El objetivo de esta segunda parte es hacer un breve resumen de los objetivos y la visión de este capítulo de Slow Food en Guatemala y quiénes formamos la junta directiva como co-fundadores del mismo. ¿Porque Gastronomía Consciente? Gastronomía: Es la disciplina, comprendida como un arte, que estudia las relaciones del ser humano con su modo de alimentación y con el entorno cultural en el que la cocina se da. La gastronomía brinda una aproximación a la cultura empleando la comida como eje central. Ella nos da identidad y pertenencia. Consciente: [persona] Que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. [Acción] que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace o que lo denota o implica. Elegimos este nombre con mis colegas Co-fundadores pues nuestra meta es que regresemos a Re-valorar las raíces de nuestro legado culinario con sus técnicas, tradiciones y cosmovisión; desde la gastronomía de todas las etnias que conformamos esta bella y abundante tierra del quetzal la cual nos prodiga con sus saberes y sabores llenos de aromas, texturas.

En el transcurso de las siguientes semanas también estaremos conociendo a cada uno a profundidad para saber cuál es el objetivo primordial dentro de Cocina Consciente también les iremos contando poco a poco la alegría de los cocineros y cocineras que se están adherido al capítulo de Slow Food como colaboradores especiales todo con el fin de exaltar la cocina y el legado de ingredientes, historia y técnicas culinarias de Guatemala.

SLOW FOOD cocina consciente

Haremos un breve resumen del objetivo de cada miembro Co-fundador, para más adelante hacer una hoja de vida más extensa del expertice de cada uno.

Co-fundadores:

Edelweiss Hildebrand Reyna: Bióloga aporta conocimientos en especies nativas comestibles y medicinales y sus hábitats. Encargada del componente de Baluarte SP, Arca del gusto, Mercados de la tierra.

Lulú Glaesel: Gerente de Guatemalan Coffees, experta en café, encargada del componente Slow Food Coffee Alliance & SF youth Network.

Estuardo Pellecer: Experto en cooperación aporta su experiencia en alianzas estratégicas y comercialización encargado del componente Mercados de la tierra.

Lic. Jaime Matus: Co-fundador del blog Gastronomía de Guatemala y director de inversiones en Cacao capital. Encargado de Membresías Slow Food. Diseño de beneficios, cátedras, alianzas & programas especiales.

Alex Quintana y Moreno: chef con experiencia en Cocina de autor y fundador del movimiento culinario The Mayan Cuisine. Encargado del componente el arca del gusto y la red de cocineros Slow Food Gt y festivales gastronómicos departamentales en alianza con FELAMS Gt. Baluarte de Cuccina & red de cocineros Slow Food Gt.

Nuestra filosofía

¿Quiénes somos?

Nuestra forma de comer nos está llevando a una malnutrición, a subir la prevalencia de enfermedades metabólicas, a la degradación ambiental, a desvalorizar los alimentos de calidad, la mano de obra de los y las productoras y a la pérdida de identidad cultural Mesoamericana y sobre todo guatemalteca. Hemos olvidado que somos hombres y mujeres de maíz.

Somos una comunidad donde la conexión de personas y alimentos genera enlaces más conscientes en los que un consumidor ya no es un cliente sino un co-productor, donde una materia prima ya no es un producto sino un ingrediente para la creatividad y el bienestar, donde un campesino ya no es solo un productor sino un custodio de nuestra identidad gastrocultural, nuestra salud y del ambiente, donde comer ya no es solo combustible para el cuerpo, sino momentos memorables con seres queridos y el encuentro con nuestras raíces. Para disfrutar el placer alrededor de una mesa, conversaciones, risas, libros, poesías y sobre todo entes conectados entre sí creando comunidad y reestableciendo nuestros vínculos de sociedad colectiva creando patrimonio, pero sobre todo creando identidad y pertenecía.

Misión.

Somos una comunidad que desarrolla conexiones de personas y alimentos bajo el modelo Slow Food en toda la cadena de valor de alimentos locales en Guatemala y el consumo consciente.

Visión.

Ser un espacio de influencia que fomenta el disfrute y bienestar y la recuperación de saberes y sabores en toda la cadena de valor de alimentos Slow Food en Guatemala.

Propósito.

Nuestro propósito es conectar personas y alimentos que se encuentran en las diferentes partes de la cadena de valor, no solamente desde una relación de comercio, sino también desde cosmovisión, filosofía, valores, ética y actuar que valora y respeta los procesos naturales y culturales, el comercio justo, el consumo consciente y la salud humana y ambiental.

Plan Estratégico:

Por medio de actividades interactivas conectar con cada uno de uds nuestros lectores y así de la mano de cada uno de los C0-fundadores acrecentar el valor,enfoque y trabajo de este capítulo Slow Food por la comunidad.

Objetivo General:

Desarrollar el modelo y filosofía Slow Food en la cadena de valor de alimentos más sanos, más justos, más ecológicos y que revalorizan la cultura y saberes locales de Guatemala.

Objetivos específicos:

Por medio del proyecto The Mayan Cuisine aliado a baluartes, red de Chefs Slow Food y alianzas con festivales gastronómicos departamentales en conjunto con FELAMS creando una red de embajadores gastronómicos conformados por cocineros ancestrales y chefs que se conviertan en Guardianes culinarios de su comunidad que redescubran y defiendan su patrimonio culinario regional.

Eje gastronómico:

Promover la recuperación de saberes ancestrales gastronómicos como motor de unión entre la comunidad.

Fomentar espacios de creatividad gastronómica contemporáneos más conscientes y tomando en cuenta a productores locales. Tomando en cuenta a toda la pirámide cocina de banqueta, cocina de mercado, restaurantes industriales y Fine Dining.

Revalorizar ingredientes endémicos dentro de la gastronomía guatemalteca. Tomando en cuenta los mercados cantonales con productos locales, frescos y de temporada. Somos ricos y diversos en microterrois.

Eje de salud:

Promover el vínculo entre la producción local de alimentos y su contribución a la salud.

Contribuir con espacios existentes sobre salud preventiva de enfermedades no transmisibles y seguridad alimentaria a través de la promoción de alimentación saludable.

Eje de desarrollo económico:

Promover la dignificación de saberes ancestrales en la producción especializada de alimentos conscientes.

Desarrollar una red de productores Slow Food para surtir el mercado local de hogares y chefs emblemáticos y mediáticos del país.

Facilitar la compra a productores Slow Food a través de espacios físicos y virtuales. Por medio de tiendas, portales y bazares.

Eje de sustentabilidad:

Promover el consumo consciente en la preferencia de productos, mercados y restaurantes locales aliados a la cadena de valor Slow Food más conscientes con el ambiente.

Apoyar a iniciativas de conservación de especies de flora endémicas comestibles a través de difusión y crianza y sacrificio responsable de la fauna en beneficio de la preservación de la especie.

Eje sociocultural:

Promover espacios culturales de aprendizaje colectivo sobre gastronomía local por medio de festivales gastronómicos organizados por Colectivos gastronómicos, CAT, municipalidades, asociaciones culturales civiles no lucrativas e INGUAT aliados al proyecto The Mayan Cuisine por medio de los cuales se fomente la pertenencia, la identidad y la cultura creando un tejido social que nos permita crear Baluartes que preserven nuestro legado culinario a propios y extraños.

Promover la recuperación de espacios tranquilos, familiares y amistosos en las comidas como momento de relax y disfrute ya sea en hogares, días de campo, clubes sociales, restaurantes, parques, plazas y recintos que formen parte de nuestro patrimonio cultural.

Nuestra historia.

Nuestra historia como Slow Food en Guatemala apenas está por escribirse y tú puedes ser parte de estas loables páginas de la culinaria nacional al involucrarte en acciones responsables de consumo en cualquiera de nuestras iniciativas. En las próximas entregas les estaré contando una vez al mes sobre el perfil de cada uno de los Co-fundadores y que actividades conlleva cada una de nuestras responsabilidades dentro del capítulo de Slow Food.

