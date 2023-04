Temblores y más temblores

Petardo

El INSIVUMEH Presta el servicio de vigilancia sistemática permanente de la actividad volcánica y sísmica, manteniendo datos hidrometeorológicos, mantenimiento, reactivación y ampliación de las actividades operacionales e institucionales en cuanto a la rehabilitación y reconstrucción de estaciones o puntos de monitoreo.

Esta gran institución vigila constantemente la seguridad de los guatemaltecos, sin embargo, algunos no le ponen atención a lo que nos informa. Al respecto les aviso lo que pasa en el continente de África, este se está dividiendo. A lo largo del tiempo, se han propuesto diversas teorías para intentar aclarar la evolución del Rift de África Oriental. En 1972 se propuso que este rift, no era producto de actividad tectónica, sino que era causado, por diferencias en la densidad de la corteza de África. Otros propusieron que era una superpluma africana la que causaba la deformación del manto. Sin embargo, las firmas geoquímicas diversas de varias lavas de Etiopía sugieren la acción de varias fuentes de plumas: una de ellas por lo menos con su naciente en lo profundo del manto, y una de la litosfera subcontinental.

Adicionalmente, todavía es un tema de controversia el asunto de las plumas del manto profundas, y por lo tanto no puede ser confirmada. La teoría más reciente y aceptada es la formulada en el 2009: que el magmatismo y la tectónica de placas interactúan y se influyen mutuamente, controladas por las condiciones que se desarrollan en el rift. También se sugirió que el adelgazamiento de la litosfera era generado por la actividad volcánica, que potenciaba los procesos magmáticos existentes tales como intrusiones y gran cantidad de plumas pequeñas. Estos procesos afinan aún más la litosfera en zonas saturadas, haciendo que esa litosfera delgada se comporte como una dorsal medio oceánica. Representa el 20,4 % del total de las tierras emergidas del planeta.

La población supera los mil trescientos millones de habitantes. El continente se divide en 54 estados soberanos siendo uno de ellos, Egipto, transcontinental. Se cree que África es la cuna de la humanidad y que de allí proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos. La teoría explica que allí se originó el Homo sapiens hace cerca de 300,000 años para luego expandirse por el resto de los continentes.

Según el historiador griego Heródoto (484 a. C.), una expedición fenicia auspiciada por el faraón Necao II (616 a. C.) circunnavegó el continente africano por primera vez. Los orígenes del tráfico comercial entre el oeste y el centro de África y la cuenca mediterránea se pierden en la prehistoria. Los primeros relatos históricos datan de la antigüedad y versan sobre los nómadas que organizaban el comercio entre Leptis Magna y el Chad. Este comercio vivió su primer auge en el siglo i a. C. con el ascenso del Imperio romano. Sobre todo, se comerciaba con oro, esclavos, marfil y animales exóticos para los juegos de circo en Roma a cambio de bienes de lujo romanos. De hecho, es en esta época en la que se gesta el propio nombre de África. Tras la derrota de Cartago por Roma en la tercera guerra púnica se establece la provincia romana de África que abarcaría aproximadamente el Túnez actual. Fue una generalización territorial de la provincia lo que dio nombre a todo el continente. Una importancia crucial tuvo también la mayor utilización del camello a partir del siglo i en el norte de África.

Es importante que los guatemaltecos cuidemos nuestro territorio, Toleremos nuestra cadena volcánica, nuestras placas tectónicas y evitemos dañar nuestro medio ambiente.

Libre emisión de pensamiento.

