¡Y él resucitó!

“Yo creo en vos compañero, Cristo humano Cristo obrero

de la muerte vencedor, que con sacrificio inmenso

engendraste al hombre nuevo, para la liberación

vos estas resucitando, en cada brazo que se alza

para defender al pueblo del dominio explotador,

porque estas vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela,

creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección”

Carlos Mejía Godoy, poeta y músico nicaragüense ahora exilado en Costa Rica, escribió el texto citado como parte de una de las estrofas de su canción El Credo, en medio de la efervescencia de la Teología de la Liberación promovida por la Iglesia Católica como una doctrina que encontró en Latinoamérica un campo fértil en el cual las ideas revolucionarias del siglo pasado tenían eco en los ideales del evangelio para que estas ideas no solo fueran una creencia vacía sino que debía llevarse a la práctica o praxis entendiéndose esto como una forma en que se cambiara la dinámica social. Así las creencias religiosas no solo reflejarían el sentir de un pueblo, sino que además de ello se podría promover una mejora, un despertar entre los pueblos de manera que la religión dejara de ser una anestesia para las exigencias sociales.

Un domingo, el primero de la semana, hace ya muchos años Jesús resucitó de entre los muertos después de haber sido acusado, juzgado y condenado a una muerte en la cruz por toda la clase política, religiosa e imperialista de la época. Como todo aquel principio social de que, en intereses comunes, hay una unidad de contrarios; los líderes religiosos judíos que odiaban al imperialismo romano, se unieron entre sí fariseos, saduceos, herodianos y otros grupos pequeños hicieron una alianza con el imperio romano para crucificar a aquel que vino a expiar sus propios pecados y los de todo el mundo. No les importó, que el pueblo lo tuviera por profeta, sino que les interesaba su estatus y posición y se la jugaron de nacionalistas para aceptar y promover la crucifixión de Jesús para continuar con una nación que, treinta y cinco años más tarde aproximadamente sería reprimida por aquellos romanos y empezaría la diáspora judía que no ha concluido hoy. Pero Jesucristo resucitó y cumplió con el plan perfecto de Dios en la redención de la humanidad.

En estos días de reflexión que nos trae a los cristianos los días de la Semana Santa, es importante considerar que el evangelio de Jesucristo no es un cúmulo de ideales sin sentido práctico sino que es una forma de vida un modelo de vivir cada día y no solamente para estas fechas. Hoy en día es muy común ver a los funcionarios públicos a los políticos invocar el nombre de Dios (¿En vano?), para dar la apariencia de piedad aunque con sus hechos niegan totalmente la eficacia de la misma. Frase trilladas como “Dios Bendiga Guatemala” cuando en realidad la maldición de un país como el nuestro la esta provocando una clase gobernante sin miramientos, ya que saquean el erario público de una manera descarada, en donde no tienen temor del Sistema de Justicia guatemalteco que esta al servicio y favor de ellos, ni siquiera de la Justicia Divina.

Resulta realmente fastidioso ver el panorama político y social guatemalteco cada día. Vemos a los funcionarios sinvergüenzas cuyas tranzas son del conocimiento público, ya no les da pena que un viceministro de salud esté implicado en un desfalco millonario, porque se ordenan las capturas huye durante una semana y después le dan medida sustitutiva para que vaya a su casa ¿Y el desfalco? ¿Y los millones? No pasa nada solo es “una mancha más al tigre”. El Ministro de Salud Pública sigue en su puesto, la investigación continúa y todos en paz, esperemos otro desfalco más adelante.

En un país como Guatemala de mayoría cristiana entre católicos y protestantes, resulta verdaderamente sorprendente los altos niveles de corrupción que hay partiendo de que la ética religiosa del cristianismo se fundamenta en amar al prójimo y amar a Dios, cuyas derivaciones comprenden preceptos tales como no robar, no mentir, no matar, no codiciar. Si somos tan cristianos como al parecer lo gritamos a los cuatro vientos e incluso se llega al extremo de usar el nombre de Dios para invocarlo en actos públicos, en actos políticos y hasta en lemas de campaña política, ¿Porqué hay tanto funcionario corrupto en Guatemala? ¿Por qué el saqueo y el robo de recursos públicos es una tendencia en alza en Guatemala? ¿Por qué se pierden recursos públicos a granel? ¿Por qué hay tanta mentira y falta de transparencia en Guatemala por parte de los funcionarios públicos si se supone que su ética religiosa debería ser imitar a Nuestro Señor Jesucristo?

El desborde de muestras de fe, de actos que se realizan en cada semana santa, tanto por los feligreses católicos en los cortejos procesionales, como por feligreses evangélicos y protestantes en diversas actividades en las que se desplazan miles de personas que guardan una fe, no corresponde a la desmedida voracidad con que los funcionarios públicos de todos los niveles, desde aquellos que constituyen la clase gobernante, los mayores hasta aquellos menores que están inmersos en una saga de corrupción a todo nivel. Es importante exhortar a estos funcionarios a que sean congruentes con sus muestras de religiosidad, no que promuevan un Estado Confesional, ya que Guatemala es un Estado Laico, sino que si se la llevan de religiosos actúen de acuerdo con esa ética y conforme los pilares de su creencia porque hablar de Dios no tiene sentido si la praxis no guarda una estrecha relación con lo que se cree.

Resulta claro que hay una falta de concordancia entre lo que se pregona a los cuatro vientos como creyentes cristianos y fieles seguidores de Jesús y la práctica de esas creencias. Porque, el cristianismo invita a una renovación de nuestro pensar, de nuestro actuar y de nuestra perspectiva de la vida como lo dijo San Pablo: “El que está con Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y todas volverán a ser nuevas”. La resurrección de Cristo marco en la historia un antes y un después y marca en la vida de toda persona un antes y un después cuando se cree en el. Por ello, tiene sentido el hecho de considerar que la ética religiosa del cristianismo nos depara un nuevo ser para hacer cosas nuevas en concordancia con esa ética que solo responde a Dios, pero cuyas obras se ven en público. En otras palabras, ninguna persona que se precie de ser un cristiano puede ir contra la ética cristiana haciendo todos los actos contrarios a los preceptos. Ningún funcionario que se la lleve de cristiano puede andar saqueando las arcas públicas y luego dar limosna o diezmo de lo saqueado si es que lo hacen. Ningún funcionario público que se la lleve de cristiano, puede estar robando los dineros públicos y luego pensar que el juicio de Dios no vendrá. Porque así, funcionarios y políticos, están como el mismo Señor Jesús dijo: “estos labios me honran pero su corazón esta lejos de mí”.

