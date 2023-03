La corrupción en Guatemala: patológica y obscena

Barataria

El 20 de febrero de 2023, el Presidente Alejandro Gimmattei, inauguró el Hospital Nacional de Chimaltenango el cual, según sus propias palabras, contaba con una infraestructura y los últimos adelantos de la tecnología en materia de equipo. Tanto así, que se atrevió el gobernante, desbocado como siempre, a asegurar que esta instalación médica era una de las más moderna de Centroamérica. El hospital ¡¿más moderno?! Fue realizado a través de una donación de la República de Taiwan, país al que han chantajeado muchos gobernantes guatemaltecos incluyendo el actual que le sacó el dinero para pagar un lobby a favor de Guatemala en Estados Unidos. Fue interesante ver cómo el señor Giammattei escribió en Twitter “Hay días en los que la emoción nos gana, y ver hoy el Hospital Nacional de Chimaltenango en funcionamiento me llena de satisfacción, porque gracias a la cooperación de la República de China (Taiwán) miles de guatemaltecos tendrán acceso digno a salud pública de calidad”. En el Tweet aparecen fotografías de camas y equipo médico, es decir que el gobernante recorrió el lugar y conoció, de primera mano el equipo instalado y posó en fotos junto al Ministro de Salud, el Viceministro de Hospitales, el Director del Hospital y el Embajador de Taiwan.

Sin embargo, el miércoles 15 de Marzo de este año, es decir poco más de un mes de inaugurado el Hospital, salió a luz un caso más de corrupción, en donde se involucra directamente al Viceministro de Hospitales Gerardo David Hernández García, al Director del Hospital Gerardo Arturo Fuentes y a la Representante Legal de la empresa Voltar Intermedia, S.A señora Luisa Fernanda Villagran Méndez. El viceministro se fue a la fuga, el señor Fuentes y la señora Villagrán fueron capturados. Resulta interesando considerar algunos aspectos en relación a este caso, ya que se habla de 67 millones de Quetzales el monto del desfalco, que fueron sustraídos a través de 772 compras directas, las que fueron subidas y pagadas entre el 20 al 23 de diciembre del año pasado, todas las compras es decir 772 compras se las dieron a una sola empresa. Resulta, que mucho del equipo hospitalario que fue llevado e instalado en el Hospital de Chimaltenango, era equipo usado trasladado del Hospital de Covid del Parque de la Industria, es decir equipo usado y que el “Doctor” Giammattei vió como nuevo, además de ello, falta mucho equipo pero el desfalco esta hecho.

En Guatemala, la corrupción es patológica porque esta a todo nivel de las instituciones, es un “modus vivendi” de los funcionarios públicos y un “modus operandi” de la función publica. Casi por cualquier lado en donde miremos cualquier institución grande, mediana o pequeña esta enferma de corrupción. Los funcionarios llegan al descaro, porque el mismo Presidente de la República es un descarado que inaugura hospitales sabiendo precisamente de sus deficiencias y, cuando pasan estas cosas como este robo descarado, después de que a los cuatro vientos el gobernante dijo que era un hospital moderno, hace un silencio cómplice de los actos que parecen ser de su total conocimiento. ¿En dónde esta su opinión sobre este robo? ¿Ya tomó medidas destituyendo al Ministro de Salud? O simplemente va a decir que esto esta en investigación. Qué investigación ni que nada, si resulta claro que en el hospital ni hay personal, hay equipo de segunda y tercera mano y falta mucho equipo médico.

En Guatemala, esta corrupción resulta no solo patológica sino que es obscena, este caso resulta particular cuando vemos que se gastaron mas de 7 millones de quetzales en 84 sillones de masajes, esto significa que se gastaron un millón de dólares en equipo que no tiene utilidad médica, pero que seguramente le sobraban a la empresa vendedora y en contubernio con el hijo de la meretriz, el viceministro de hospitales Gerardo David Hernández García. Los millones de quetzales van, los millones de quetzales vienen y, en el caso del Ministro de Salud, el señor Francisco Coma, esto no es cosa del otro mundo, porque él mismo ya tiene experiencia que en Guatemala se olvidan de los asuntos y el Ministerio Público únicamente va a perseguir selectivamente. Este ministro sabe que, si en Guatemala, no le persiguieron ni a él ni a nadie por la compra de vacunas que superó los 600 millones de quetzales y quedó todo en el olvido, este caso no es de preocuparse. La posición oficial del Ministro es descarada, desvergonzada y comparsa de la corrupción, porque se ha limitado a decir que él da la cara, que este caso está en investigación y que prefiere no entrometerse porque no puede “entorpecer la investigación”. Otro en su lugar, ya de ratos o renuncia o lo hubiera despedido su “colega” el gobernante.

Al final, en Guatemala ser funcionario público representa la oportunidad de muchos de salir de la pobreza a costa del erario nacional y mediante actos de corrupción. En el caso del viceministro de hospitales Gerardo David Hernández García, hoy prófugo de la justicia ayudado por el Ministro de Salud, Francisco Coma, ya que desde que tuvo conocimiento de la orden de captura alertó y despidió al Viceministro de Hospitales dos días antes de que se le fuera a capturar sin explicación alguna. Este hijo de meretriz, Viceministro de Hospitales prófugo, Gerardo David Hernández García, ya había tenido sus negocios en tiempos de la pandemia realizando negocios con Municipalidades de Sololá a través de una empresa de su propiedad; luego de eso lo premiaron para que fuera Director del Hospital General San Juan de Dios. Imaginémonos lo que hizo siendo Viceministro de Hospitales, ya se imaginan lo que hizo siendo Director de un Hospital, en donde a través de “compras directas” favoreció a una empresa cuyo propietario es conocido del actual gobernante. Así las cosas, le “ascendieron” por sus buenas transas para que ocupara el Viceministerio de Hospitales en donde “se graduó” en las artes de corrupción a granel y ahora prófugo, seguirá el camino de muchos otros corruptos que huyen y cuando las condiciones les favorecen se entregan y luego sale con medidas sustitutivas pese a que esta probado sus hechos vergonzosos.

Siendo un país como este en donde la corrupción se ve como parte del paisaje, es parte de la función pública, es un mal endémico y patológico y sabemos a ciencia cierta que en Guatemala no importa si cada año le aumentan el presupuesto al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación o Ministerio de Comunicaciones para citar tres ejemplos. Siempre vamos a tener hospitales desabastecidos y de mala calidad y los guatemaltecos muriéndose por falta de atención médica; siempre vamos a tener escuelas destruidas, con falta de pupitres, con falta de maestros preparados y edificios casi cayéndose como ocurre hoy en día cuando los alumnos llegan a las escuelas dos años después de la pandemia y dos años en que el presupuesto de educación no sabemos a donde fue a parar porque no se benefició a los alumnos sin embargo encontramos las escuelas peor de como se dejaron antes del inicio de la pandemia; o vamos a seguir teniendo las carreteras de quinta o sexta categoría porque el Ministerio de Comunicaciones es un nido de corrupción y un barril sin fondo para tragarse todos los recursos sin que se vea mejoras.

Esta corrupción patológica y obscena del país, es tal que vamos a ver millones de quetzales en manos de los funcionarios corruptos. Ya vimos cómo 122 millones vinculados con el exministro de Comunicaciones fueron incautados en una sola casa dinero producto de la corrupción, estamos viendo como casi 67 millones de quetzales fueron sustraídos por el Viceministro de Hospitales mediante compras directas que se hacen a diario y nadie dice nada.

En realidad, esta denuncia contra el Viceministro de Hospitales Gerardo David Hernández García más parece que se realizó porque el prófugo se “clavó todo él el dinero” y no lo compartió con quienes debía hacerlo, porque resulta interesante que habiendo tanta corrupción en el gobierno esta denuncia sea la única que ha presentado a través de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. ¿ A quienes debía darles parte del botín el viceministro de hospitales? ¿Quiénes dentro del ejecutivo no recibieron su parte? ¿ Quizá a los mas cercanos al gobernante? ¿Ustedes que creen mis apreciables lectores? O ¿Será que toda la corrupción en los ministerios de Estado no llega a oídos del actual gobernante, pese a darse cuenta que en casos como el hospital de Chimaltenango a luces se veía que el equipo era usado?

Libre emisión de pensamiento.

