¿Cuántos demonios habrá en nuestro infierno?

Mirilla Indiscreta

Entendería, que usted, apreciado lector, intuyera anticipadamente, que el contenido de este artículo, es una reiteración pesimista del entorno sociopolítico, que estimulado por la realidad concreta, nos hace parecer pesimistas de oficio.

Pero no es así, la única experiencia, que se puede acumular, a través de la vida, es aquella que nos da sabiduría, para no reiterar en el error y nos eduque, no repetirlo y progresar.

Desafortunadamente, la escala de valores de la pirámide social que creó la misma humanidad, nos situó, en la amplia base y condición socioeconómica, que tiene que cargar, sobre su clase, el implacable peso de las decisiones de los poderosos.

Hablo de los poderosos… no de nuestros poderosos, que, en esa jerarquía triangular en el planeta, son insignificantes, como tapitas de gaseosas vacías, varadas en escalones angostos y cada vez más reducidos, que impiden llegar a la cima.

La punta inexpugnable, de esa pirámide de poder económico del mundo, que dominan, no más de seis grandes corporaciones multinacionales, provenientes de igual número de familias fundadoras, que se creen y ejercen, como dueños del mundo y sus habitantes.

Se le atribuye al filósofo Suizo Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) una peculiar teoría sobre el origen de la propiedad privada, consecuencia irrebatible de la naturaleza posesiva del ser humano, pero que, visto por su concepción idealista, la consideraba el origen de la perversidad.

“Surgió”, se refería a la misma, “Cuando un hombre, cercó un pedazo de tierra… dijo que era suyo… y los demás… se lo creyeron”

Autor del “Contrato Social”, obra precursora de las relaciones entre el Estado y la Sociedad.

Consideraba Rousseau, que en una relación justa, entre los individuos y los mecanismos de poder, los seres humanos, deben vivir en su estado natural, valga decir: “El hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe”.

Su planteamiento, es equivalente a un contrato, donde el ciudadano adquiere derechos y obligaciones, que permite los seres humanos vivir en libertad, en una sociedad igualitaria.

Potenciando al máximo, el poder individual, se lo transfiere a su propio gobierno, que implica dos condiciones: La de ciudadano y súbdito, simultáneamente, que cede soberanía individual pero adquiere derechos universales y justos, velando porque las decisiones del estado sean ecuánimes.

Una Democracia Radical; y, los beneficios colectivos, serían similares al llamado populismo de nuestros días.

Desde luego, bajo esos preceptos, la pirámide del poder real, no existiría en los términos que conocemos. Hoy, sería una franja transversal continua, que se decantaría, como idealmente debiera ser, por los más débiles de la estructura societaria… ¡Los pobres!

Evidentemente, este proceso socioeconómico, no sería controlado por el Sistema Financiero Internacional y los 28 bancos que dominan la economía mundial.

Instituciones, bautizadas justamente, como la Hidra Financiera Del Mundo, porque avanza inexorablemente como una planta trepadora, solo que venenosa, asfixiando la economía de los pueblos, sujetos a sus pasiones mercantilistas.

¡Todo para los de arriba!, ¡Nada para los de abajo!, en un sistema capitalista global invertido, donde los países comunistas tradicionales y ortodoxos, con la oposición imperialista, pelean por que se libere la economía del oligopolio universal.

El gobierno estadounidense, no quiere aceptar, que otras potencias, han transformado rancias y entrampadas economías socialistas, en versiones renovadas, de un Capitalismo de Estado, que utiliza el control estatal, para empujar de manera planificada y progresiva, agresivas pero disciplinadas economías capitalistas.

Esta nueva visión económico-política, exige la readecuación de los poderes universales y una nueva plataforma política mundial de participación multipolar y multitendencista, sin imperialismos únicos y belicistas.

Por contradicción los gobiernos comunistas neomarxistas de origen europeo, se transformaron en una enfermedad trasnochada que se trasladó, hacia algunos pueblos de América Latina.

Todo un continente saturado de recursos humanos pervertidos por la pobreza, desaprovechando la abundancia de una naturaleza preñada de recursos estratégicos y convencionales, debido a la torpeza política y económica, de un Imperio en crisis de predominio y existencia, que no obstante las exigencias de libertad prevaleciente en este hemisférico… sigue autocomplaciente proclamando la añeja y superada, política Monroe, de “América para los americanos” … es decir… para ellos.

Insisten que nuestros pueblos, les pertenecen por derecho propio de extensión territorial, siendo bautizados de hecho, disfrazando el derecho, como el patio trasero de la Casa Blanca.

Ucrania, tomada como botín occidental, plagada de mercenarios sin causa ni patria, cercenada, o “liberada” de la antigua Unión Soviética, extensión política, zarista-estalinista de Rusia; en contraste y similitud con América… en su gran mayoría, subyugada, militar, económica y políticamente, por una prepotente posesión que nos niega soberanía y democracia.

La Demos-Pueblo… Cratos-Gobierno de Rousseau… mediante la cual, el poder lo respaldaba, “Un decreto del pueblo para todo el pueblo”, que, podía ser modificado a discreción, si quien gobernaba se excedía en sus funciones

Antecedente iluminado, de la Revocatoria del mandato, norma constitucional en México, formulada, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prescribe que a la mitad del mandato presidencial, debe consultarse mediante sufragio, si el pueblo quiere que su mandatario continúe en el cargo o que renuncie… esa posibilidad en nuestro medio… ni de chiste.

“La Democracia en América”, obra clásica de Alexis de Tocqueville, base teórica sobre la que se fundaron los Estados Unidos de América, y que idealizaba una estructura democrática lejana de despotismo y la tiranía. Frustrada por los excesos del poder expansivo

El ideal estadounidense, consumido a la altura de la primera mitad del siglo 20, cuando como líder de los triunfadores de la segunda guerra mundial, y la posterior atomización de la Unión Soviética, concentro el poder de los triunfadores y se transformó en la potencia única del control universal,

Ya en 1823, la unión americana, disputando con Europa, el control de América, don James Monroe había advertido que no permitirían la intervención europea en el hemisferio occidental.

Nació allí, ese sentido de posesión y pertenencia, que se mantiene hasta nuestros días.

La pirámide real, de dominio militar, económico y político sustentado en esos estratos imbatibles hacia arriba…es la imperante

Y la aspiración transversal y humanitaria de una sucesión de etapas democráticas que se proyecten en beneficio de la humanidad… especialmente de los países más débiles y de las personas más pobres… Utópica

La llamada globalización, que surge de la necesidad de una interacción equilibrada y prospectiva, entre sujetos mercantiles y países, en sus relaciones de intercambio, impone una economía de mercado libre, justo y democrático… parece lejana

Y su antagónico, el perverso globalismo, que impulsa, el control totalitario de todas las relaciones sociales de producción de los países del mundo bajo la tutela y dirección de organismos internacionales, penetrados y establecidos, para ser operadores de la dictadura global… en marcha.

Con usurpadores del poder, designados para dirigir como parcelas subalternas y conquistadas, a los pueblos de la tierra.

Estimulando el control mediático, jurídico y político de las naciones sistémicamente sojuzgadas.

El señor Iván Velásquez, es una patética muestra de ese tipo vandálico, de serviles impuestos, nunca electos.

¡Gobernadores de gobernantes sin carácter ni dignidad!

Los personeros del imperio, sus lacayos y vende-patrias locales, son una muestra de que se trata de un sistema articulado, vigente y poderoso.

Nuestro proceso político, es parte de ese sistema… enfrentado ante la alevosa estrategia internacional, que impulsa la toma del congreso, a cualquier precio, como mecanismo probado de penetración colonialista, por entreguismo o cobardía.

¡O se impone, la defensa de nuestra identidad y soberanía! estimulando a los candidatos, que se identifican, con esa defensa nacional y auténticamente revolucionaria y nacionalista, cargando una historia de sometimiento y esclavitud, o nos rendimos como pueblos ocupados.

¡Algunos!, ¡Los ingratos!, ¡No buscarán el palacio nacional como destino!

¡Su anhelo! ¡será que el portentoso palacio de Cayalá los escoja para gobernar por encargo y bajo supervisión!

¡Los dignos! ¡Esperando que el pueblo reaccione y presente batalla por la nación, la independencia, la soberanía y la libertad!

¡Por esas virtudes los tenemos que conocer! ¡Con sus nombres y apellidos! ¡Y por su vocación de defender esos principios ante la ciudadanía!

¡Seguir alquilando el país, como costumbre infame y deleznable, está en el proceso electoral!

¡Dar el gran paso, para tomar posesión de nuestra amada casa!… ¡También!

Libre emisión de pensamiento.

