¡Que viva el Chojín Bataneco!

Antes de esta dilecta invitación en mi imaginario culinario como en el de todos o la mayor parte de capitalinos, pensaba que el chojín era un picado de rábano, cebolla, hierba buena y chicharrón. Estaba totalmente equivocado EL CHOJIN BATANECO es una delicia de los mismos dioses. Ya les contare parte de su historia y sus notas de sabores. Wow hoy no sé por dónde comenzar porque quiero contarles una pato aventura épica. Hace poco más de un mes me fui de mochilero a las 3 de la mañana en un autobús exprés a la Costa Sur a la localidad de San Sebastián Retalhuleu por su fiesta patronal Gracias a la invitación de mi colega la chef Regina Moraga y nuestra espectacular anfitriona la Chef Regina Aquino Arenas.

Rompí mis esquemas salí en busca de nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas comidas y la verdad que fue algo épico ver a más 16,000 personas celebrando al Chojín Bataneco en su feria patronal abarrotando las calles con mesas, marimba, grupos musicales, puestos de feria con churros y garnachas, cohetillos y luces de bengala que engalanaron este portentoso acontecimiento. Gozar del privilegio de estar en el comité VIP junto a otros colegas muy queridos en la casa de la chef Regis para celebrar el registro de este platillo como patrimonio cultural intangible de Guatemala es algo que siempre atesoraré en mi corazón.

Hotel El Arco

Como privilegio especial me toco conocer y compartir con el presidente de Guatemágica Carlos Rezzio y su distinguida esposa Isabel Juárez de Rezzio quienes como buenos retaltecos me consintieron con su hospitalidad en el bello y mágico Hotel El Arco donde su staff me atendió con esmero y cariño. Este hermoso hotel se encuentra justo al lado de Xetulul nuestro emblemático parque de diversiones de talla mundial.

Fotos del suspiro Retalteco cortesía del chef/Fotógrafo Jaison Ortiz.

Suspiro Retalteco.

Este viaje me inspiró a crear un postre en honor a Retalhuleu y el cual lleva por nombre Suspiro Retalteco tiene como ingrediente principal un gelato de Tiste (Bebida ancestral de maíz, cacao, canela y achiote) un crocante de galleta hecho con masa de tortilla y almíbar de buñuelos de feria. Diseñando este postre me ha hecho pensar en José Ernesto Monzón y como escribió una canción para cada departamento de Guatemala y me he puesto como meta hacer un postre para cada departamento para crear un legado que continúe.

Guate es grande por ello es importante apreciarla, mimarla y cuidarla para que este legado culinario continúe…esto sucederá si hacemos turismo interno y disfrutamos de nuestras comidas locales comprándolas, enseñándolas y cocinándolas en nuestros hogares. Los dejo en el contexto que conjuntamente escribió la Chef Regina Aquino y donde contamos cuál fue el proceso para llegar a esta gran fiesta del Chojín Bataneco.

Historia del Chojín Bataneco

Ingredientes del Chojín Bataneco

CHOJIM.

La palabra chojinear proviene del Quiché chojixik del verbo (chijixik) que significa asar.

Chojim significa carne asada y de esta palabra surgió el nombre original del plato típico tradicional de la Villa de San Sebastián. El chojim que la mala pronunciación popular cambio a CHOJIN, por castellanizar la palabra o verbo original. En el idioma Quiché las conjugaciones verbales terminan en “M” y no en “N”.

Observando la aceptación y conservación de la tradición de este plato típico, es así que el 12 de octubre de 2018 la Licenciada Regina Aurora Aquino Arenas promueve la conformación de un grupo de vecinos y cofradías para solicitar al IDAHE (Instituto de Antropología e Historia) que el chojín pase a formar parte del Patrimonio Cultural Intangible Gastronómico de la Nación. A través de un acta certificada por un abogado se inició el proceso de petición ante el IDAHE y es así como por más de 2 años se han venido realizando entrevistas sobre historias, relatos orales de personas del pueblo y con cada una de las cofradías y personas que comercializan el chojín, las diversas recetas que alrededor de 75 años se vienen elaborando.

Hace muchos años solo era ofrecido para actos ceremoniales del pueblo, familiares y para agasajar a personas invitadas.

El 19 de enero festejo del Patrón San Sebastián y que se realiza el encuentro con San Antonio, frente a la iglesia católica se da el cruce de banderas, es un acto lleno de tradición y espiritualidad ancestral.

En el año 1965 se dio la primera comercialización del chojín con la intención de recaudar fondos para la Iglesia católica. 5 años después surgió la comercialización de este plato típico debido a factores económicos.

Son diversas las recetas transmitidas de generación en generación y que se ven constantemente recreadas en actos ceremoniales, familiares, sociales y religiosos lo cual nos da un sentido de identidad a los batanecos con lo que contribuimos a que estas costumbres locales permanezcan en nuestras familias y generaciones venideras como algo que nos identifica, esto con el objetivo de sorprender a propios y a extraños.

Hemos encontrado, que no existe una sola receta cada, quien lo elabora como se lo enseñaron, una tradición familiar con arraigo al paladar y al corazón, utilizando los mismos productos con pequeñas variantes de elaboración o diversas partes de carne de res. Por lo que la receta no se puede adjudicar a nadie en especial si no que al pueblo de San Sebastián Retalhuleu y este proceso previo a solicitar la declaratoria como Patrimonio Intangible de la Nación se hizo necesario recabar todas estas constancias de elaboración, las que salvaguarda el Patrimonio Cultural Gastronómico de San Sebastián.

El objetivo es que de ser posible esta certificación se denomine como CHOJIN BATANECO. En la próxima entrega tendremos la receta de este fantástico platillo de San Sebastián Retalhuleu y algunas anécdotas de este viaje maravilloso.

Gracias a mis Colegas del capítulo Slow Food Guatemala de Cocina Consciente y el proyecto Baluartes estaremos dando difusión a este evento a nivel mundial para que otros colegas cocineros conozcan nuestro patrimonio cultural. Actividades como esta nos ayudan a crear tejido social, pertenencia y autoestima culinaria GRACIAS Chef Regina por su pasión, amor y dedicación. Los invito el próximo año a visitar este municipio en su fiesta patronal el 19 de enero y así puedan disfrutar de esta delicia culinaria. Ahh en pocos meses en mayo podremos disfrutar del festival gastronómico de Retalhuleu Guatemágica estén pendientes para disfrutarlo solos, en familia o con amigos. Estaremos trabajando de la mano también de FELAMS para difundir acerca de este y otros festivales gastronómicos.

El alma detrás del Chojín Bataneco.

Seño Regis como se le conoce coloquialmente es una mujer bataneca que pone alma y corazón por su familia, amigos y municipio, es de carácter extrovertido y llena de empatía desde que te conoce te acoge en casa y te hace sentir especial y consentido con su hospitalidad. Chef, cocinera, esposa ejemplar, madre, pedagoga, maestra, pero sobre todo un alma altruista que en cada esfuerzo y proyecto pone el nombre de Guatemala muy en alto.

Licda. Regina Aurora Aquino Arenas

Sin más ni más …¡Que Viva el Chojín Bataneco!

