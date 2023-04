¿Qué desean los guatemaltecos en estas elecciones?

Reflexiones

Podría ser, un proyecto político que sea generador de esperanza para un nuevo comienzo, que sea el parteaguas entre la noche oscura de la impunidad a la que nos han sometido en estas últimas décadas los funcionaros públicos representantes de la más genuina cleptocracia y una nueva era donde lo prioritario sea el rescate institucional del Estado como generador del bien común.

Un proyecto político que nos incluya a todos, que oriente bajo los principios de un liderazgo transformador: el ¿qué, el para qué? y el cómo debemos enfocar los esfuerzos para lograr un mejor sistema de atención a los guatemaltecos en las áreas de salud, educación, infraestructura vial, seguridad y justicia y por sobre todo generador de fuentes de empleo.

Los guatemaltecos necesitan que las futuras autoridades garanticen la certeza jurídica para que el país sea viable para generar oportunidades de crecimiento, para garantizar procesos de inversión, para garantizar la competitividad así como, salarios justos y dignos.

Necesitamos de un liderazgo con una conducta ejemplar, correcta, que sirva de modelo a sus ciudadanos, que demuestre con hechos capacidad y talento, con experiencia en la administración pública, que pueda comunicarse con ideas claras para que la población comprenda y apoye las iniciativas para una transformación que nos saque de este laberinto en el que el país esta extraviado.

En los últimos años, hemos observado impávidamente, la falta de un líder que en tiempos de incertidumbre pueda servir de referente por sus virtudes para guiar a este país por el sendero del desarrollo sostenible. Pienso que la prestancia, la comunicación multidireccional, la humildad para aceptar cuando se han cometido errores en la administración de la cosa pública, la dedicación a los asuntos del Estado y la pasión con que se abordan los problemas que afectan a los ciudadanos, son atributos que no son ajenos a la figura del líder transformacional.

En este contexto un líder transformacional debe ejercer una autoridad democrática, es conveniente diferenciarla del autoritarismo que convierte al líder político en un caudillo local. La gran mayoría de caudillos políticos se dan en el ámbito local donde confluyen la cercanía de la acción política con la comunicación directa con el ciudadano. Guatemala con un régimen presidencialista, a caído en el error, desde el inicio de la república, en otorgar un cheque en blanco a los presidentes y estos han hecho lo que han querido con las instituciones, los presupuestos y los bienes del Estado para servirse y no para servir a los ciudadanos.

En estos días de incertidumbre política, generada por las decisiones sui generis tomadas por el Tribunal Supremo Electoral, el líder transformacional de un proyecto político debe demostrar que una de sus principales cualidades es la credibilidad. ¿Qué líder político goza de credibilidad en estas elecciones generales 2023? El descrédito actual que vive la clase política sólo podrá superarse cuando el líder transformacional denote credibilidad.

Un líder es aquel que ejerce influencia, que motiva, que persuade, que inspira a las personas y que logra incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. El objetivo común en esta coyuntura nacional es tomar las mejores decisiones para sacar adelante al país.

Los guatemaltecos estamos cansados del ensayo y error. Debemos decir no a la demagogia barata, no a los falsos lideres, no al pacto de corruptos que ha cooptado todas las instituciones del Estado y los ciudadanos estamos a merced de su incompetencia, de su falta de honorabilidad e idoneidad. Necesitamos un verdadero líder transformacional que haga lo correcto.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...