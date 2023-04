Reflexiones

Leer y comprender un texto simple, es una de las formas más apropiadas de medir los aprendizajes de acuerdo con los expertos del Banco Mundial y Naciones Unidas. La crisis de salud del COVID-19 afecto gravemente al sistema educativo y en los estudios que se han realizado por parte de organismos supranacionales, se han obtenido resultados negativos que evidencian la pobreza de los aprendizajes.

Según se detalla en un nuevo informe que publicó el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como resultado de la peor crisis de la educación y el aprendizaje de la que se tenga registro en la historia, la pobreza de aprendizajes se incrementó en un tercio en los países de ingreso bajo y mediano, donde se estima que el 70% de los niños de 10 años no pueden comprender un texto simple. De acuerdo al informe la presente generación de estudiantes se arriesga a perder USD 21 billones (en valor actual) de ingresos potenciales a lo largo de la vida, o el equivalente al 17 % del PIB mundial de hoy en día.

En el informe “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update” (La situación de la pobreza de aprendizajes mundial: Actualización de 2022), se señala que los cierres de escuelas prolongados, la escasa eficacia de las medidas de mitigación y las alteraciones en los ingresos de los hogares tuvieron el mayor impacto en la pobreza de aprendizajes en América Latina y el Caribe: el 80 % de los niños en edad de terminar la escuela primaria no pueden comprender un texto simple, cifra superior a la tasa de alrededor del 50 % registrada antes de la pandemia.

De acuerdo al Banco Mundial, los cierres prolongados de escuelas y las estrategias desiguales de mitigación han empeorado la falta de igualdad en el aprendizaje de los niños. Existe cada vez más evidencia de que los niños provenientes de niveles socioeconómicos más bajos y otros grupos desfavorecidos están sufriendo mayores pérdidas de aprendizaje. Los niños con una alfabetización básica más frágil antes de los cierres de las escuelas tienen más probabilidades de haber sufrido pérdidas de aprendizaje más significativas. Si los niños no tienen habilidades fundacionales sólidas, es poco probable que adquieran las aptitudes técnicas y de nivel superior necesarias para prosperar en mercados laborales cada vez más exigentes y en sociedades cada día más complejas.

El marco RAPID (es un acrónimo que significa: Recomendar – Acordar – Realizar – Aportar- Decidir y está relacionado a la toma de decisiones) proporciona un conjunto de intervenciones basadas en evidencias que los sistemas educativos pueden implementar para ayudar a los niños a recuperar el aprendizaje perdido y acelerar el progreso a largo plazo en materia de aprendizaje básico. En ese marco los Gobiernos deben asegurarse de que los sistemas educativos tomen las siguientes medidas: a) Realizar evaluaciones regulares de los niveles de aprendizaje, b) Acercarse a todos los niños y mantenerlos en la escuela, c) Priorizar la enseñanza de los conocimientos básicos, d) Incrementar la eficiencia de la instrucción, por ejemplo, mediante programas de aprendizaje de recuperación, e) Desarrollar la salud y el bienestar psicobiosociales.

El Banco Mundial señala que estas intervenciones deben implementarse como parte de un programa de recuperación del aprendizaje a nivel nacional que también sirva como un impulso para el desarrollo de sistemas educativos más eficaces, equitativos y resilientes. Para lograr un cambio amplio y sostenido, el programa deberá ir acompañado del fortalecimiento del sistema. Esto es fundamental para cerrar las brechas de aprendizaje tanto como sea posible para 2030 con el fin de garantizar que todos los niños y jóvenes tengan la posibilidad de forjar el futuro brillante que se merecen.

En Guatemala se cumplieron las dos variables presentadas, el cierre de las escuelas por tres años, las deficientes medidas de mitigación asumidas por el Ministerio de Educación y un tercero: la falta de conectividad en los hogares. Es grave la situación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, por lo que le corresponderá al nuevo gobierno que se instalará en el 2024 cumplir con las recomendaciones presentadas para nivelar en el largo plazo el aprendizaje de nuestras niñas y niños para quienes el futuro es hoy, mañana será demasiado tarde.

