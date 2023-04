Sobre el libramiento de Chimaltenango

Políticamente Incorrecta

Cómo soy curiosa por naturaleza y todo lo que leo en medios tradicionales sé que está manipulado para inclinar la opinión pública hacia un sector, me puse a averiguar.

La concesión del libramiento se hizo durante el gobierno del Partido Patriota, siendo el señor Alejandro Sinibaldi Ministro. Todos sabemos que, desde siempre, aquí y en USA, si no se da algo no se logran contratos. Claro está, pocos parecen recordar que las mordidas empezaron a subir durante la era democrática con Vinicio Cerezo. Y si no, expliquen cómo Mario López QEPD que era una persona de recursos pero más promedio, salió multimillonario siendo Ministro de Comunicaciones en ese primer gobierno democrático. Ojo, el finado empresario era íntimo amigo de Todd Robinson, saque usted sus conclusiones.

Y en USA, cómo creen que se han hecho millonarios los dirigentes del sindicato más grande de USA la AFL-CIO, tanto Senador que entra clase media y sale archimillonario (como Joe Biden) sin jamás haber producido $1.00. Ah, pero la gente cree que en “USA no pasan estas cosas” y que “sólo en Guatemala hay corrupción”. ¡Despierten de su letargo! Los que repiten eso parecen drogados incapaces de razonar. Ese mal existe desde que el ser humano existe.

Así que, poniendo el tema en contexto, entendamos. El gobierno del expresidente Jimmy Morales NO fue el que inició esa negociación. La heredó del PP ya concluida. El PP no la pudo ejecutar porque para construir la carretera, que en el plano original era un diseño de curvas suaves, para manejar a una velocidad máxima de 90 km por hora sin peligro, había que comprar tierra a Cocodes y otros dueños indígenas de parcelas casi todos, que en un tramo se rehusaban a vender. Tardaron años en lograr adquirir los tramos faltantes de la misma. Al final se logró comprar 472 derechos de vía a 472 parcelarios, luego de años negociando. Eso llevó a un cambio de línea que ya no era la original.

Según parece, y esto sólo el Ministerio Público lo podrá constatar, fue durante la administración del mentado Ministro Benito, que se logró adquirir la tierra que faltaba y Caminos aprobó el nuevo diseño. Sin embargo, lo adquirido no era lo que estaba en el plano original por lo que surgen las curvas en la carretera. Se cortó cerro de tierra porosa, y fue Benito el que apresurando la obra no aprobó los cambios de ingeniería necesarios para que los cortes fueran hechos de forma más segura, además de que los dueños de la tierra no quisieron vender lo necesario para hacer los cortes sesgados que se hacen en estos casos.

OJO, no son los Morales los que tienen colección de caballos de raza, o viven en palacetes. Hay que pensar un poquito… ¿Cómo vive la familia de Benito o del ex Ministro del Mides que ahora financia la campaña del ex vicepresidente Espada?

Conasa construyó más del 70% de la red vial del país desde los años 70s. Las carreteras recibieron mantenimiento durante los gobiernos militares, y desde el gobierno del expresidente Alvaro Arzú, no se habían ni mantenido ni mejorado en toda la era democrática. No fue hasta el gobierno de Morales que se volvió a dar mantenimiento, reparar y ampliar la red vial del país. Yo la he visto con mis ojos, recorrido en moto y en carro, y filmado mil veces, así que esto último me consta.

Al final la maldita CICIG y un MP corrupto liderado por Aldana y Sandoval, quebraron a CONASA, empresa que desde los años 60s generaba mucho empleo directo e indirecto en el país. Obviamente, los resentidos sociales y su competencia lo celebran. Cabe mencionar que si investigan, encontrarán que son diputados los que están detrás de muchas nuevas empresas de construcción que son multimillonarias de la noche a la mañana. Sobrevaloran la infraestructura y ofrecen mucha menor calidad. El tiempo demostrará si es así, o no.

Ojalá salga a la luz toda la verdad de este y otros tantos casos, como Fedecocagua. Que el MP no falle en culpar inocentes y dejar sin perseguir a los verdaderos culpables.

