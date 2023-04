El arte de la fotografía a través de Luis G. Marín

Como decía Bruno Barbey: «La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo».

Ciertamente, desde finales del siglo XIX, la fotografía ha sido un instrumento de vital repercusión que ha ido evolucionando a pasos agigantados.

¿Qué haríamos hoy en día sin la fotografía? Ella, que nos devuelve los momentos mágicos vividos, donde están nuestros mejores recuerdos impresos, aquella que nos enseña como un libro abierto la mirada del pasado, y de la actualidad.

Esa fotografía que ha reconstruido instantes específicos de la historia; que nos ha mostrado lo ocurrido de una forma impactante, incluso más realista que una pintura o una obra de arte.

Hay fotografías que han reflejado la cruda verdad de una guerra, el hambre, la pobreza, catástrofes, la inmensa alegría, la belleza en sí y la intensidad del sentimiento mucho mejor expresado o transmitido que las palabras puedan decir, sin música, sin danza, solo la imagen y el silencio.

La fotografía no solo es importante por lo que heredamos de ella, sino por los logros de la persona que la ejecuta en el desarrollo de algunas habilidades como la paciencia, la observación, la creatividad y el estar presente en el momento idóneo para poder ejecutarla.

Hoy tengo el placer de reunirme con Lui G. Marín, fotógrafo freelance; nacido en la hermosa provincia de Málaga (Andalucía/España).

Lui, durante mucho tiempo ha combinado su trabajo de Maquetador y Diseñador Gráfico con la fotografía.

Actualmente realiza eventos, fotografía de productos, retratos y lugares.

Es reconocido en su tierra por la forma de promocionarla, a ella y a su entorno, retratando sus paisajes, pueblos, fiestas, costumbres, etc., que publica en su página web llamada diariocamaleon.es

Ha obtenido diferentes premios (Diario Sur de Málaga o Jardín Botánico la Concepción) entre otras distinciones y premios de diferentes localidades de Málaga.

Su fotografía ha ilustrado muchos carteles, libros, catálogos, guías turísticas, etc.

También a lo largo de su carrera ha participado y organizado muchas exposiciones colectivas, colaborando con el Ayuntamiento o la Diputación Provincial de Málaga, prensa local o inclusive algunas ONG, y en Proyectos Internacionales como Inside Out.

– ¿Cómo se inició en el mundo de la fotografía?

Desde pequeño me atraía el mundo de la imagen, tanto fija como en movimiento, así como la pintura. Empecé a estudiar Fotografía y Diseño Gráfico. Durante un tiempo teníamos un equipo de revelado en casa. Luego me formé más concretamente en Fotografía y la orienté al mundo de la publicidad.

– ¿Qué cámara emplea para obtener tan maravillosas capturas y qué tipo de lentes utiliza?

Actualmente, mi equipo principal es una Canon EOS 5D MIV, junto con diferentes objetivos que van desde el gran angular 16 mm al tele de 600 mm. Sobre todo, para eventos me gusta el 70-200 2.8 y el gran angular. Así como un fijo 50 mm 1.8.

– Fotografía digital o análoga

Hace tiempo que no tiene sentido hablar de fotografía analógica, esta ya se ha quedado como una tendencia residual, más bien artística o de retorno a las raíces.

– Color o Blanco y Negro

Color, sin duda alguna. Se suele decir que el blanco y negro le da mayor carácter a la fotografía, pero esto viene de muy lejos, pues en sus inicios solo existía la fotografía en blanco y negro, o, mejor dicho, escala de grises. Se tardaron muchas décadas en normalizar y adaptarnos al color, y utilizarlo adecuadamente. Para mí una foto en color comunica más sensaciones, pues cada color transmite un sentimiento distinto.

– ¿Qué tipo de fotografía le gusta realizar?

Me encanta el paisajismo, influenciado en la pintura, además me gustan los retos fotográficos, eventos con poca y cambiante luz, los macros y retratos. Últimamente, estoy realizando varios eventos de performances y espectáculos en donde la luz imprime al cuerpo humano una expresividad impactante. Por otra parte, están los trabajos por encargo, de otros tipos, corporativos, arquitectura, eventos familiares o producto, y a todos les intento dar mi propio sello y estilo, siempre con pasión y dedicación.

– ¿Están sometidos sus trabajos a determinados filtros o ediciones? ¿Qué opina de ello?

Editar una foto es lo más normal del mundo, al contrario de lo que se puede pensar, el sensor de una cámara no capta la realidad tal y como la vemos con nuestros ojos. Si queremos transmitir las sensaciones que teníamos al presenciar una escena, es necesario tratar la imagen.

Por otra parte, considero la fotografía un arte por el que podemos dar una versión de una escena. Y como cualquier arte, además está influenciado por nuestro estado de ánimo, como los pintores, los fotógrafos pasan por varias fases en su carrera.

– ¿Cuál es el momento más propicio del día y con mejor luz para realizar fotografía?

En las primeras y últimas horas del día. Aunque se suele decir que no hay luz mala, es sacarle partido a cada luz, sea natural o artificial.

– ¿Qué grandes fotógrafos han causado mayor impacto en su carrera?

Curiosamente, aunque he estudiado a grandes fotógrafos, me he sentido más influido por pintores que por fotógrafos. La luz del Greco, Goya, Sorolla entre otros, o los pintores paisajistas, desde siempre, me han encantado. Pero siempre están presentes en ciertos estilos fotógrafos como Salgado, Ouka Leele o Bresson. Los directores de fotografía en el cine también han captado mi atención desde siempre, como por ejemplo John Alcott colaborador del gran Stanley Kubrick, Vitorio Storaro (Apocalypse Now) o Ron Fricke (Baraka)

– ¿Qué desea transmitir o comunicar con sus fotografías?

Ni más ni menos que la sensación que he tenido presenciando esa escena en directo.

– ¿Qué fotografía le gustaría algún día captar que no haya realizado aún?

Una aurora boreal, o el Taj Mahal.

– De todas las fotografías que ha tomado en su vida; ¿de cuál se siente más orgulloso?

Es difícil, llevo décadas haciendo fotos. Pero la verdad es que he pasado por muchas etapas, unas en las que he sido demasiado exigente conmigo mismo y otras en las que he preferido relajarme.

– ¿Qué considera que es más importante, capturar el momento o vivirlo?

Capturar un momento es otra forma de vivirlo, y además sabes que luego lo podrás revivir muchas veces. Yo invito a la gente que no haga caso de comentarios y si le apetece, que haga muchas fotos, es una manera de disfrutar. Si no las hace es posible que luego se arrepienta.

– ¿Qué opina de las redes sociales a la hora de mostrar su trabajo?

Estar presente en las redes, en internet es fundamental, pero es un arma de doble filo. Hay varios factores para tener en cuenta, como es la cultura del consumo rápido, todos los días pasan por nuestros ojos cientos de imágenes a través de las redes. Además, hay quien piensa que todo lo que hay en internet se puede coger sin problemas, y no es cierto. Detrás siempre hay una persona que vive de ese trabajo, y si no se le paga por ese trabajo se tendrá que dedicar a otra cosa.

– ¿Cómo imagina que será el futuro de la fotografía?

Hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo con la Inteligencia Artificial y los avances en sensores cada vez más potentes y pequeños, y sobre todo a la unión de ambos elementos en una cámara. Un sensor será capaz de crear con IA lo que no es capaz de percibir por falta de luz o cualquier otro obstáculo.

A nivel artístico no sé si pasaremos por una etapa vintage de retorno a los inicios, ese momento mágico en que una imagen aparece en un papel metido en una cubeta, deberían poder vivirlo las nuevas generaciones.

– ¿Cuáles son sus proyectos para el futuro en lo que se refiere a su trabajo?

No me gusta hablar de proyectos, pero hay a la vista trabajos de exposiciones y publicaciones combinando diferentes artes.

En la fotografía, la voz de un mundo para contemplarlo, imaginarlo, sentirlo, vivirlo, comprenderlo. Una imagen nos transporta a su momento, nos abre las puertas del conocimiento y de la belleza. La fotografía nunca oculta la verdad en su mirada. La revela.

Muchísimas gracias, Luis por concederme esta entrevista y compartir sus inquietudes y experiencias con nosotros. Ha sido todo un placer.

