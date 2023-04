Ilegalidad del proceso judicial de Jesús

Logos

¿Fue legal o fue ilegal el proceso judicial al cual fue sometido Jesús? Richard Wellington Husband, quien fue profesor de lingüística clásica del Darmouth College, en su obra El Proceso Judicial de Jesús, del año 1916, opinó que el proceso judicial de Jesús fue legal: “El arresto fue legal. … La audiencia celebrada por el Sanedrín fue legal. … El curso del proceso en la corte romana fue legal.”

El Sanedrín era una asamblea constituida por sacerdotes, escribas y ancianos, llamados rabinos, que tenía la suprema autoridad religiosa, política, legislativa y judicial del pueblo judío. Había sanedrines menores y un sanedrín mayor llamado Gran Sanedrín, que tenía la función propia de una suprema corte judicial.

Max Radin, quien fue profesor de derecho de la Universidad de California, de Berkeley, también opinó que el proceso judicial fue legal. Efectivamente, en su obra El Proceso Judicial de Jesús de Nazareth, del año 1931, afirmó: “Si solo una décima parte de aquello que Jesús declaró hubiese sido imputada a él, esa parte hubiera sido suficiente para acusarlo.”

Estudiosos de ese proceso aducen sucesos que demuestran que tal proceso fue ilegal, y tornan inexplicable que Husband y Radin hayan opinado que fue legal. He aquí algunos sucesos aducidos por esos estudiosos, que demuestran la ilegalidad.

Primero. El arresto fue ilegal. Jesús fue arrestado por orden del Sanedrín; pero no fue declarado el delito del cual era acusado, y nadie había presentado al Sanedrín un testimonio o una prueba de algún delito que él hubiera cometido. El arresto, entonces, no fue legal. Y ocurrió durante la noche y secretamente; lo cual tampoco fue legal.

Segundo. El primer acto judicial de que fue objeto Jesús fue ilegal. Ese acto consistió en una sesión inquisitoria, durante la noche, en casa de Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote, autoridad suprema del Sanedrín. Sin embargo, como afirmaron los hermanos Agustín Lémann y José Lémann en su obra Jesús ante el Sanedrín, del año 1887, “ninguna sesión del Sanedrín podía celebrarse antes de la ofrenda del sacrificio de la mañana.” Es decir, no fue legal una sesión nocturna. Anás ordenó que Jesús fuera atado y que compareciera ante Caifás, con el fin de que se iniciara un proceso judicial.

Tercero. El proceso judicial que se inició fue ilegal. El proceso se inició con la comparecencia de Jesús ante Caifás, durante la noche. Sin embargo, como afirmó Samuel Mendelsohn en su obra Jurisprudencia Criminal de los Antiguos Hebreros, del año 1891, los procesos judiciales penales solamente podían celebrarse durante el día.

Cuarto. La convocación del Sanedrín fue ilegal. Ningún tribunal podía celebrar sesiones en un día dedicado a una festividad religiosa. Y un proceso judicial por un delito castigado con la muerte no podía iniciarse un día antes del día de la festividad, porque el proceso debía durar dos días continuos, y el día festivo obligaría a interrumpirlo, y tal interrupción sería ilegal. El Sanedrín, sin embargo, fue convocado para iniciar el proceso judicial de Jesús, un día antes del Sabbath, que esa vez era también el primer día del festival del pan sin levadura.

Quinto. La duración del proceso judicial fue ilegal. El proceso de Jesús fue celebrado en un solo día, que fue la víspera de un día festivo. En ese día el Sanedrín lo condenó a muerte por el delito de blasfemia. Empero, conforme a la ley judía, un proceso judicial en el que debía dictarse o no dictarse sentencia de muerte, no podía finalizar en un mismo día. El propósito era brindar a cualquier testigo que pudiera defender al acusado, la oportunidad de comparecer. Por supuesto, no haber brindado tal oportunidad fue también ilegal.

Sexto. La sustitución de acusaciones fue ilegal. Originalmente Jesús fue acusado de cometer el delito de blasfemia: pretendía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Poncio Pilato, gobernador de Judea, a quien había acudido el Sanedrín para que sentenciara a muerte a Jesús por el delito blasfemia, no lo declaró culpable, y tendría que haber sido liberado. Empero, entonces, ilegalmente, fue acusado de un nuevo delito: pretendía ser rey de los judíos. Solo podía serlo el emperador de Roma, a quien estaba sometido el pueblo judío. Era delito de traición, penado con la muerte. Nuevamente Pilato no lo declaró culpable; pero asediado por una muchedumbre, propuso liberar a Jesús o al delincuente Barrabás. La muchedumbre, influida por el Sanedrín, pidió la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pilato aceptó la petición, y entregó a Jesús para que fuera crucificado.

Hubo más ilegalidades. Por ejemplo, la sentencia de muerte fue dictada en la casa del Sumo Sacerdote; pero debía ser dictada en la sede oficial del tribunal; y la mayoría de los jueces eran enemigos de Jesús, y por ello no debían intervenir en el proceso judicial.

¿Por qué Jesús fue sometido a proceso judicial, y no asesinado? El teólogo James Philip, autor de La Gloria de la Cruz, argumenta que, si hubiera sido asesinado, entonces los asesinos habrían sido culpables, y Jesús, inocente; pero si era condenado a la pena de muerte por un tribunal, los jueces habrían sido inocentes, y Jesús, culpable. La historiadora Paula Fredriksen, en su obra Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, argumenta que, si Jesús no hubiera sido tan popular, Pilato hubiera tenido motivo solo para asesinarlo y complacer a los enemigos de Jesús; pero no hubiera tenido motivo para entregarlo con el fin de que se cumpliera la sentencia de muerte.

Post scriptum. La ilegalidad del proceso judicial de Jesús no fue casual. El Sanedrín, los fariseos y los escribas creían que Jesús amenazaba su poder. Él denunciaba su hipocresía religiosa, desafiaba su autoridad, burlaba exitosamente su perverso acoso doctrinario, y los refutaba. Se aproximaba el día de la Pascua, y podía haber una extraordinaria congregación de judíos, propicia para la consumación de aquella temida amenaza. O el Sanedrín, los fariseos y los escriban temían que, en aquel, día Jesús brindara un motivo que animara al pueblo judío a rebelarse contra el gobierno de Roma; lo cual suscitaría la furia del emperador y provocaría la devastación de Judea. Jesús debía ser eliminado urgentemente.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...