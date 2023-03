Ideología de Género: Una herramienta poderosa para destruir la sociedad

Despertar de Conciencia

Hoy día es cada vez más evidente que poderes oscuros gobiernan el mundo, controlan la política, la religión, la educación, la salud y el dinero. Entre todas sus agendas satánicas, la Ideología de Género es una de sus herramientas favoritas mejor financiadas y apoyadas por la élite global, y con buena razón: es una forma de controlar y manipular a las masas.

A través de la Ideología de Género, los individuos son disociados de su identidad biológica y se les anima a adoptar identidades estériles y manipulables. Esto es especialmente importante para los psicópatas globalistas que desean la despoblación del planeta y el dominio absoluto. Al disolver las nociones tradicionales de género y sexualidad, con la Ideología de Género crean una sociedad desorientada, sin raíces y fácilmente manipulable.

La Ideología de Género ha creado derechos impensables en otros países y está siendo enseñada en las escuelas a través de programas de educación sexual. Donde los niños son expuestos a contenidos inapropiados, donde se les enseña sobre la identidad de género, la homosexualidad, la transexualidad, la masturbación y otros temas no apropiados para niños pequeños y promovido por lobbys LGTBQ+ y Feministas Radicales

La familia ideal de la ideología de género

También podemos ver que hay un gran interés político por enseñar a los docentes estas nuevas ideologías, para que estos puedan adoctrinar a los niños con un sin fin de opciones sexuales, promoviendo la disociación de la identidad de género en los menores.

Los nuevos docentes de Género

En EE. UU. ya hay casos de niños que han sido influenciados por docentes a que tomen terapias hormonales, o que se hagan cambios quirúrgicos (mutilar sus cuerpos). Sin que los padres puedan hacer nada. Ya que los colectivos degenerados han creado lobbys políticos que los protegen con leyes absurdas que promueven la “igualdad forzada».

En Guatemala es importante que como sociedad nos demos cuenta de los peligros de la Ideología de Género, que ya está afectando la salud mental de cientos de miles de personas en todo el mundo occidental, y que luchemos para proteger nuestros valores y principios más fundamentales. Si no lo hacemos, podemos estar condenados a vivir en una sociedad desorientada, sin valores y fácilmente manipulable por aquellos que buscan el control y la dominación.

Sin embargo, no podemos solo lamentarnos quejarnos de los peligros de la Ideología de Género. Ya que no todo está perdido. Es posible tomar medidas prácticas para proteger a nuestros hijos del adoctrinamiento, pero debe de ser ahora. Antes de que los globalistas influencien la mente de los niños. Por ejemplo, podemos informarnos sobre los programas de educación sexual que se están enseñando en la escuela de nuestros hijos y conversar con los maestros sobre nuestras preocupaciones. Revisar que esto no traiga solapadamente o con eufemismos cosas que vayan en contra de nuestros valores, y si los hay, exigir que sean sacados de los pensum de estudios. También podemos formar grupos de padres y exigir que se respeten nuestros valores y principios más fundamentales.

Además, es importante recordar que no estamos solos en esta lucha. Hay muchas personas que están trabajando activamente para detener la Ideología de Género y la Degeneración Sistemática en la sociedad y con esto proteger nuestros derechos y libertades. Y aunque haya censura en redes sociales convencionales de estos temas. No debe ser motivo para no seguir denunciando las aberraciones sexuales, que quieren implantar en los niños.

También es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de tomar decisiones informadas y responsables en nuestras vidas. Podemos elegir no seguir las tendencias y modas sociales que nos imponen y en su lugar, hacer lo que creemos que es correcto y verdadero. No importando la presión social que generan estos lobbys degenerados. Lo importante es actuar y no quedarse callado.

Por lo tanto, no perdamos la esperanza. Aunque la Ideología de Género puede parecer una fuerza imparable, siempre habrá personas dispuestas a luchar por la verdad y la justicia. Seamos uno de ellos y hagamos nuestra parte para proteger a nuestras familias y nuestra sociedad.

Libre emisión de pensamiento.

