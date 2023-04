Meditando y algunos rezando

Petardo

En esta época algunos guatemaltecos se quedan meditando por la ausencia de algunos conocidos que se ausentaron de lugares de origen y otros su fueron a diferentes balnearios a descansar.

Es importante que conozcamos cosas de las religiones que muchos no conocen. Cristianismo e islam son, como el judaísmo, religiones abrahámicas. Las tres religiones se remontan a la palabra del profeta Abraham; por ello, se dice a menudo que el cristianismo, el islam y el judaísmo constituyen las tres religiones del Libro. La misma coincidencia mantienen estas religiones en cuanto a su lucha a favor del bien y en contra del mal.

Finalmente, ambas creen en la eternidad, en el castigo y en la recompensa divina. La primera que aparece es la Trinidad, concepto de carácter dialéctico imposible de entender por un hombre del desierto. Además de considerar a Jesús un ser humano, no Dios ni el Hijo de Dios, hay otra diferencia clave entre el catolicismo y el islam con respecto a él: la forma en que murió. Y es que, para la tradición islámica, Jesús no fue crucificado. En la forma cómo murió Jesús, el islam y el catolicismo no coinciden. El Corán no dedica ningún capitulo a Jesús. Los versículos sobre él están dispersos por una docena de suras. Por lo general, se utiliza el nombre de Jesús con un significado tendente a refrendar ideas coránicas. El islam constituye, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Así que Muhammad se traduce como el ‘encomiable, loable o laudable’. En el mundo islámico es también conocido como ‘el Mensajero de Dios’ (Rasūl Allāh) o ‘el Profeta’ (al-Nabī). Así se llamó el profeta árabe Mahoma, quien fundó el islam o la religión de «la lealtad a Dios». Mientras el cristianismo reza a Dios y afirma la doctrina de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), el islam tiene como dios a Alá.

El hinduismo, por su parte, se diferencia aún más, ya que es una religión politeísta, sin una doctrina única y con ramas que alaban a dioses como Visnú, Krisná y Shiva. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su libro sagrado, La Biblia. El Corán dice que Jesús es el hijo, espíritu y palabra de Dios, y la Biblia dice lo mismo. El Corán dice que el profeta Mahoma murió y que Jesús está vivo. Mahoma nunca resucitó a nadie y sin embargo el Corán dice que Jesús dará vida a los muertos y que Jesús curó a enfermos. El islam y el judaísmo adoran a una Deidad Suprema que conciben estrictamente como monoteísmo, un único Ser; el cristianismo concuerda, pero el Dios cristiano es al mismo tiempo (de acuerdo con la mayoría de las denominaciones cristianas) una Trinidad indivisible, una visión no compartida por otras religiones.

El judaísmo fue la primera religión de la humanidad que afirmó la existencia de un solo Dios. Es, pues, la primera religión monoteísta, y antecede a las otras dos que también descienden del linaje de Abraham: el cristianismo y el islamismo. El hinduismo, también es una religión fascinante y según estudios, es la religión más antigua del mundo procedente del sur de Asia. Se trata de una mezcolanza de tradiciones sin fundador que data del 500 antes de Cristo. Tuisto es conocido por los escandinavos como Buri, nombrado en la Edda prosaica de Snorri Sturluson, siendo Buri el primer dios de la creación. Para los germánicos y sajones fue el primer dios que existió, él cual nació de la tierra, es decir, Nerthus. Guatemala no tiene religión oficial, ya que la Constitución Política de 1985 declara que el país es un estado laico. El país tampoco cuenta con un censo oficial acerca de la afiliación religiosa, aunque las estadísticas señalan que la religión cristiana predomina en el territorio, alcanzando entre un ochenta y siete y un ochenta y ocho por ciento. Los feligreses cristianos en Guatemala se encuentran divididos en dos grandes grupos: católicos y evangélicos o protestantes. Con lo antes mencionado debemos respetar la religión de cada guatemalteco.

