Los parásitos políticos

Debemos Saber La Verdad

Se requiere que los seres humanos tengamos dignidad y valor, para que nos autogobernemos y tengamos libertad individual para respetarnos unos a otros, vivir mejor y tener una mejor Nación.

Los funcionarios públicos, políticos irresponsables y diputados populistas, alcaldes y sindicalistas del estado, en muchos países incluyendo Guatemala y México, son quienes pretenden planificar y/o controlar la vida del pueblo, lo hacen con mentiras que las convierten en realidades, tocando el corazón y mente de los seres humanos, para convencerlos de lo que les ofrecen es cierto y necesario para el bien del pueblo y de la democracia.

Esto también lo hacen muchos funcionarios de organismos internacionales, quienes han vivido de los sueldos que les pagan esos organismos.

Hay que recordar que el liberalismo y las repúblicas nacieron para salir de las presiones de las monarquías que heredaban el poder de una generación a otra. Se buscaba la libertad individual para mejorar países.

Hoy día podemos ver en una gran cantidad de países en que los políticos, funcionarios públicos, diputados, alcaldes y sindicalistas del estado son los mismos que agarraron al poder desde principios del siglo XXI. Con el sistema electoral se cambian presidentes y algunos diputados, pero se quedan los mismos funcionaros, quiénes con los presidentes electos, han llenado y aumentado los gobiernos con gente incapaz, con sus compinches, con sus amistades, con su parentela, con sus amantes, etc.

Los gobiernos crecen cada día más y sin controles, así los presupuestos no alcanzan, porque los políticos, funcionarios públicos, diputados, alcaldes y sindicalistas del estado roban lo que pueden, se mal gastan el dinero del presupuesto y descaradamente hacen negocios estatales, de esa manera estos políticos, funcionarios públicos, diputados, alcaldes y sindicalistas estatales se han convertido en parásitos de la política.

No puede ser que un país mejore con este tipo de parásitos políticos.

Como ejemplo podemos ver que en Guatemala desde el año 2,000 los grupos políticos que se llaman partidos políticos y que ganan elecciones públicas, ya gobernando cada grupo electo ha resultado peor que el grupo anterior que gobernaba, incluyendo el gobierno actual.

Como otro ejemplo, desde el año 2,000 podemos ver que los planes contra la pobreza que hacen los parásitos de la política generan más pobreza, como ha sucedido en muchos países como Venezuela, Argentina, Perú, Nicaragua, México, Guatemala y otros.

A un pueblo que produce y trabaja no le puede ir bien en un país con parásitos de la política, porque estos últimos no producen cosa alguna e intervienen cada vez más y cuando hacen algo solamente dañan al pueblo y como no funciona le llaman fallo del Estado o un nombre atractivo que presentan para que les crean.

Esta situación se ha convertido en un problema cultural, porque las sociedades están infectadas mentalmente por el populismo, siendo los promotores de estas ideas los parásitos de la política y a pesar de ello la gente a votado por ellos.

Quienes trabajan, creen en la libertad y el autogobierno personal, son quienes pueden ver en los parásitos de la política que cuando dicen que ellos son la solución para los problemas del pueblo, la realidad es que ellos son los problemas del pueblo.

Estos parásitos de la política son personas que padecen sociopatía, que es una patología de tipo psicológico que provoca un comportamiento caracterizado por la impulsividad, la hostilidad y el desarrollo de conductas antisociales, por eso quieren hacer creer al pueblo que nadie puede vivir sin ellos, porque los que trabajan y producen son inválidos y no sirven.

La realidad es que los parásitos de la política no pueden vivir sin el pueblo trabajador y productor. Si el país se separara de un lado los que trabajan y producen estos, salen adelante; del otro lado los parásitos de la política y sindicalistas del estado, estos se hunden y se mueren porque solos para nada sirven.

En cambio los que trabajan y producen saben que si les va a ir bien, porque son personas de bien, responsables, que trabajan, y que no viven como los parásitos de la política defendiendo y promoviendo el odio, la envidia, el resentimiento, el robo, el trato desigualitario frente a la ley, la desvergüenza de la justicia social y de los derechos humanos, situaciones que son las mas injustas que existen, porque buscan justificar robarle a las personas todo el fruto de su trabajo, para dárselo a quienes estos parásitos de la política les dé la gana.

Libre emisión de pensamiento.

