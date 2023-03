Gabriel Moreno: aclamado descendiente de Leonard Cohen y Neil Diamond

Hace pocos meses, tuve la oportunidad de asistir a un gran evento donde Gabriel Moreno recitaba algunos de sus versos, y una vez más, hacía partícipe a un público devoto y entregado, de su gran talento como cantautor, deleitándonos con muchas de sus magníficas composiciones.

Gabriel Moreno es un cantautor, intérprete, letrista, poeta gibraltareño afincado en Londres; ha sido aclamado como, “descendiente de Leonard Cohen y Neil Diamond”, por la prestigiosa radio de la BBC6 Cerys Matthew; ha recibido elogios en numerosos comunicados de prensa Folk-americana y Folk- alternativo, incluyendo Folk Radio UK, Americana UK «God is in the TV» y en la mayoría de programas de Folk regionales de la BBC, así como en la Radio Nacional.

Con más de diez libros de poesía escritos, tanto en español como en inglés, con Ómicron Publishers y Annexe, en Londres.

Lleva publicados cuatro álbumes en el Reino Unido, entre ellos «Love and Decadence«, (Amber Records), «Farewell Belief», «Whiskey with angels» y «The year of the cat», este último en febrero del 2022.

Gabriel posee una trayectoria de más de 20 años, actuando por diferentes lugares del mundo, como Perú, Italia, España, y Reino Unido, además de su ciudad natal.

Y ha realizado actuaciones en los mejores escenarios, con músicos de Londres y Barcelona, como «The Quivering Poets».

Hoy tengo el orgullo y la satisfacción de poder realizarle esta entrevista mientras se dirige a uno de sus tantos conciertos programados para su gira de este año.

Y en esta conversación, Gabriel nos presenta su nuevo libro de poesía titulado “Heart Mortally Wounded by Six Strings”, (Corazón malherido por seis cuerdas) y nos habla de su gran gira, de su vida y sus experiencias y por supuesto de su nuevo álbum, “Wound in the night” que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre.

– Gabriel, ¿Qué llegó antes a tu vida, la música o la poesía?

Comenzó un poco entrelazada, porque obviamente eran letras de canciones, pero yo lo veía más como poemas. Empezó bastante con el Grunge, el movimiento del 1993 donde los cantantes usaban un vocabulario un poco más poético para expresarse y de ahí, pues entré un poco más en la poesía, pero yo ya sentía esos aspectos como poemas, aparte de la música.

– ¿De qué nos habla tu poesía y los maravillosos temas que compones?

Bueno, siempre he estado hablando de esa posibilidad de crear una realidad un poco más digna para el artista y también para las otras personas que leen y nos escuchan.

Para mí los grandes maestros, que me han encantado, siempre parecían tener alguna lección, no moralista, pero sí sobre cómo vivir un poco más humanamente, un poco más poéticamente e intentando de tener menor sufrimiento posible para las personas

y para uno mismo, pero obviamente hay muchos poemas también de añoranzas, de amor y de todos estos temas que nos fascinan.

–¿Podrías nombrarme algunos de esos grandes maestros que te han inspirado a lo largo de tu carrera artística?

Yo comencé un poco con los autores latinoamericanos como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Violeta Parra, con Rubén Darío, después obviamente vino Federico García Lorca, más tarde los poetas ingleses como T.S. Elliot, el poeta estadounidense William Carlos Williams, pero siempre fue la literatura hispanoamericana, esta última fue la que más me impresionó de más joven.

Y ya hablando de los cantautores como Silvio Rodríguez, obviamente Leonard Cohen, Dylan y otros…

–¿Recuerdas tu primera composición musical?

La primera composición musical fue la primera vez que cogí una guitarra con un amigo mío, y fue un insulto a la creación de las canciones porque fueron dos acordes más o menos tocados y palabras muy banales.

Pero ya me agradaba la idea de introducir sonidos a las palabras desde esa primera vez.

– Hablanos un poco del nuevo trabajo musical saldrá a la luz en septiembre.

Tenemos un disco nuevo que va a salir en septiembre que se llama, “Wound in the night», es un disco de protesta social, está grabado en unos estudios muy exclusivos con unos equipos muy particulares y tiene un sonido muy real, y estamos muy orgullosos de este proyecto.

Este disco, si alguien lo desea, lo puede pre ordenar, uno paga el disco antes de que salga, así puede ayudar al proyecto de hacer los vinilos, esta información la pueden hallar en mi página web, Gabriel Moreno

– ¿Qué influencias culturales te han acompañado a lo largo de tu trayectoria profesional?

Siempre las influencias que tenemos de Gibraltar, las influencias de España, de Andalucía, las que nos viene de Italia, por la línea materna, tengo las influencias de Inglaterra, pero más bien ha sido la fusión de tantas culturas, la fusión de culturas entre España, Inglaterra, algo también del mundo árabe a través de Marruecos.

Y siempre esta combinación de una expresividad casi andaluza con un cerebro casi inglés. Esa mezcla siempre me ha fascinado y siempre me he desenvuelto entre esos dos mundos; el mundo de habla hispana, y el mundo de habla inglesa.

– ¿Cómo te defines en pocas palabras?

Bueno, con los años te vas dando cuenta que te vas considerando más un trovador, una persona que va cantando historias en diferentes lugares, e intentas de expresar ideas mediante la canción o los poemas.

Yo me considero más trovador que poeta, en el sentido que siempre hay una parte musical, incluso cuando escribo poesía, hay mucha rima, mucha rima interna, mucha musicalidad. Soy más lírico que intelectual.

– Gabriel, el año pasado fuiste nombrado Embajador Cultural de Gibraltar en Londres. Hablanos un poco de tu experiencia.

Fue algo maravilloso; una oportunidad de introducir la cultura gibraltareña por todos lados, algo que yo anteriormente, había intentado hacer a mi manera; tener esa responsabilidad, me dio más deseo por tratar de promover la idea de la fusión, de las dos culturas a través de la visión gibraltareña.

Organizar eventos donde participaron otros artistas gibraltareños a actuar y también, tener un poco más de relación con el “Culture Services”, servicios culturales de Gibraltar, y de tener la posibilidad de llevar mi banda al Inces Hall y en el Kasbar (Gibraltar) que fue donde nos conocimos el año pasado.

– Ciertamente, así fue…, y dime Gabriel, próximamente en este mes de abril se publicará tu nuevo libro. ¿Puedes adelantarnos algo?

Mi nuevo libro se titula “Heart Mortally Wounded by Six Strings”, traducido al español sería Corazón malherido por seis cuerdas, que es una adaptación de la gran obra de Lorca, Corazón Malherido por cinco espadas, del libro Romancero Gitano publicado por la Editorial Patuka Press, una editorial creada por unos escritores que viven en Inglaterra, pero son de Gibraltar, escritores como Mark Sánchez, Jonathan Teuma y Giordano Durante.

Y es un libro que habla también de la fusión de los idiomas entre el castellano y el inglés,

y habla un poco de esta experiencia, intentando de vivir la vida con duende, con inspiración, y tratando de buscar esta conexión con algo un poco más trascendental.

Es un libro en el cual he estado trabajando durante cuatro años, así que me siento muy emocionado de poder ver los resultados.

El próximo cinco de abril, presentaré el libro en Londres y posteriormente saldrá en diferentes puntos de venta como, en Amazon o por mi propia página web.

En julio lo presentaré en Gibraltar. Y lo llevaremos a los conciertos porque aparte de la música, haremos algunas presentaciones poéticas para vender el libro.

– ¿Has pensado alguna vez escribir en otro género literario?

Tengo dos novelas inéditas y una en inglés, en la que estoy trabajando; se titula Waiting for the miracle (Esperando el milagro), y es una novela que habla de mi experiencia como padre y como músico en Londres. Espero que algún día la pueda publicar.

– ¿Cuál es tu opinión acerca de la poesía de hoy en día, si la comparamos con la poesía de los grandes maestros que nos precedieron?

Hay mucha poesía maravillosa, pero también, es cierto, que hay mucha gente que se está expresando un poco narcisistamente, en el sentido de contar su historia sobre todo lo demás; y creo que los maestros sabían que hay que tener un poco de pudor en lo que uno escribe. Y obviamente, hay grandes escritores en nuestro tiempo también que están haciendo cosas maravillosas, pero hay mucha gente que ha perdido el pudor literario y necesitamos volver a esas lecciones de expresarnos, con mucha conciencia y al mismo tiempo con mucha facultad. Aun así, hay grandes poetas, hoy.

– Cuéntanos acerca del “Poetry Brother” o Burdeles Poéticos y de cómo se vive la poesía en ellos.

Actualmente, hay muchos burdeles poéticos por todo el mundo y es un lugar muy interesante, porque la poesía se vive muy encarnada, en los personajes, en los poetas, en el sentido que se expresan muy visceralmente, con mucha pasión y las personas pueden experimentar la poesía un poco más cercana, no en una lectura muy formal, pero sí en algo más inmersivo, es una poesía inmersiva donde la gente paga, para tener sesiones privadas con los poetas.

Yo dirigí uno en Londres durante seis años, donde hacía muchos eventos de música y poesía, lo abandoné todo por la música y seguir mi camino.

El Poetry Brother, todavía continúa en muchos países, sigue en Nueva York, en París, en Ámsterdam.

Y ahí muchísima gente que participa en esos eventos porque son muy divertidos, son noches de poesía, de música, de danza…, es como la antigua bohemia ahora recreada en estos eventos.

– Cuando miras hacia atrás y ves aquel jovencito dando sus primeros pasos en el mundo de la música y de la poesía, y ves todo el camino recorrido. ¿Cómo te sientes? ¿Cambiarías algo?

Yo no cambiaría nada, tengo el orgullo de venir de un barrio como Varyl Begg, haber podido visitar tantos lugares, conocer tanta gente, haber vivido la vida del artista que yo buscaba.

Me siento también orgulloso, privilegiado y feliz de poder continuar este sueño.

Poder seguir creando y transmitiendo esas ideas.

Y al hablar de transmitir ideas, considero muy importante resaltar que necesitamos también un poco más del mundo artístico underground, el mundo que no se ve en la televisión, y no se ve en las revistas, e intentar de rescatar esta idea de que el arte, no es solo para hacer dinero, sino para transmitir ideas, para compartir emociones y para inspirar a los demás.

Este año se presenta muy inspirador y sumamente extraordinario para Gabriel Moreno, que presenta una agitada gira por países como Italia, Alemania, Inglaterra, España, Gibraltar, Nueva York, en abril tiene una gira organizada por Italia, y para el mes de mayo otra gira por los países de Holanda, Bélgica y Alemania, donde muchos de sus seguidores podrán disfrutar de la gran pasión y fuerza que Gabriel desprende en cada uno de los escenarios donde actúa. También tendremos la presentación de este maravilloso libro, donde una vez más Gabriel nos escribe desde lo más profundo de su corazón, entregando toda la sensibilidad y el sentimiento en cada uno de sus versos, y que sin duda alguna alcanzará grandes éxitos como muchas de sus obras publicadas anteriormente.

Sin olvidar el esperado y ansiado lanzamiento de su nuevo álbum. Un año muy logrado y merecido para este gran músico, compositor y poeta.

Mucha suerte, y muchas gracias por concederme esta entrevista Gabriel.

Uno de los grandes temas de Gabriel Moreno

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...