Petición para que tengamos una mejor nación

Debemos Saber La Verdad

Ahora que estamos a 3 meses de las elecciones generales para presidente, deseo hacer ver a los candidatos, al ganador y a los votantes lo siguiente:

Yo soy un ciudadano común y corriente, que solo tengo un voto que me lo pedirán, como a tanta gente que convencerán y que se lo otorgarán, esperando confiados que llegue ese día en que se vea cumplido al pie de la letra lo que usted como candidato ha prometido.

Se muy bien que no es fácil gobernar a todo un pueblo, sin tener problemas, repartir riquezas llevándole el pan a sus mesas y vamos a esperar que usted como presidente electo lo pueda lograr sin hacer excepciones y que manden a la cárcel a los que deben pagar por toda su delincuencia y corrupciones.

Que se imponga la ley no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no deseamos que siga teniendo ocasión de ganar el delincuente y el corrupto, porque cuando gane usted como presidente nos jurará proteger la nación.

Me vendrán a preguntar lo que desearán saber, lo que esperamos de usted como presidente, y diré que espero que vea lo que debe ser una prioridad acabar con la inseguridad, la delincuencia y la corrupción, para que no sigamos igual porque esto va de mal en peor, hay que entrar en razón para los cambios que se deben hacer, si usted llega a gobernar con firmeza, acción y sin corrupción.

Usted como presidente irá protegido entre luces y motos y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente, porque no debemos estar en una nación controlada por el reino de la corrupción y los delincuentes.

Que se imponga la ley no queremos perder nuestra forma de ser, somos gente de paz que no deseamos que tenga ocasión de seguir ganando la corrupción y el delincuente, porque al ser electo presidente usted nos jurará proteger la nación.

Cuando llegue a gobernar no es solo para ayudar a los de su partido y sus amigos, esperamos no se quiera quedar para toda la vida como un elegido, no se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y su conveniencia la Constitución.

Ahora solo le pido al ganador que mi humilde voto no quede en su olvido cuando llegue al poder, porque tendrá en la mano la gloria de entrar en la historia, no nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente, cumpla usted con honor y sin corrupción lo que dice y promete.

Como ciudadano común y corriente, se lo digo con todo respeto a los candidatos y a quien gane la próxima Presidencia de la Nación.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...