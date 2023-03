Reflexiones

Uno de los desafíos que tiene la educación en este siglo veintiuno es el Pensamiento Crítico. Digo que es uno de los grandes desafíos de la educación porque al momento de iniciar labores escolares en este ciclo 2023, seguimos transitando por una educación tradicional, diferenciada por ser bancaria, individualista, injusta, entrópica e inicua.

No es difícil reconocer en el contexto nacional las características de la educación tradicional. Podemos citar: 1. El Verbalismo del docente, porque es el maestro el que tiene el monopolio del habla en el salón de clases, 2. El Autoritarismo del docente quién tiene el poder absoluto en el aula, 3. Lo Rutinario de los procesos didácticos (Mecanicista), 4. El Dogmatismo consecuencia de no ejercitar procesos cognitivos complejos como la conceptualización de la tesis, la antítesis y la síntesis, y 5. Los procesos mnemotécnicos para la memorización de datos, nombres, fechas, lugares, etc.

El nuevo paradigma pedagógico, el constructivismo en un enfoque sociocrítico, es el modelo educativo donde el educando es el centro y sujeto del proceso educativo, ya que construye de forma activa su conocimiento, relaciona la información nueva con sus conocimientos previos, así mismo contempla un docente que es facilitador del aprendizaje, que propicia el aprender a aprender y que desarrolla entre sus principales estrategias el Pensamiento Crítico. Este, como producto de no utilizar solo un proceso cognitivo, la memoria, sino de complementar con otros como la percepción, el análisis, la síntesis y la propuesta.

Alcanzar el Pensamiento Crítico es el salto cuántico entre uno y otro paradigma. De la escuela tradicional al constructivismo.

Robert Ennis, define el “Pensamiento Crítico, como un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir que creer o hacer.”

A este respecto Paulo Freire nos habla de concienciación. Thomas Sanders que ha estudiado detenidamente la pedagogía de Paulo Freire, define la “Concienciación” como un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad. Como la capacidad de analizar sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades.

La concienciación entonces, abre el camino al pensamiento crítico. Pensamiento mágico, pensamiento crítico y pensamiento político, todos estadios en la hoja de ruta que nos marca Freire en la “Educación como praxis de la libertad”, para lograr una educación liberadora.

Una educación construida en comunión dialógica, una educación liberadora por medio de la concienciación, una educación innovadora, una educación investigación y una educación praxis, acción y reflexión para transformar el mundo que nos rodea.

El pensamiento critico es fundamental para fortalecer una cultura de libertad, de vida en democracia, solidaridad y de desarrollo humano en sus más caras vertientes: biológica, intelectual, espiritual y social. El pensamiento critico es un campo ubérrimo donde crece el ser humano proactivo, productivo, asertivo y propositivo. El pensamiento crítico da valor axiológico al respeto, a la tolerancia, a la libertad de expresión, al dialogo y consenso y al respeto al estado de derecho.

El Pensamiento Crítico, es una tarea pendiente que muchos docentes tenemos. He ahí el desafío.

Libre emisión de pensamiento.

