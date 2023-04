Los aspavientos de la liberación de la autopista Palín-Escuintla

Barataria

Al final terminó un negocio redondo dónde se esquilmó al país, ya que después de largos 25 años, en donde la Empresa MARHNOS ganó un total de 2 mil 181 millones 905 mil 905 quetzales, o un promedio de 306 millones por año, en tanto a Guatemala se le pagó en regalías un total de 21 millones 403 mil quetzales, es decir que en promedio mientras los empresarios ganaban 306 millones anuales, el país recibía 856, 120 quetzales. El contrato de una concesión oscura y oculta en dónde se enriquecieron muchos y salieron de la pobreza muchas de la “familias de alcurnia guatemalteca”, planteada un negocio redondo para la empresa MARHNOS y sus secuaces ya que sin invertir un solo centavo debían cobrar peaje para “mantener en optimas condiciones” una carretera que realizó el gobierno con fondos propios sin embargo posteriormente a ello, la cedió bajo una concesión a MARHNOS a condición de que invirtieran una ampliación a la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal por menos de 100 millones de quetzales, en tanto los empresarios cobrarían peaje que alcanzaría mas de 2000 millones de quetzales en 25 años.

En Guatemala, la estructura vial esta en trapos de cucaracha, es pésima donde existe porque no se hace nada para realizar alguna obra de calidad, pero en la sobrevaloración de obras, las mordidas o coimas, el amiguismo y la voracidad de la corrupción, además en el presente año el financiamiento electoral; porque hay que ser claros en Guatemala los procesos electorales se financian de dos maneras: una, el dinero público que corre por montones porque son raros y contados los candidatos que utilizan sus propios recursos, por lo general muchos candidatos han hecho negocios con el estado para “arriesgar su capital” en una elección. Y, por otro lado, esta el dinero del crimen organizado. Y para muestra un botón, la famosa Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, aprobada el año pasado por el Congreso de la República y que destinó más de 3 mil millones de quetzales para “¿infraestructura?

Se cobran dos impuestos importantes para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial: 1) El Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, que en 2022 la SAT recaudó un total de Q936 millones. Y, El Impuesto a la Distribución de los Derivados del Petróleo (a las gasolinas), el cual la SAT recaudó en 2022 un total de Q. 1,768 millones. Hablando en términos concretos, para el mejoramiento vial e infraestructura de carreteras la SAT recaudó en estos dos impuestos un total de Q. 2,704 millones de quetzales. La pregunta es: ¿En dónde están que no se ven? ¿En que se ocupa tantos millones de quetzales si las carreteras guatemaltecas dan pena? ¿Hasta cuando van a dejar los funcionarios públicos de robar el dinero del Estado, el Contralor General de la Nación haciéndose “la bestia” y los guatemaltecos soportando esta situación?

La discusión que se ha armado con la Autopista Palín-Escuintla, es que ahora que termina la fiesta y que MARHNOS al fin deja de cobrar peaje, si el Estado debiese continuar cobrando peaje supuestamente para “continuar el mantenimiento de la carretera en óptimas condiciones. Solo pensarlo resulta una soberana estupidez, porque el Estado por disposición legal, cobra suficientes impuestos para mantener la totalidad de carreteras en el país y porque es su obligación debería mantener no solo esta carretera sino todas las demás en óptimas condiciones y debería de estar planificando ampliar la red de carreteras a supercarreteras y autopistas con fondos propios y sin esos negocios asquerosos como el que realizaron con MARHNOS, porque esta no es inversión esto es un robo descarado fraguado entre funcionarios públicos corruptos y empresas como la mexicana. Lo ideal es que en la autopista deje de cobrarse peaje y que el Estado cumpla con su obligación de mantener las carreteras en optimas condiciones.

En el pasado, muchos gobernantes empezando por el señor Alvaro Arzú, engañaron a la población haciéndole creer que todo lo que la iniciativa privada realizara lo haría de manera “honesta, honorable, transparente y de cuentas cabales”, en otras palabras los honorables empresarios no serían corruptores del sistema porque “amaban a Guatemala profundamente”. Esas mentiras los han venido repitiendo los demás gobernantes pasando por Portillo, Berger, Colom, Pérez Molina, Morales y el actual presidente, el señor Giammattei. Sin embargo nos hemos dado cuenta que los principales corruptores del sistema son los empresarios, quienes se coluden con los Ministros y otros funcionarios públicos para saquear las arcas del país, y los funcionarios públicos que sueñan con una vida de ricos sin mayor esfuerzo siempre están atentos a complacer a los empresarios corruptos otorgándoles contratos sobrevalorados a cambio de una coima. Hay que despertar, los empresarios son tan corruptores y corruptos con los funcionarios públicos y ambos son cualquier cosa, menos guatemaltecos honestos.

De allí, que hoy en día, se han dado a la tarea de promover las “Alianzas Público-Privadas”, ya habían estado sobre la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal que finalmente lograron su propósito de que se les concesionara. Solo imaginemos que una carretera que ya esta trazada, ya esta hecha y que únicamente se va a reparar aquí en nuestro país esa es una alianza empresarios y Estado, parece irrisorio porque el empresario va a invertir lo mínimo y después va a pasar 25 años cobrando peaje por miles de millones. Me pregunto ¿Por qué no acepta una alianza público-privada para hacer un periférico nacional? ¿Por qué no aceptan una alianza público-privada para hacer un periférico metropolitano? ¿Porque no aceptan una alianza publico privada para construir un periférico que bordee la Ciudad de Antigua Guatemala y desfogue el tráfico que pasa por esta ciudad sin dañar su entorno natural y cultural? ¿Por qué no invierten en una alianza publico privada que desarrolle infraestructura vial desde cero? En dónde inviertan cada centavo ellos y luego tengan una concesión, claro esto requiere de un buen capital que no están dispuestos a arriesgar, y además esto limitaría la corrupción existente. Pero para los honorables empresarios, es más fácil hablar de alianzas público-privadas en donde se les den a administrar una carretera que le harán unos cuantos chapuces y luego cobrarán el peaje hasta enriquecerse. Así no dudemos que el día de mañana va a haber una alianza publico privada en donde los empresarios bajo esta figura van a terminar administrando el anillo periférico de la ciudad de Guatemala.

Aquí en Guatemala se pretenden alianzas entre el sector privado y el Estado en dónde únicamente se privatizan los bienes del Estado mientras la infraestructura pública languidece. De nada sirve los miles de millones que tiene el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones si allí están los cuarenta ladrones, esperando que llegue Alí Baba y en contubernio, acordar los precios de las carreteras sobrevalorándolas y bajando la calidad de estas a lo mínimo para que sobre el dinero para repartir.

En nuestro país ya resulta poco sorprendente si hay desfalcos en hospitales de 65 millones de quetzales, si hay sobrevaloración de bacheo, pavimentación, cambio de carpeta asfáltica o de construcción de una nueva carretera en dónde los millones danzan de un lado a otro, solo recordemos el caso de una vivienda vinculada con un Ministro de Comunicaciones en dónde se encontraron en efectivo 122 millones de quetzales productos de coimas. Ya no sorprende porque es pan de cada día y a medida que pasa el tiempo los funcionarios se vuelven cada día mas descarados para desfalcar al Estado. Esto es lo que hace empobrecer a nuestro país y, en tanto nuestros vecinos en la región el Salvador y Honduras tienen carreteras en muy buen estado, nosotros damos lastima con las nuestras y el robo descomunal que se da en cada contrato. Bien harían los candidatos a la presidencia, ahora que estamos en época electoral, de plantearle a la población y explicarle cómo van a eliminar la corrupción en el Estado. Es necesario que los candidatos no solo nos digan que están en contra de esas prácticas, porque eso todos lo sabemos, lo que queremos saber es que nos digan de qué manera eliminarán la corrupción y si se comprometen con despedir a todo aquel funcionario corrupto sin miramientos.

