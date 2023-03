¡La política cruda!

Mirilla Indiscreta

Mañana lunes 27 de marzo, inicia la campaña electoral abierta, donde la confrontación, adquirirá matices inusitados de maniobras y acciones encubiertas, durante toda esta etapa previa, en la que subrepticiamente y casi en el clandestinaje, se fueron conociendo las candidaturas a los cargos de elección popular (término cuya verdadera definición, tendría que ser… impopular).

Así las cosas, quienes lograron posicionarse en la visión ciudadana, recurriendo a cien mil estrategias encubiertas, tienen hoy que pagar el precio de su osadía, pasando a formar parte de la aún incierta lista de sacrificados, con la sanción de la depurados del proceso electoral.

Algunos de ellos con merecidos señalamientos jurídicos y políticos que deslegitimaron su participación y otros que pagaron la osadía de pasarse la ley, por el arco del triunfo.

Caro saldrá el atrevimiento a quienes dueños de la facultad de inscribir, creyeron en la impunidad de sus actos y ahora caerán inertes en el cadalso, ese tablado que tiene el patíbulo, donde golpean las cabezas de los imprudentes, sobornados o incautos.

La necesidad imperiosa de darle credibilidad al proceso, reclama la cabeza de los despistados y pareciera ser que algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, perderán la gracia del imperio nacional y le darán combustible a la fogata que ilumina el rótulo que proclama: Elecciones Libres.

Pulso cerrado entre el gobierno y la fortaleza de Cayalá, con instrucciones blindadas, los del palacio nacional, de lograr que sus candidatos, decidan la elección presidencial.

Cayalá empujando sus hombres al congreso y no importa que se olviden del nombre de su candidato presidencial, qué en la pléyade de sus servidores, puede ser cualquiera.

Para ellos, todos son pequeños vasallos cuyo destino, no los desvela, porque implica una sana competencia de lacayos mediocres.

Las trincheras nacionales, por el contrario, meditan las operaciones estratégicas que pongan a su candidato en la primera o segunda posición, sabiendo que una, de las dos damas, será sacrificada en el camino.

Por cierto, la señalada para el sacrificio, se supone que será, como concesión del imperio, a la política local, la controversial inviabilidad constitucional, y supuestos cuestionamientos, que hacen de su pareja, un personaje al parecer, vulnerable y perseguido judicialmente en la unión del norte.

La otra señora, muy favorecida, por la separación del partido verde, de sus antiguos y más cercanos consentidos, que alejaban a los actuales competidores, atraídos por el símbolo, más que por la candidata, ya que les puede proveer la cuota de diputados y alcaldes que ellos persiguen para mandar de verdad.

En todo caso, esas candidaturas se definen en la primera vuelta y según comentan en los corrillos, los nuevos beneficiados… La doña se auto-sacrifica y enriquece, para ser la víctima de Segunda vuelta.

Por cierto, iniciará su campaña, en la terminal de la zona 4, donde sus partidarios, reparten tiketes para confirmar la asistencia de los locatarios, o cerrarles el changarro por dos días, objetivo que, según los entendidos, beneficia a Coro, su candidato a la alcaldía.

Don Antonio pone nervioso a don Canela, quién espera, que aún, las incertidumbres judiciales, expulsen de la lista a ese competidor… único obstáculo para eliminar a don Quiñonez, a quién según su opinión (de don Canela) lo atropelló y liquidó el tránsito y lo puede desaforar un juicio por desobediencia, al no haber ejecutado la orden Judicial de reinstalar a personal de EMPAGUA, que había sido despedido. Despertando de su siesta el proceso, en pocos días pegará un grito.

Los alcalde-aspirantes están agradecidos de que no fue Arzuíto, el hijo de don Alvarón, el contrincante, quién con grandes posibilidades de ser alcalde, se siente más seguro, en el infiernito del congreso.

Aunque no desestima al hijo del otro heredero, quién puede concentrar, por reacción, la cólera de los defraudados partidarios de su padre, que por cierto afirman, puede ser un fuerte candidato presidencial, en la campaña del 2027.

La sorpresa puede ser, que en esa elección quieran disputarla los dos hermanos Arzú… el congresista…y el hijo pródigo.

Muy discutida la captura de don Aldo, que está atada también con el acceso a unos depósitos de 12 millones, primero, y ocho más, después, que se transfirieron al sistema bancario nacional de manera legal, por supuesto, para financiar, parte de la campaña de la señora candidata de la electricidad, a quién el ex procurador de derechos humanos, el afortunado, no por buena suerte (que también) si no por platudo, eligiera como su segundo abordo, y que por razón de la ley que fiscaliza a las ONGs y sus oscuros fines para interferir la política nacional, no terminan de desentramparse.

Don Aldo y doña Thelma, no se desestima, dentro de la estrategia del poder nacional, su capacidad de crear confusión y caos.

El congresista tuitero, con su banda… de música, es bueno para romper pelotones de policía y pintar consignas… y la señora usufructuaria de sus plantas de luz, para vender al público, con veinticinco millones de dolarucos es capaz de fastidiar más el tránsito y electrizar a la masa.

Sí el caos, se instala, el retorno al orden puede ser indispensable para recomponer el proceso electoral y proceder a la revisión de la elección, o realizar la transferencia del mando, como está previsto, por la cúpula del poder nacional.

Las cuotas de poder real, las define, la elección de alcaldes y diputados.

Si se garantiza la lealtad de esos protagonistas del proceso, su candidato presidencial puede respirar con más tranquilidad.

Los partidos con más estructura y presencia nacional, tienen gran ventaja, sobre los pequeños e ilusos aspirantes.

Sin alcaldes ni diputados, valen muy poco en la distribución del poder real.

El Imperio sabe dónde apretar, y lo hará sin duda alguna, sobre quienes tienen cuentas pendientes con ellos.

Satisfechos sus intereses imperiales, la bazofia humana que representa intereses o sectores políticos no importan.

El Presidente jugará con su poder, hasta el último día de su mandato y capacidad de maniobra… no es ningún novato y aunque se quiera ripostar lo contrario… manda.

Se ha constituido en el eje de toda la estrategia política y electoral, con la simpatía, odio, o antipatía de partidarios y opositores.

Todos quieren estar en el juego, aunque sea, haciendo oposición por contrato.

El tiempo pasa y los tres meses de campaña volarán, entre sepultados y sobrevivientes…

Nada y todo… ya está escrito.

Si el escogido, entiende las prioridades del pueblo, comenzará la tarea, de arriba hacia abajo, limpiando y corrigiendo hasta donde le alcance el tiempo.

Tiene que ser aliado, del cambio profundo, y la comprensión de los nuevos tiempos que demandan una transición.

Transición implica transformación, depuración, y desarrollo.

¡Ojalá escuche el elegido!… ¡ni la soberbia, ni la torpeza, tienen cabida en la nueva etapa!

¡Yo creo saber quién es el elegido! ¡Don Edmundo lo duda todavía!

Libre emisión de pensamiento.

