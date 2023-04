4 de cada 5 niños que viven con obesidad serán adultos con obesidad

¿Sabías que actualmente existen 157 millones de niños y adolescentes que tienen obesidad y que 24% no se dan cuenta que la tienen? Estos datos son alarmantes.

Niños con obesidad

157 millones de niños y adolescentes alrededor del mundo viven con obesidad



Se prevé que la prevalencia de obesidad entre niños y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad se duplique para 2030

De acuerdo con el estudio Action Teens realizado por el laboratorio Novo Nordisk, se espera que la prevalencia de obesidad entre niños y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad se duplique para el año 2030. Este alarmante aumento puede llevar a problemas de salud a largo plazo, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer, además de afectar la calidad de vida de los menores.



Es preocupante que el problema proviene desde la falta de identificar a la obesidad como enfermedad y solo verla como un problema estético, ocasionando complicaciones emocionales y sociales como, ser víctimas de bullying, impacto negativo en el desempeño académico, baja autoestima, baja autoconfianza y depresión.



Action Teens reveló que el 24% de los adolescentes no se dan cuenta de que padecen de obesidad, mientras que el 33% de los padres no se percatan de que sus hijos también padecen de esta condición.



Además, el estudio indicó que el 80% de los adolescentes con obesidad acuden al médico cuando ya tienen al menos una comorbilidad o una enfermedad relacionada, lo que sugiere que la detección temprana es fundamental para evitar problemas de salud a largo plazo.



Sin embargo, otro dato alarmante es que el 87% de los profesionales de la salud no reciben entrenamiento avanzado en temas de obesidad después de la escuela, lo que puede contribuir a la falta de detección temprana y tratamiento adecuado.



El Dr. Eric Pasco, Gerente Médico de la unidad de obesidad de Novo Nordisk CLAT «Es fundamental que tomemos medidas urgentes para abordar el problema de la obesidad infantil y adolescentes, ya que tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas y discapacidades en la edad adulta. Debemos actuar ahora para proteger la salud y el bienestar de las generaciones futuras».



«Afortunadamente, se ha demostrado que la intervención temprana puede ser efectiva. Incluso la reducción del índice de masa corporal (IMC) se ha asociado con una reducción en el riesgo cardiometabólico en adolescentes con obesidad. Es importante que los médicos y los padres trabajen juntos para educar a los niños y adolescentes sobre la importancia de mantener un peso saludable y proporcionarles las herramientas necesarias para lograrlo», concluyó el Dr. Pasco.



Se necesita una mayor conciencia y educación sobre los riesgos asociados con la obesidad, así como una mejor formación para los profesionales de la salud. La intervención temprana es crucial para prevenir complicaciones graves a largo plazo y garantizar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes.

