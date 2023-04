Implicaciones del voto

Zoon Politikón

Guatemala está inmersa en un proceso de elecciones y cada vez son más las dudas sobre el mismo, pues surgen las interrogantes sobre la claridad de ellas, si habrá algún fraude, o simplemente si vale la pena emitir el sufragio por no tener a disposición la suficiente información para tomar la decisión sobre la elección de ciertos candidatos en particular. Lo que no debería de estar en duda es la importancia de votar válido, siendo ahora el momento en que más se necesita.

Implícitamente está en el ambiente el llamando a votar nulo o a no asistir a las urnas suponiéndose que con esta actitud se castigará y se deslegitimará a la clase política, provocando que el gobierno que surja electo tenga obligadamente que impulsar reformas positivas para el país. En general, hay más dudas que certezas y por lo mismo es necesario intentar salir de algunas dudas con relación al tema.

Producto del descontento en la población, el argumento del voto nulo toma mayor notoriedad, pero ¿sabe con certeza qué es y qué conlleva? ¿qué implica abstenerse de votar?, o ¿qué es el voto en blanco?; por lo que hay que aclarar algunos conceptos relacionados para un mejor entendimiento de la situación.

La abstención es cuando una persona opta por no ir a votar, no ejerciendo su derecho al voto en cualquier tipo de elección. Esta no beneficia ni perjudica a nadie, pues, si sobre el censo electoral han votado un sesenta por ciento de las personas con derecho a voto, el reparto se hará con base a ese sesenta por ciento.

El voto en blanco es cuando se emite válidamente el voto, pero no se marca la boleta y se deposita tal cual como esta por considerarse que ninguna de las opciones es adecuada; este voto no tiene ninguna utilidad práctica y carece de efecto alguno. Ambos, el voto en blanco y la abstención no benefician y no perjudican.

El voto será tomado como nulo cuando no ha sido marcado correctamente con una “X”, cuando la marca se sale del área de una planilla del espacio correspondiente a un candidato o partido, porque los símbolos utilizados son ilegibles o por marcar más de una planilla sin distinguirse si la causa es voluntaria o no; el voto nulo al obtener la mayoría absoluta, más del cincuenta por ciento de votos válidamente emitidos, podría forzar a la repetición de las elecciones, por ejemplo las que son para presidente, diputados o de alguna alcaldía.

Para efectos del voto nulo debe entenderse que los votos válidamente emitidos los constituyen el total de votos por cada planilla, más los votos nulos, más los votos en blanco.

Pero ¿cuál es realidad sobre el voto nulo? si los electores tomaran esta opción de voto, podría ser que se anularan las elecciones, pero esto requiere de dos tercios de los electores o sea del 66.67% (sesenta y seis, punto sesenta y siete por ciento de los votos válidamente emitidos).

Las tres modalidades utilizadas como voto de castigo: la abstención, el voto en blanco o el voto nulo, son consideradas como una crítica hacia los partidos políticos y dejan claro que el votante no desea beneficiar a nadie; pero puede tener algunas implicaciones diferentes a las deseadas, por ejemplo, el voto nulo favorece siempre al partido más votado; por lo debe tomarse la decisión de que si esta es la mejor postura a la hora emitir el sufragio ya que a quienes más benefician los votos nulos es a los partidos con más caudal político, al incrementarse la proporción de votos a su favor, perjudicando a los partidos minoritarios. Por lo tanto, el efecto es contrario al resultado deseado de castigar a la clase política que más tiempo ha estado incrustada en el poder, por lo que esta opción debe ser meditada con detenimiento.

En las democracias modernas, el voto nulo es esencial para expresar inconformidad, protegiendo la libertad del electorado, pero a su alrededor circulan verdades y mentiras que hay que aclarar.

El voto nulo gana con mayoría absoluta, esto significa que las elecciones se deben repetir, pero no es necesario convocar a nuevos candidatos debido a que la ley no lo contempla; el voto nulo no significa costo adicional para el Estado de Guatemala y tiene validez para la elección de: Presidencia, diputados al Congreso, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Que el voto nulo sea mayoría absoluta es poco probable, pero de alguna manera deja entre ver el rechazo a los postulantes. En Guatemala, una reelección es casi imposible que ocurra debido al sistema político; sin embargo, no puede pensarse de manera radical ya que existen antecedentes que demuestran lo contrario como lo ocurrido en Colombia, en un municipio de Antioquia, en donde hubo que repetir las elecciones.

El abstencionismo y el voto nulo, afectan de manera directa al proceso de consolidación de la democracia en cualquier país, aunque la democracia, acepta la no participación o el rechazo de los postulados por parte de los ciudadanos en las elecciones, su generalización como conducta merece ser analizada como un problema que pone en riesgo la legitimidad de las autoridades, peligrando así la gobernanza y la gobernabilidad, entiéndase la capacidad de ser gobernable y la relación de un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político.

Los partidos políticos no están promoviendo la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país, preocupándose únicamente por campañas que les permitan acceder o mantener sus posiciones en el gobierno, lo que provoca el predominio del malestar del ciudadano, quien cada día los rechaza más y más.

Cuando predomina el abstencionismo, se afecta a la democracia impidiendo su consolidación, por lo que el voto nulo puede contribuir a disminuir el abstencionismo en todos aquellos ciudadanos inconformes con las condiciones políticas actuales, para que a lo mejor les sirva de aliciente para acudir a las urnas al tener la seguridad de que su voto tendrá una repercusión mayor que ser una simple estadística.

Guatemalteco, vaya a votar, vote responsable ya sea por los candidatos de su preferencia o de la manera que lo considere más conveniente, pero ejerza su derecho a través de un voto consciente, inteligente, responsable con talvez la única esperanza de que ese granito de arena pueda constituirse en la base de una democracia más sólida que permita la conformación de un sistema político según los anhelos de las personas de bien.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...