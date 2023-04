Pan y Circo

Debemos Saber La Verdad

Como seres humanos, debemos autogobernarnos para ser libres individualmente, así vivir y tener una mejor Nación y País. La libertad que debemos tener es con nuestra fuerza, nuestro trabajo y debemos estar convencidos que nuestros principios y valores son la base para autogobernarnos y ser libres individualmente.

Si no lo logramos es porque abandonamos nuestros principios, valores, el amor por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por nuestra Nación y País.

Al no autogobernamos y ser libres individualmente lo aprovechan los gobiernos socialistas y populistas, dirigidos por parásitos de la política, para gobernar la Nación y el País según sus intereses.

También debemos darnos cuenta que los políticos, funcionarios públicos, diputados, alcaldes y sindicalistas del Estado, parasitos de la política, que son principalmente socialistas y populistas, pretenden manejar a la gente del pueblo de la siguiente manera:

Entretienen al pueblo con cosas pequeñas y pocos regalos para que el pueblo no se dé cuenta de lo importante y de lo malo que estos políticos hacen.

Para ganar tiempo, crean problemas públicos como de salud, de delincuencia, de hambre, etc. haciendo que los vea el pueblo, luego presentan una primera solución, pero como saben no funciona después presentan otra segunda solución y así van ganando tiempo.

Si desean hacer cambios que al pueblo no les gustan, los presentan poco a poco para que la gente no se de cuenta y al final hacen los cambios y los justifican, de esta manera a la gente no le duele mucho.

También dicen que para el bien del pueblo y de la democracia van a hacer cambios difíciles en el futuro, de esa manera van preparando al pueblo y que se piense que en el futuro será mejor la situación con el cambio y de esa manera les es más fácil que los acepten.

Todo lo que presentan al pueblo es con mensajes simples, básicos y sencillos de entender, como que si fueran para adolescentes y gente inculta.

Para controlar la mente y corazón de la gente del pueblo ponen más énfasis a las emociones que en la razón y lo justifican con mentiras repetidas muchas veces para convertirlas en verdades.

Mantienen la educación deficiente para que al pueblo se le mantenga en la mediocridad, evitando la fuerza y valor crítico de la gente y así controlan más el poder para manejar al pueblo.

La mediocridad esta relacionada con la incultura, lo mezquino, lo vulgar, lo que no representa valor que sea mínimamente aceptable y se presenta por personas que sean atractivas para el pueblo.

Hacen estrategias públicas para que la gente se sienta culpable de todo el mal que les ocurre, de esa manera no se culpa al sistema o al gobierno y por lo tanto no se revelan en su contra.

Para hacer estrategias públicas, se debe conocer a los individuos del pueblo. Todo está relacionado con la inteligencia artificial, conocimientos por internet, redes sociales y la neuriciencia que sabe como se actúa. Esto lo saben los publicistas que la utilizan.

Todo debe ser dirigido a la personalidad y prestigio de la gente. Se debe atraer la atención de grupos que impulsan las redes sociales, con mensajes sencillos y problemas comunes de todas las personas y que el pueblo tiene.

Se deben hacer vibrar las emociones de la gente, el enojo, la indignación y el miedo, el amor, la atracción, las necesidades, asi tocando al ser humano, se tienen ingredientes para que lo que se pretende.

También como pueblo debemos darnos cuenta que los últimos gobiernos, desde inicios del siglo XXI, para su beneficio han hecho lo siguiente:

Se aprovechan para obtener autorizaciones de asuntos legales y públicos, que tienen que autorizar personas del gobierno que no producen nada y que son parte de esos gobiernos y de esos problemas.

Con el dinero del presupuesto del gobierno hacen ver que lo utilizan para hacer infraestructura nacional, para proyectos de bienestar social, para cubrir necesidades requeridas para el pueblo, etc. y para justificar los puestos de trabajos públicos con personas no capaces y sobre todo los políticos de los gobiernos que lo negocian todo.

Muchas personas de los gobiernos se hacen ricos por sobornos e influencias, más que por su trabajo propio.

La forma que estos gobiernos manejan las leyes, protege más a los funcionarios y políticos de los gobiernos, que a los ciudadanos del pueblo.

Por la forma que hacen las cosas los gobiernos en el siglo XXI, incluyendo el actual, con sus parásitos políticos en el gobierno, están condenando a la sociedad a hundirse, perderse y hasta enfrentarse.

No hay que dejarnos ser utilizados como que si fuéramos parte de las masas de un pueblo inculto. Debemos ver y analizar todo lo anterior para valorizarnos y que creamos en nuestra capacidad de autogobernarnos individualmente, ser libres y no perder nuestros principios, valores, el amor por nosotros mismos y por nuestra Nación y País. Debemos hacerlo ver a los gobiernos

Además de no dejarnos ser utilizados como masa del pueblo, también se debe fomentar y apoyar el autogobierno individual y la libertad de las personas, para adaptarnos a la nueva vida que nos esta llevando el crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico que estamos viviendo y debemos trabajar por tener una mejor Nación y País.

No se debe apoyar ni votar por los parásitos de la política, representados por los partidos políticos del siglo XXI por que no se lograrán mejoras para la Nación y el País y además se dejará de creer en la democracia, porque no es de beneficio para el pueblo.

Libre emisión de pensamiento.

