Nuestro destino: La crisis continúa

Un país con futuro propone nuevos caminos y nuevas formas para reconstruir la república con base a visiones estratégicas claras, proyectos realistas y un verdadero interés por construir instituciones democráticas que generen el mayor bienestar para todos los habitantes y la protección del resto de seres vivos. Muchas amenazas penden sobre las naciones y la naturaleza. Las armas se preparan para continuar la tercera guerra mundial. El uso de armas nucleares en el conflicto Ucrania-Rusia; la confrontación posible USA-China por la posesión de Taiwán; el nuevo holocausto palestino-judio; la guerra coreana no resuelta; en fin el oprobio de las armas y ejércitos nos acorralan.

Por otro lado, la pérdida de credibilidad en la democracia y una república institucional avanzan. El autoritarismo parece ganar terreno con sus soluciones antojadizas y violentas, pero los luchadores por la democracia no tienen nada que oponer. Los privilegios de las capas de funcionarios públicos, cámaras empresariales y políticos sin ideologías generan dudas en el conjunto de la población, que toman el ejemplo de enriquecimiento sin honestidad que surje del Estado. Por otro lado, el cambio climático, el crecimiento sin freno de la población humana y su impacto sobre la naturaleza indefensa son otros riesgos importantes.

Tal vez, el problema central sea la lucha de las grandes potencias y sus corporaciones empresariales por el control del planeta, y la búsqueda incesante de riquezas sin fin.

Hasta organismos, anteriormente concentrados en promover los mercados como lo non plus ultra de la creación, la alabanza de los mercados libres y el libre comercio. Tales como el FMI, Banco Mundial, OMC, etc. Hoy se preocupan del cambio climático, la pobreza y la estabilidad mundial. El mencionado FMI, banco central del mundo, y organismo con ideología liberal-conservadora, hoy denuncia que “Con La volatilidad de los precios de las materias primas reducen el crecimiento y amplifica las oscilaciones de la inflación”[1].

El sistema ofrece una época de amplica volatilidad en los mercados de productos básicos lo que tiene que generar amplios conflictos naturales y sociales. No podemos olvidar que los precios de los alimentos y la energía se dispararon en los últimos años en medio de la pandemia y los conflictos geopolíticos, con frecuentes caídas en la cadena de suministros internacionales. Como shock adicional tenemos la presencia de la volatilidad en todas las condiciones económicas y sociales, especialmente en los precios de las materias primas.

A la democracia, por su naturaleza misma, le es propio un modo abstracto o formal de plantear el problema de la igualdad en general. En el papel todos somos iguales, en los mercados, los ingresos y las cuentas bancarias somos muy desiguales. Nos recomiendan a la mayoría que no nos preocupemos por el dinero. ¿Para qué preocuparnos si no tenemos? Los humanos solo somos iguales en el papel, en la constitución y las leyes. Si hablamos de propietarios y funcionarios del Estado la cosa cambia abruptamente.

La idea de la igualdad, es un avance en las relaciones de producción. Por lo menos cada persona, la mayoría tiene derecho de elegir. Derecho que se convierte en un obstáculo para el gran objetivo social: maximizar las ganancias. El verdadero sentido de la reivindicación de la igualdad consiste en que los gobiernos se comprometan a cumplir las leyes en relativas condiciones de igualdad, que socialmente se proteja el medio ambiente y que se financie una educación incluyente de la misma calidad para todos, así como servicios de salud generalizados.

Sin olvidar que el crecimiento económico y la inflación en los países subdesarrollados son afectados por la volatilidad de los términos de intercambio de las materias primas. En general, los países del tercer mundo pagan más por las importaciones de bienes y servicios, necesarios para el consumo y la producción que lo que reciben por las exportaciones de las materias primas iniciales que venden.

Estos procesos de pérdida de términos de intercambio tardan en reflejarse en conflictos sociales por varias razones: primero, es tradicional que los terratenientes y sus aliados del comercio, las finanzas y funcionarios del gobierno ganen más, la población pobre, una masa de 60% de la población o más, se acostumbra a la pobreza; segundo, los nuevos programas sociales de “combate a la pobreza” logran contener el descontento; tercero, para los grupos fuera de la riqueza, no existe alternativa, los proyectos socialistas de cambio resultaron peores.

Un tema que sí inquieta a los organismos internacionales que gestionan el capitalismo es que la volatilidad en los precios de los productos básicos puede provocar una mayor volatilidad en las finanzas públicas de los países exportadores de productos básicos y, por lo tanto, conducir a una inversión pública menoscabada, que pone en riesgo el maltrecho contrato social democrático. Los principales afectados son la inversión en infraestructura pública y la reducción del gasto social.

Fuente: FMI, 2022, ya citado.

En estos gráficos observamos que la volatilidad de los precios de las materias primas presiona la volatilidad de la inflación interna a mediano plazo. Generando un estancamiento productivo que sí puede ser un detonante a la angustia social. Especialmente cuando una mayor volatilidad en el precio de los bienes importados se transmite a los precios internos y, por lo tanto, genera una inflación al consumidor más alta, dejando al borde del hambre a mayor cantidad de pobladores.

Un tema de interés actual es que desde la caída del muro de Berlín, los luchadores por la justicia social, apoyados por la masa del pueblo han desaparecido. La tarea de luchar por una democracia popular se ha perdido. La tarea de mostrar que la democracia es formal, desenmascarar su falsedad para preparar una constante lucha por construir beneficios para las mayorías es una ilusión cada vez más lejana. Todo se reduce a la farsa: defendamos el Estado de derecho.

¿Qué hacer?

Mantener la bandera de la democracia popular frente a la democracia ineficiente o corrupta; frente a la democracia corporativa; frente al formalismo de la igualdad.

Hay que entender las diferencias sociales y poner objetivos nacionales para reducir esas diferencias y no esconderlas bajo el derecho formal.

A nivel internacional todavía, siglo XXI, existen las fracturas de naciones: existen naciones oprimidas, dependientes, sin igualdad de derechos, y naciones opresoras, soberanas. por oposición a la mentira que encubre la esclavitud colonial y financiera -inherente a la época del capital financiero y de los 8 países imperialistas-.

Informes económicos sugieren que los precios mundiales de las materias primas alimentarias aumentaron casi un 40% en los dos años anteriores a la invasión rusa de Ucrania, y la guerra los viene impulsando aún más. Los precios del trigo aumentaron un 38% en marzo de 2022 respecto al mes anterior. “Los precios de la energía aumentaron considerablemente y los precios del gas natural en Europa se triplicaron. Los altos precios de la energía también influyeron en los precios récord de los fertilizantes de uso común para la producción de alimentos.”

Las continuas guerras imperialista provocadas por la caída del muero de Berlín y la desaparición del armamentismo de contensión, pone de relieve la falsedad de la fraseología democrática, lo que no se puede interpretar con afán pesimista. Al contrario es el momento de reelaborar el programa de fortalecer la democracia popular, es decir una democracia que se base en tres pilares: elecciones periódicas sin reelección de diputados, presidentes y cualquier puesto de interés popular; economía eficiente, competitiva y respetuosa del ambiente; y, la protección de la mitad del territorio de cada república como territorio natural, salvaje, como derecho de los animales.

