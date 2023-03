Pulso Económico

Guatemala es una nación que hace su propia historia, pero, lamentablemente no la hace a su libre albedrío, como reclaman los salmos, sino que lo hace bajo las circunstancias de una historia oscura, plagada de invenciones y mentiras. Lo hace bajo el peso de un pasado triste y lleno de confrontación, discriminación y violencia. ¿Podrá por fin superar ese pasado e iniciar un camino luminoso hacia el desarrollo? En el momento actual se debate entre el final desastroso de una universidad del gobierno en bancarrota y un proceso electoral lleno de vericuetos sin sentido. En donde no vota el 60% de los ciudadanos, pues no tienen ni la menor confianza en el proceso, pero las autoridades electorales dirán que voto el 80% de los votantes. Milagros de un país de realismo mágico.

Populus, miserere mei. En el próximo proceso electoral votar por las corrientes políticas que ofrezcan resolver algunos de los problemas angustiantes que mantienen a este país en el último lugar de los indicadores sociales, económicos y ambientales positivos; que lo mantiene en los primeros lugares de esos mismos indicadores, pero negativos.

Pondremos una tabla con datos comparativos de la región, y luego un comentario, exageradamente personal.

Tabla 1

Datos de población de Centroamérica

2022

País Población (miles) Población urbana % Tasa de migración % por c/mil México 127 504 79.0 -0,4 Guatemala 17 844 27.5 -4,8 Honduras 10 433 59.1 -0,5 Nicaragua 6 948 59.2 -1,2 El Salvador 6 336 37.5 -1,6 Costa Rica 5 181 77.9 0,5 Panamá 4 409 69.3 1,8 Belice 405 73.3 -0,2 Fuente: Elaboración propia, con base https://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-social?view=chart

Expulsar a la población, de sus lugares de origen, por falta de servicios públicos, malos tratos, pagos míseros, es un factor que cualquier gobierno con un mínimo de dignidad tendría que resolver. En la región solamente Panamá y Costa Rica no tienen una salida masiva de pobladores. Al contrario, se convierten en el único nido para albergar a los que huyen de las condiciones sociales desfavorables de otros países de sur América y el istmo.

Tabla 2

Inversión extranjera directa -IED- &

Deuda externa

Centroamérica 2021

IED Como % del PIB Deuda Externa

Saldo en millones de $ Deuda Externa

Como % del PIB Nicaragua 8.6 14 384 102.7 El Salvador 1.1 20 286 70.6 Belice 5.9 1 339 62.2 Panamá 2.6 32 844 51.6 Costa Rica 4.8 33 015 51.1 México 2.6 599 143 47.1 Honduras 1.2 11 363 39.9 Guatemala 3.8 26 894 31.3 Fuente: Elaboración propia, con base https://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-social?view=chart

La inversión extranjera directa, es decir, la llegada de capitales externos para explotar en forma empresarial recursos nacionales tiene, como todo, sus aspectos positivos y negativos. Guatemala, durante el gobierno de Biden se ha visto beneficiada relativamente, por las políticas de la doctrina de invertir más en los países de la región que generan más migración hacia el norte. La IED tiene su encanto en torno a generar más empleo, mejores salarios, mejores prácticas administrativas, transferencia tecnológica y uso de otros idiomas. Lo negativo, es el uso intensivo de tecnología que desplaza la mano de obra, la inversión en extracción de recursos naturales destruyendo el ambiente, los ecosistemas y las comunidades rurales, desplazando a la población y dejándola en la miseria.

En la región, el país menos atractivo sigue siendo Guatemala, ya que en un momento de éxito a finales del 2021 e inicios del 22, el ingreso de IED fue masivo. Pero en áreas de baja intensidad productiva, con bajos niveles educativos y salarios de pobreza. Es decir, en el área de extracción de recursos naturales sin compensación social ni del ambiente. Es claro que todos los países de la región dependen de capital extranjero para invertir. Entre un 30 y el 100% de la producción de estos países se genera con IED. En promedio, casi el 60% del PIB de la región se obtiene de esa IED. Por supuesto sí la IED se dirige a servicios e industria los resultados son mejores a que si se dirige a la extracción de materias primas o la explotación agrícola.

En el siguiente gráfico, tomado de El financiero de Costa Rica, podemos observar el salto, no sostenible, de la IED en Guatemala. Qué en lugar de traer empleo y mejores salarios trajo, como de costumbre incertidumbre y conflicto.

Y es que, si en un país no existe un liderazgo, que apoyado por la mayoría de la población no arranca de las manos de conservadores la economía, y no le imprime un sello progresista para generar una república democrática, entonces cualquier cambio menor en la economía se diluye en el conflicto. Si no hay condiciones de educación y salud generalizadas, los cambios en la sociedad son leves.

En el siguiente gráfico podemos observar un fenómeno de interés. Luego de la violenta caída de la economía en el 2020, se generó un alza en todo, incluyendo la IED, ponemos como ejemplo solamente Guatemala, Costa Rica y Panamá. En los tres países se inició un aumento importante.

Fuente: Elaboración propia, con datos del CMCA (2022)

silvestre de animales y plantas. La cooperación social frente a la discriminación racial y social generan un sentido de identificación que en la región solo existe en Costa Rica y Panamá. Hay que extender el poder más allá de las élites.

La gran tarea del pueblo es, en el próximo proceso electoral, iniciar la construcción de una nueva república.

