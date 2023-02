Mejorando la educación de los jóvenes

Petardo

Con mucho interés los jóvenes ven el apoyo que el pueblo de Guatemala esta brindando para superar su educación. El banco interamericano de desarrollo aprobó en calidad de préstamos que los guatemaltecos tendremos que pagar cien millones de dólares para mejorar su educación. Con estos fondos se beneficiarán doscientos treinta y un mil estudiantes en las edades de doce y treinta años, para mejoras y ampliación de sus establecimientos escolares ampliación a sus estudios en tecnología digital, capacitación y para profesionalizar a los docentes esto se hará a nivel nacional. Se capacitará a siete mil seiscientos maestros con la tecnología moderna. Debe de quedar claro que es el pueblo de Guatemala quien debe pagar los cien millones de dólares que se esta prestando para mejorar la educación de los jóvenes para lo cual deberá el gobierno en turno con el ministerio de educación invertirlos apropiadamente y con transparencia.

El gasto publico en educación en Guatemala creció 39,6 millones en el dos mil veinte, es decir 3,77 por ciento, hasta 2.244,3 millones de euros 2.561,4 millones de dólares con lo que represento el 21,14 por ciento del gasto publico total entre estos datos nos da a conocer que el ministerio de educación invirtió, hasta noviembre del ano dos mil veintiuno,122, millones 455 mil 378 quetzales en subvención a establecimientos educativos. En el año dos mil veintidós el nivel escolar en Guatemala es bajo, como recomendación para que la educación sea de mejor calidad en Guatemala y se convierta en una oportunidad para mejorar la vida de los guatemaltecos, debe mejorarse contando con docentes competentes, que ejerzan un liderazgo proactivo y mejor dinamismo en el aula, y los maestros deben cumplir, como mínimo con los ciento ochenta días de clases establecidas y ochocientas diez horas efectivas y deben de evitar paros a los que están acostumbrados, para que los estudiantes mejoren en su educación.

Es importantes que los guatemaltecos estemos conscientes y agradecidos a ocho empresas que donan el seis por ciento de sus ganancias y estas son: 1Newmans Own Newmans Own fue pionero en la idea de una empresa filantrópica 2 Cozzee un startup con sede en Atlanta dona todas sus ganancias después de que los salarios y los costos son cubiertos. 3 OneSqin 4 Coup, 5 Fetch Eyewear, 6 Ex Novo, 7 Finnegans, 8 Impact Makers. Sería interesante que el gobierno detalle como invierte dichas donaciones. Por otro lado, hay nueve empresas que donaron doscientos cincuenta y ocho mil a las familias guatemaltecas. UNICEF es otra identidad que realiza diversas acciones de recaudación de fondos con empresas y desarrollan iniciativas para promover los derechos del niño en el sector privado. Es oportuno recordarle a los que van a manejar o han manejado estas y otras mas donaciones para que los guatemaltecos conozcan el manejo de estos fondos con transparencia. El ministerio de finanzas publicas es importante que dé a conocer oportunamente todo lo que concierne a donaciones que se dan para la sociedad guatemalteca y con todos estos fondos mas lo que el pueblo de Guatemala da a través de sus impuestos vemos que la educación de los jóvenes guatemaltecos se debe mejorar.

Libre emisión de pensamiento.

