La política española: de ejemplo a vertedero desde 2016

Soliloquios de José Franco

Desde la Legislatura Constituyente de España el 5 de julio de 1977 hasta la VIII Legislatura el país ha experimentado un profundo cambio en su sistema político. Durante estos años, el estado ha pasado de ser un ejemplo a convertirse en un vertedero de corrupción y degradación moral.

La corrupción política se ha convertido en un tema recurrente en los últimos años, alimentado por casos de sobornos, malversación de fondos públicos, trato de favor y conflictos de intereses. Esto se hace evidente en los diversos escándalos que han salpicado al sistema político español desde la XIV Legislatura, especialmente.

Las causas del deterioro del sistema político español, como el abuso de poder, la falta de transparencia y la presión de los lobbies económicos, han sido denunciadas repetidamente, sin embargo, no fue hasta la llegada del Partido Popular y el caso de la Gürtel, allá por el 2007 cuando todos estos problemas cobraron especialmente vida.

Desde entonces y especialmente desde la XI Legislatura que termino en abril de 2016 y la salida de Mariano Rajoy, cuando realmente el cadáver comenzó a destilar ese olor a pestilencia.

Desde entonces, la política española se ha visto profundamente afectada. El descrédito generalizado en las instituciones y partidos ha provocado una profunda desafección hacia la política, lo que se ha traducido en una baja participación electoral y un generalizado descontento.

Los sucesivos gobiernos han hecho poco o nada para solucionar esta situación. Esto ha provocado que el sistema político español se haya convertido en un vertedero donde los ciudadanos no ven solución a sus problemas.

Es necesario que el sistema político español sea claramente reformado para recuperar la confianza perdida. La introducción de mecanismos más transparentes, así como mejores controles para combatir la corrupción son imprescindibles para evitar que España caiga en un mayor descrédito internacional.

El compromiso con los ciudadanos debe ser prioridad para recuperar el ejemplo que España ofrecía antes hasta el año 2008, momentos en los que la marca España era señal de prestigio y referente de ejemplaridad.

Hace tiempo que no escribo artículos políticos, pero he tenido que regresar a la “arena” cargado de indignación, y pertrechado con las armas de la palabra para arremeter sin ningún tipo de clemencia, aunque manteniendo la compostura y las formas correspondientes.

Recientemente se ha destapado el caso “Bernie”, algo que la justicia espero y estoy seguro de que aclarara y con su rectitud condenara, así lo deseo sinceramente.

Si bien el PSOE, ha tomado cartas en el asunto y ya está ejecutando medidas ante ello. Lo que me preocupa que escuchando las palabras del famoso mediador, y propiciado por algunos medios interesados, por lo que me consta, que está disparando hacia todos los lados, quizás como síntoma de desesperación, lo cual es comprensible y lo respeto, se obre de una forma especialmente oscura.

Lo que no acepto bajo ningún concepto en es que en una de sus declaraciones y poniendo el nombre de Aragón en una de ellas y sin ningún tipo de prueba sean los políticos los que sean verdaderas “alimañas” que se alimentan de la carroña vertida por presuntos “culpables” y personas con una dignidad que me genera no pocas dudas.

Si señores, el candidato al Gobierno de Aragón, el actual alcalde de la noble ciudad de Zaragoza lanza unas lamentables insinuaciones arropadas por la duda.

Si señores, Aragón, que ha sido una tierra que, durante la pandemia, todos sus representantes políticos fueron referentes nacionales por su gran actuación, independientemente de colores y siglas. La primera y única Comunidad que ha reformado su Estatuto y entre otras mejoras ha retirado el aforamiento de todos sus cargos políticos y ha sido refrendado en el Congreso.

Una gestión que ha promovido su actual presidente Javier Lamban, del PSOE y que a pesar de sus problemas de salud nunca dejo de arriesgarla para preservar y luchar por los aragoneses y desde aquí agradezco públicamente.

Estoy convencido que el señor Azcón, ante su clara inferioridad no ha dudado en emplear una herramienta propia de la mediocridad de los populismos, sean cual sea posición y color.

Un partido de gobierno como es el PP, no puede permitirse este desvarío y si bien los posibles afectados, que en su larga trayectoria política y profesional siempre se han mostrado intachables, rectos y honestos acometan las medidas legales oportunas por tan devastador ataque.

Espero señor Azcón, que haya sido sólo un lapsus de inconsciencia, un arrebato, quizás pasional y rectifique.

No obstante, y a tenor de su labor en el consistorio de Zaragoza, tengo que recordarle, como zaragocista, y como aragonés el uso de la mentira y de la manipulación en lo relativo al campo de futbol de la Romareda en el que la DGA, ha puesto todo su empeño para solucionarlo y usted sólo ha torpedeado.

No sé muy bien su motivación para ello y le hago una pregunta ¿Sabe usted que su gestión desde la mentira ha logrado que Zaragoza ya no tenga ninguna posibilidad de figurar en el próximo Mundial de Futbol de 2030?

Por cierto, y ruego sea honesto y no “tire balones fuera”, nunca mejor dicho diciendo que es culpa de su responsable que representa al extinto CS.

Acudo a la entereza, al sentido común y a la capacidad de diálogo del Sr. Feijóo para que hable con usted y quizás le haga recapacitar y poder llegar a ser un candidato a la altura de esta noble tierra aragonesa, aunque sea en la oposición, que también es gobierno.

Como colofón termino con la célebre frase: “Alea iacta es” (“La suerte está echada”)

Libre emisión de pensamiento.

