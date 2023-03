Reseña del libro: Vertedero de Amor de Raquel Rodríguez

Una autora de gran juventud y de amplia experiencia, pues su aventura con las palabras fue desde la más tierna infancia y que ahora puede desarrollar en su plenitud. Ha comenzado y ya se habla mucho de ella y especialmente por su forma peculiar de escribir, única y personal.

Raquel da a su libro un toque personal que no se puede imitar y que me ha sorprendido muy gratamente y que me hace esperar su próximo libro, con verdadero afán.

Por su sinopsis ya sabía que la emoción y la sensualidad era la tónica del mismo y que engancha desde el primer momento.

Es un libro que refleja la verdadera esencia de una mujer a través de sus emociones, amores, desamores y pasiones es capaz, como ella misma describe, de involucrar al lector y transformarlo en cómplice, como ella muy bien expresa:

“Que haya o no una linda melodía de fondo, la verdad me da igual, ya que el ritmo lo marcaremos entre los dos. El intercambio de nuestros besos será la lluvia que sacie la sed que por tanto tiempo he llevado en el alma y que tú has sentido en la piel.”

Es una obra en la que la sensualidad en ocasiones se convierte en ese erotismo que se expresa desde la sutil experiencia femenina y que te lleva directamente al mundo de la emoción y se convierte en una experiencia cercana al “orgasmo” y como ella expresa en una de esas vivencias personales que nos regala tan generosamente:

“Mi orgasmo, como una bomba de racimo que haces que estalle al contacto con tu piel. Me separo y aun temblando utilizo mi boca para conseguir que explosiones en ella mientras irremisiblemente la humedad y el calor vuelve a mí.”

Si eso es lo que consigue con el lector, que su lectura se convierta en una experiencia que “como bomba de racimo” hace que estalle a medida que te adentras en su lectura y que a pesar de haber dejado de leer es capaz de seguir generando explosiones de emociones y de sentimientos.

No es una novela, ni un relato de amor, sino una narración de vivencias, de amor, dolor, desamor, pasiones que nos descubriendo a la persona que se desnuda de alma y corazón y logra que nos enamoremos de ella a través que nos adentramos en su lectura para acabar deslumbrados por su belleza y gran estilo que derrocha palabra a palabra.

Su toque reina en cada página y te atrapa inexorablemente y demuestra que es una gran escritora que nos regala generosamente su esencia y se convierte en una lectura especialmente grata, refrescante y vital.

La vida como el amor y la amistad no es más que un camino de emociones y sensaciones y que con esta obra todos podemos sentirnos identificados porque todos vivimos y amamos y hasta nos alcanza el desengaño a pesar de habernos entregado en cuerpo y alma tanto a personas como causas.

Es un libro que enamora a los lectores, una maravillosa historia, realmente bien escrita, que nos enseña que la vida, a través de sus relatos, siempre nos da una oportunidad para ser felices y que sea nuestra pasión por la vida la que obre el milagro.

Una historia fresca en donde los sentimientos, la sensualidad y el erotismo serán ingredientes principales para una lectura adictiva que nos hará revivir nuestros mejores momentos y revivir nuestros recuerdos.

Quizás como colofón de este libro de reflexiones, pensamientos y experiencias, lo mejor sea emplear las propias palabras de la escritora:

“Puedo ser clara y concisa, pero también os puedo hacer entrar en una duda constante y haceros partícipes dentro de un juego de palabras sin daros cuenta.

Aptitudes que se tienen… Muchos las ven, pero muy pocos lo hacen y las sienten detrás de un latido a la vez.”

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...