La sociedad deseada

Llegó el 2023 y muchos esperando que el nuevo año traería un cambio en las relaciones humanas.

Vamos en el inicio de marzo 2023 y estamos viendo que el sueño que como seres humanos tenemos parece que lo que sucede es que cada día la convivencia no se ve en el horizonte.

Estamos con:

1.- Gobiernos que no se sabe hacia dónde van.

2.- Gobernantes que no piensan en lo que dicen: mentiras y más mentiras

3.- La educación orientada a mantener sistemas políticos

4.- Cada día más personas carentes de los alimentos necesarios

5.- Guerras sin declarar, pero sí reales

6.- Cambio climático no controlado

7.- Un covid-19 que no termina

1.- Los gobiernos que no se sabe hacia dónde van es porque vemos que el proyecto de crecimiento se hace un día una cosa y al otro otra; no hay un objetivo con una planeación adecuada. Lo que vemos es corrupción y más corrupción.

2.- Los gobernantes que no piensan en lo que dicen es porque sólo escuchamos ataques y más ataques como si se tratara de algunos mercados.

3.- La educación orientada a mantener sistemas políticos es porque vemos que tan pronto asume un grupo el poder: vamos a cambiar el modelo educativo junto con todo el apoyo que le sostiene para seguir una corriente de pensamiento que justifique lo que harán no importa si se aleja de la ciencia o si son ideologías gastadas porque la Historia demostró su ineficacia.

4.- La carencia de los alimentos necesarios por la falta de recursos para la producción y por la situación de los terrenos de cultivo ante el cambio climático.

Además: por el olvido de programas adecuados y la ocupación de muchos gobernantes en sus intereses personales.

Cada día los terrenos más áridos y menos agricultura.

5.- Guerras sin declarar, pero sí reales.

Vemos lo que sucede en Ucrania.

Situaciones políticas muy fuertes en Siria, Irán, Afganistán

Ahora hablan los gobiernos de los países desarrollados de un presupuesto más fuerte para el rublo de las armas.

Se pensaba que estaba lejano el gastar más dinero en armas.

6.- Cambio climático no controlado.

El desarrollo de la economía con base en energía no renovable ha generado el desequilibrio en la naturaleza: flora y fauna en la locura total.

Además: está la problemática de los que están aferrados a que se siga con la economía con el fundamento de los recursos no renovables porque dicen que el cambio climático es una mentira, nada más que vemos el hambre de los pueblos.

La ganadería y la agricultura con el cambio climático junto con los efectos del coronavirus tienen un planeta Tierra en donde la vida se hace muy difícil.

7.- Un covid-19 que no termina.

Seguimos siendo testigos de personas contagiadas de covid- 19 y lo que hacen los gobiernos es decir que ya se terminó la pandemia, pero los enfermos y muertos ahí están, aunque sean menos.

Ahora están los gobiernos y los publicistas junto con muchos gobernantes: que el mes de marzo mes de la mujer.

Los seres humanos siempre han sido hombres y mujeres y las mujeres por un período de la historia humana han sido relegadas a un segundo plano.

Los hombres los proveedores y las mujeres a hacer las tareas de la casa y cuidar de los hijos.

La situación ha ido cambiando y hoy en día las mujeres pueden ir a una universidad, pero todavía se les relega de carreras que se consideran son para hombres como las Ingenierías y Arquitectura.

Las jóvenes que se deciden por esas áreas del saber para terminar sus estudios tienen que ser muy fuertes para sobrevivir a las molestias de los de sexo masculino compañeros de clase.

También somos testigos de que las mujeres de familias con dinero sólo aprenden a lucir el dinero de los padres; algunas estudian para sostener en el tiempo las empresas de los progenitores.

Con lo del mes de la mujer es pura mercadotecnia porque el mes de la mujer es para las que usan Chanel o Valentino y otras marcas más de la alta costura.

Las demás mujeres son de doble jornada porque si quieren ejercer las carreras que estudiaron llegando a sus casas después del trabajo están los pendientes que quedan con los hijos; la gran mayoría de hombres siguen sintiéndose sólo proveedores.

Las mujeres de los campos ni se enteran del mes de la mujer: esas siguen siendo agricultoras y criando sus animalitos para poder vivir.

Una sociedad mundial de esta forma es difícil que los seres humanos puedan sentirse bien.

La pregunta es. quién hace esta sociedad mundial de esta forma.

La respuesta es los seres humanos.

¿Qué tendrían que hacer los seres humanos para que la vida sea lo que cada ser humano merece?

Lo primero que tenemos que analizar es el tipo de gobierno que se tiene.

Si el gobierno permite la existencia de la democracia entonces la solución está en por quiénes se vota.

Para saber por quiénes se vota hay que buscar información confiable o estudiar y estar enterado de la verdad en cuanto a ciencia.

El estudio es lo primero que quieren cambiar los gobiernos totalitarios porque así manipulan a la sociedad por ideologías ya probadas su ineficacia.

Si se tiene una democracia la situación se hace más fácil, aunque están los seguidores de ideologías gastadas buscando el poder para enriquecerse.

El mundo de hoy necesita de personas cada día más informadas y estudiadas por el sistema de producción que se hace necesario.

La globalización no hay quien la detenga lo que sí se puede detener es el montón de ideologías y de manipuladores que sólo buscan su beneficio.

El bienestar de los pueblos es cosa de los mismos pueblos.

Los seres humanos somos los que tenemos que buscar el camino para la vida que merecemos.

Hay que trabajar por la paz que merecemos y por la vida digna que nos corresponde no importa si se es hombre o mujer.

Todos somos seres humanos con los mismos derechos y las mismas libertades.

Es triste ver la forma en que viven muchos seres humanos: en campos de refugiados mientras otros no saben qué hacer con todo el dinero que la situación de la pandemia les ha dejado.

Vivir alcanzando las metas y el crecimiento son posibles si comenzamos por elegir los gobernantes que necesitamos que se ocupen del crecimiento para sus pueblos en lugar del enriquecimiento de su grupo.

La vida en paz y para ser felices es posible; de nosotros depende.

