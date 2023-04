El 59 aniversario del icónico Ford Mustang

Editado Para La Historia

El protagonista de Need for Speed, John Wick, Bullitt y I Am Legend está de fiesta por su 59 aniversario. En 1964 fue introducido al mercado y desde ese entonces ha sido todo un ícono de la cultura estadounidense. John Najjar, uno de los diseñadores de la marca, sugirió el nombre y lo tomó del avión de caza North American P-51 Mustang, un modelo que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas aéreas.

La palabra “Mustang” para John Najjar, quien era un gran fanático de la aviación y de la velocidad, evoca una sensación de libertad, aventura y agilidad. Desde sus inicios, este automóvil deportivo marco la diferencia y se quedó como un mito en la historia de la industria automotriz, por su particular diseño y potencia, además del impacto que ha causado en el público más joven.

En la industria del cine también el Mustang ha aparecido en numerosas ocasiones como en la película de culto Gone in 60 Seconds (1974), donde un grupo de ladrones roba varios Mustangs o en la escena legendaria de Bullitt (1968), en la cual el actor Steve McQueen conduce un Mustang GT Fastback en una persecución de autos por las calles de San Francisco. Es indiscutible la presencia que ha tenido en la cultura popular, su papel en la música, la televisión y la literatura ha dejado marca por generaciones.

Este automóvil deportivo fue diseñado en tan sólo 18 meses y con el concepto de ofrecer una experiencia de conducción emocionante y diferente. Su desarrollo comenzó en 1962 por Lee Lacocca, el vicepresidente de Ford y se lanzó al mercado el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. El primer Mustang que salió de la línea de producción fue un convertible blanco con un motor V8 de 164 caballos de fuerza.

En el primer año de producción Ford vendió más de un millón de Mustangs, que lo llevó a un éxito casi inmediato. En los siguientes años de producción se mejoró considerablemente su funcionamiento y se incluyeron nuevos modelos como el popular Mustang Fastback. En la actualidad, el Mustang aún se sigue mejorando y ha conseguido una gran cantidad de fans por todo el mundo, se podría decir que es símbolo de la pasión que se tiene por la velocidad y representante de los “muscle cars”.

El Mustang es el automóvil más vendido de todos los tiempos y el más popular en las redes sociales, con más de 8 millones de seguidores; en otras palabras, este ejemplar del mundo de las carreras deja una impresión de adrenalina, emoción y nostalgia. A partir de junio de este año saldrá a la venta su séptima versión: el Mach-E GT Performance Edition, que viene más elegante que nunca, con un interior espacioso, tecnología avanzada y un diseño aerodinámico.

