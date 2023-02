El Futuro Necesario

Nuestro Mundo Posible

Estamos viviendo en un mundo que nos parece desconocido: acciones de la naturaleza, guerras y violencia.

Desarrollamos más ciencia, pero la vida, en las modalidades existentes: de los vegetales, animales y seres humanos es más precaria.

QUEREMOS VIVIR MEJOR PERO NO TRABAJAMOS PARA QUE ASÍ SUCEDA.

¿Qué está mal?

¿Qué tenemos que hacer?

Lo primero, notorio a simple vista, es que no existe concordancia entre la ciencia que desarrollamos y muchas de las aplicaciones que hacemos con la misma.

También olvidamos lo que la misma ciencia nos dice y seguimos en el camino equivocado o más bien en el camino que en estos momentos ofrece dinero.

Estamos siendo testigos de grandes sequías: no hay agua.

La pregunta es por qué no hay agua.

No hay agua porque cambiamos fácilmente el curso de la misma: para hacer construcciones para el desarrollo urbanístico que proporciona dinero en lugar de ver el agua correr tranquilamente por el cauce necesario que la naturaleza le marcó.

Somos testigos de los grandes incendios, en ocasiones provocados, donde difícilmente vuelve a crecer la naturaleza y así se abre el camino para que esas tierras sean utilizadas para construir edificaciones para fines para los cuales no se obtenían los permisos.

Siguiendo con las aplicaciones que hacemos de la ciencia, que son incorrectas:

Sí, se hacen mejores viviendas, mejores fábricas, mejores puentes, más cultivos, pero no nos inquieta la forma en que vamos cambiando lo que la naturaleza nos ofrece, en el lugar que lo ofrece.

Pensando en la forma de obtener más dinero y olvidar a la ciencia está en que sí hacemos mejores obras, pero no todo como la misma indica razón por la cual vemos que en poco tiempo lo construido maravillosamente, relacionado con el pasado, está carente de lo que la misma ciencia dice, pero así gastamos menos y se gana más.

También la ciencia nos ha dicho: si siguen cambiando todo van a tener serios problemas porque el planeta Tierra, la vegetación y los animales tienen que vivir en un equilibrio.

No, nos parece que no importa y ahí tenemos el Cambio Climático, ¡ah! Pero se obtienen más ganancias haciendo las cosas de esta manera y ahí le seguimos y el planeta Tierra nos está indicando: por ahí la vida no es posible.

Estamos viviendo una época en que están los que niegan el cambio climático como si fuera un hecho de fe y sin conocimiento o con él sólo buscan el enriquecimiento.

En estos momentos en que estamos viviendo la catástrofe de los terremotos en Turquía y Siria sabemos que muchas edificaciones, no tan antiguas, fueron hechas violando las leyes de construcción de Arquitectura y de Ingeniería Civil para las áreas donde hay placas tectónicas. Las mismas se desplazan y ocurre lo que estamos viendo.

La razón de olvidar la condición de las superficies para construir es el pagar menos impuestos.

En cuanto a las guerras:

Somos testigos de guerras, denominadas no declaradas, pero guerras con los mismos efectos que si fueran declaradas.

No se resuelven los conflictos por la vía diplomática; además no debía de haber conflictos tan fuertes que la solución implique las armas.

Se crearon las organizaciones convenientes después de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflictos y hoy en día en lugar de resolverlos por la vía diplomática, se olvidan las organizaciones y a atacar al otro mediante las armas.

Dicen algunos países que esas organizaciones están obsoletas. Si es cierto que así sea lo adecuado sería crear las Conferencias que busquen soluciones.

Hablamos de la Organización de las Naciones Unidas-ONU- 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- ONUAA- 1945, más conocida como FAO, El Banco Mundial- BM- 1944, Organización del Tratado del Atlántico Norte- OTAN-1949, Fondo Monetario Internacional- FMI- 1945.

Cada una de estas Organizaciones tiene una actividad específica para mantener la paz mundial.

Existen más Organizaciones, pero consideramos las anteriores como las más importantes.

¿Por qué hay tantos conflictos?

Tan simple porque hay países que se saltan los acuerdos hasta el extremo de salirse de las Organizaciones con tal de hacer lo que quieren fuera de derechos.

Otra situación preocupante en el tiempo en que vivimos es la violencia.

La violencia no es nada más los asesinatos, la violencia también es la verbal, medio mundo se cree con derecho a decirle al otro lo que se le ocurre sin respeto alguno a la dignidad humana.

La situación la vemos hasta con muchos gobernantes que dicen lo que quieren olvidando el cargo que tienen y el modelo que deben de dar por el puesto que ocupan ante sus gobernados.

Ya no nos queda asombro ante lo que vemos en votaciones para leyes en donde los representantes de los ciudadanos resuelven las diferencias mediante peleas a puño limpio.

También está la forma en que se hacen las campañas para cualquier elección: con mentiras e insultos incluso por los que son representantes del poder de las naciones.

También otro hecho increíble: en los países donde hay democracias las personas no analizan el valor de la misma y el poder que tiene su voto si a cambio recibirán dinero no importa qué línea de pensamiento tiene aquél por el que votarán.

Ahí está la razón por la que el mundo actual parece un caos.

Tenemos un mundo hoy en día en que todos estamos con una tensión psicológica increíble porque estamos viviendo en un mundo inimaginable.

De nosotros depende hacia dónde queremos ir.

Construimos el mundo que necesitamos para ser felices o pereceremos en él.

Libre emisión de pensamiento.

