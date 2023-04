La compañía canadiense Central America Nickel (CAN) quiere comprar Fenix aprovechando la presión ejercida por Estados Unidos sobre la suiza Solway

Se supone que con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, la empresa canadiense Central America Nickel busca adquirir los activos de la compañía suiza Solway Investment Group en Guatemala.

Según informa la revista internacional Newsweek en el artículo «El papel de los Estados Unidos en el infame acuerdo de extracción de níquel revelado», en medio de las acusaciones de Solway de influencia rusa, se podría llevar a cabo una transacción para adquirir la reserva Fenix en la provincia de Izabal, Guatemala. La corporación canadiense, con sede en Montreal y respaldo de los Estados Unidos, está buscando adquirir este recurso, que se valora en mil millones de dólares.

Es evidente que los canadienses no tienen comprensión alguna sobre la situación social de los habitantes originarios de Izabal ni sobre las características ecológicas de la provincia. Su motivación es exclusivamente económica, no los intereses de Guatemala. En este caso, Solway no ha recibido ninguna oferta por parte de la compañía canadiense Central America Nickel, lo que parece más bien un intento de toma hostil que una relación comercial.

La publicación República informó que buscó información al respecto en el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el cual tampoco tiene información transparente sobre la adquisición justa de la mina Fenix. En la actualidad, la compañía niquelera guatemalteca (CGN) es dueña de los derechos de explotación de los recursos minerales de Niquegua Montúfar y Fénix, según informó el departamento.

Newsweek asegura que el representante legal de la compañía interesada en la compra reconoció en un comunicado que la empresa solicitó la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para adquirir activos sancionados a través de su subsidiaria debidamente constituida en los Estados Unidos en enero de 2023 para los activos y propiedades de Solway en Guatemala.

La empresa canadiense Central America Nickel está tratando de adquirir Fenix

El memorándum obtenido por Newsweek describe a la compañía minera Fénix como un activo de clase mundial con derechos para explotar cerca de 40 millones de toneladas de reservas de mineral de níquel con un 1,86 por ciento de níquel, además de otros 77 millones de toneladas de recursos adicionales. En 2022, las minas de níquel estadounidenses procesaron aproximadamente 18,000 toneladas de mineral de níquel en conjunto. Solway informa que Fenix produce más de 1,000 toneladas de níquel cada mes.

Es evidente que la empresa canadiense Central America Nickel está tratando de adquirir estas oportunidades utilizando cualquier herramienta disponible, incluso si no son del todo legales en Guatemala. En los planes futuros de los canadienses está la transferencia de estos activos a una tercera compañía de Estados Unidos. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá también se mencionan como partes activas en la compra, aunque no han hecho declaraciones oficiales al respecto.

En esta situación, es importante mantener un equilibrio legal en Guatemala. Los negocios que operan en el país deben tener garantías de seguridad. De lo contrario, las empresas internacionales no tendrán confianza ni intención de invertir capital en el desarrollo de Guatemala.

