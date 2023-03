¿Se atrofia?

Conversemos Acerca De:

Tal vez faltaría poner delante del título «Lo que no se usa…,» frase alusiva a Jean-Baptiste Lamarck que formuló la primera teoría de la evolución, conocida como el uso y desuso.

La mano

Estoy claro que no soy un especialista en cuanto a la evolución, menos elaborar una tesis, pero no queda duda que, con la tecnología, muchas cosas cambian, incluyendo la vida, pero en particular me referiré a la mano y sus dedos.

¿Qué hacemos con las manos? Todo o casi todo, por ejemplo: tocar (sentir si algo está frío o caliente, áspero o suave, etc.), agarrar, sentir, reconocer, sujetar, manipular, acariciar, pintar, enhebrar una aguja, expresarnos y… escribir.

Aquí viene el meollo[1] del análisis en cuanto a, para que sirven formalmente o cómo ha evolucionado el uso de los mismos, con la posibilidad del atrofio en el alguno de ellos, comenzamos.

El Pulgar (1er dedo) ¿uso? Nos permite manipular objetos grandes apoyándose con la palma de la mano y objetos medianos o pequeños apoyándose con uno o más dedos de los otros dedos, además me gusta o like como señal de aprobación y hasta pedir un aventón[2].

Pero con el uso de las TIC, empleo de celulares tabletas, etc. ¡Cambió!, ¡Evolucionó!, con uno o ambos pulgares, tecleo, así de sencillo.

Que en el caso de utilizar el teclado de una computadora, los empleas en la barra espaciadora. ¿De qué forma? utilizas el dedo pulgar de la mano izquierda cuando la última palabra se ha terminado de escribir con la mano derecha y viceversa, los cuales te ayudarán a ganar velocidad.

Pasemos al Índice y el Medio (2º y 3º) que constituye junto con el pulgar la presa de precisión, las pinzas del pulgar con los dedos, digitales o tridigitales. ¿Uso? ¡Sostener un mouse o ratón!; y por supuesto el lápiz o bolígrafo. Nota: Estamos hablando de tecnología.

En el caso del Anular y el Meñique (4º y 5º) que, con el resto de la mano, son indispensables para las presas palmares, ya que bloquea las presas de los mangos de las herramientas por el lado cubital asegurando de esta forma la firmeza del puño. ¿Uso? ¡Sostener el celular, como una extensión de la mano!

Una particularidad del anular -considerado el más expresivo de la mano- es que nos permite señalar cosas, para mostrar una negativa, y… para ¡hacer clic con el ratón!, también hacer énfasis en instrucciones imperativas[3].

Pero, ¡no dejemos fuera el meñique[4]! Este es considerado el bastión principal de la fuerza en nuestra mano. Si no contáramos con él, nuestra mano perdería un 50 % de fuerza, algo que podría llegar a extenderse al brazo, e incluso hacer que nuestra musculatura sea más débil.

Finalmente, haga algo, -lo cual NUNCA deberá atrofiarse- diría lo más importante de la mano: salude, de una palmadita en el hombro reconociendo el buen desempeño de quienes le rodean, estreche su mano con la de otra persona en señal de agradecimiento o bien el establecimiento de una nueva amistad y que sea sincera.

[1] Meollo: Aspecto o parte central y más sustanciosa de algo.

[2] Trasladar a alguien de un lugar a otro. En Puerto Rico se usa en lugar de raite ‘dar un pon’, en Chile y Argentina ‘viajar a dedo’; Cuba `dar botella’; Venezuela ‘pedir bote’

[3] Dar órdenes, exhortar, incitar o mandar a otra persona a realizar algo.

[4] Palabra que deriva del portugués menino, que significa pequeño, También llamado auricular, por el hábito de emplearlo al tratar de manipular el conducto de los oídos, lo cual no es correcto, ya que puede causarse uno mismo daño.

Libre emisión de pensamiento.

