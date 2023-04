Entrevista a Juan Garrido Salgado

Juan Garrido Salgado emigro de Chile en 1990, alejándose del régimen que quemó su poesía, lo encarcelo y lo torturó por su activismo político. Fue Australia el que lo acogió y desde entonces ya ha publicado ocho libros.

Un trabajo que ha sido ampliamente traducido.

Su libro bilingüe When I was Clandestine formó parte de una gira poética del Festival Internacional de Poesía de Granada en Nicaragua. México y Cuba (La Habana) 2019.

Tras contactar con él se ofrece a contestar la entrevista que tan generosamente respondió.

En su obra se lee serenidad, esperanza y rabia y cuando se lee a nadie deja indiferente. ¿Cómo mira la vida desde la visión de un exiliado?

Hubo un tiempo largo que solo pensaba cuando sería el momento de volver a tu país, e insertarte en la vida social, política y cultural de lo que ya se extrañaba con ardor y tanta distancia. La muerte de mi padre/abuelo fue un golpe muy duro. Yo estaba remiso de la justicia militar chilena, que me había autorizado salir del país solo por tres meses, y ya estaba establecido hace un año y medio en Australia. No pude asistir a su funeral; ya que tenía prohibido volver al país, sin que me detuvieran en el aeropuerto para volver a la cárcel. Fue muy duro.

En Australia por primera vez tenía un tiempo para mí y mi familia leía, escribía, analizaba y salía de tu nuevo hogar, mirabas a tus hijos tranquilos, yendo a buenos colegios y se me calmaba el corazón herido por el exilio y tanto dolor. Creo que vivimos como dijo algún exiliado con las maletas lista para volver.

Cuando se pronuncia la palabra exilio. ¿Sigue sintiendo lo mismo que cuando se fue de Chile por primera vez? No. Después de haber vuelta por primera vez a Chile. Cuando mi causa se cerró por la Fiscalía Militar y el trabajo de Nelson Caucoto, mi Abogado de los derechos humanos y su equipo. Ahí me sentí por primera vez que ya era libre de elegir donde vivir y recuperar mi nacionalidad. Yo con mucha humildad y calma en mi corazón puedo decir con orgullo que tengo dos patrias, dos hogares y dos nacionalidades.

Pero podría seleccionar sólo algunos fogonazos de su memoria, para esta entrevista.

Yo entre a participar activamente en la resistencia contra la dictadura de Pinochet desde muy joven recuerdo por 1975. Mis primeras acciones fueron organizarnos clandestinamente y realizar acciones de propaganda, actividades culturales y poéticas. Creamos un grupo de teatro callejero “Gente Joven”, con los cuales realizamos tres obras de teatro de creación colectivas, que las presentábamos en diferentes lugares populares de barrios, sindicatos e iglesias. En una de tantas funciones, hubo una muy especial. Fue un evento donde habían invitado a la esposa de Pablo Neruda, Sra. Matilde Urrutia, (1979 o 1980) Presentamos la obra de creación colectiva: ‘Oda al Hombre Sencillo” basado en el poema de Neruda. Todo el mundo la disfruto, especialmente la viuda de Neruda, quien al terminar la obra fue al camarín y nos felicitó, diciéndonos que Neruda hubiese estado feliz de ver su poema representado por nuestro grupo de teatro poblacional y nos dio un abrazo y beso a cada uno.

Otro fogonazo en mi vida clandestina, me marco fue en 1981 al retornar a Chile desde la Unión Soviética al llegar a casa me dicen mis abuelos que todos mis poemas en hojas sueltas que había juntado en una caja se los llevó el fuego después de un aviso de allanamiento casa por casa que ocurrió en el barrio por parte de los militares. Mi abuelo enterró en el patio de la casa varios de mis libros políticos. Solo quedé con un puñado de poemas que había llevado en mi viaje. Después en la cárcel de Rancagua (1985) escribí la segunda parte del libro. Que se llamo Variantes de la Libertad Definitiva de Samuel Lafferte (1987). Ediciones Hondero Entusiasta. Chile.

Otro fogonazo en mi vida literaria. El exilio y el aprendizaje del lenguaje de un imperio colonizador como el inglés; quien por más de 215 años controla política, económicamente estas tierras ancestrales aborígenes (Primeros habitantes de Australia) El haber compartido y tener una relación literaria, cultural y política con los escritores y poetas de esta cultura ancestral ha marcado mi labor de poeta, traductor y activista de los derechos humanos. Mi primera traducción literaria del Ingles al castellano la realice con un pequeño librito de poesía de un poeta aborigen quien fue asesinado (Death Custody) en una cárcel en Western Australia. El poeta se llama Robby Walker; ‘Up Not Down, Mate’. Déjenme compartir un poema; Compasión

Los seres humanos somos como las guitarras/Si las cuerdas no están afinadas entre si/ el resultado solo será ruido…No música./

Este poemario del poeta Aborigen y traducido al castellano fue publicado en AEREA, Revista Hispanoamericana de Poesía Número 12. Año XII-2018. Santiago Chile. Por los poetas Daniel Calabrase- Eleonora Finkelstein.

El último fogonazo, que deseo compartir con uds es mi encuentro con Ernesto Cardenal y mi presentación del Libro: Cuando fui Clandestino. 2018 poemario bilingüe. Publicado en Australia-Blue Montain por Rockford Press. Presentado en Nicaragua, a través del Festival Internacional de Granada- Nicaragua. Muy agradecido por la amistad y la acogida de la poeta y directora del Festival Gloria Gubuardi y su gran equipo de poetas que hicieron de mi estadía y lectura en la ciudad de Granada, en la Casa Museo y en la ciudad de Managua. Mi Encuentro con el poeta y sacerdote revolucionario, Ernesto Cardenal en su casa de Managua, Fue un encuentro breve de dos días, pero de profunda espiritualidad, humanidad y de aprendizaje que alimentan el alma, la poesía y la vida.

En México muy agradecido de mi amigo y hermano poeta Ricardo Venegas por organizar mi lectura poética y presentación del libro. Finalmente en Cuba-La Habana, donde estuve un maravilloso encuentro literario y presentación de mi libro Cuando fui Clandestino y la lectura de las traducciones de poetas aborígenes australianos. Muy agradecido por la amistad y la grata acogida de mi hermano poeta Karel Alexei Leyva Ferrer.

¿Cuáles han sido nombres importantes para su vida y su obra literaria?

Pablo Neruda, Roque Dalton, Vicente Huidobro, Serguei Essenin [Poeta Ruso]. José Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Paul Eluart, José Martí, Cesar Vallejo

¿Las opiniones políticas de los escritores afectan la relación literaria entre ellos? Creo que hubo un tiempo muy radical donde no se aceptaba ser de derecha y ser un buen escritor o poeta. A mí me costó mucho comenzar a leer y disfrutar la poesía y los escritos de José Luis Borges.

Durante mi trabajo político clandestino nunca lo leí; ya que no aceptaba el hecho de que Borges siempre apoyo las dictaduras militares del cono sur e incluso viajo a Chile a recibir un tributo por parte de Pinochet. Recién lo pude leer cuando llegue a vivir a Australia, pasaron años después que disfrute su literatura. También, esta situación se refleja con los escritores y poetas de la izquierda donde ser un reconocido poeta o escritor comprometido con las luchas sociales, era imposible ser aceptado por el mundo de la derecha.

¿Cómo te sientes en participar en un proyecto único y global como es “Canto Planetario “?

Creo que es muy bello, necesario abrazar los estilos, lenguas y canto; como una sola voz que llegue con amor, respeto y creación a todos los rincones de nuestro planeta para que definitivamente la paz sea nuestra palabra ante tanta barbarie, maldad y guerras.

¿Ahora que estás escribiendo? Estoy comenzando a traducir al inglés, junto a otro poeta australiano; la Antología de Tierra y de Mar (poetas chilenos y mapuches de las islas del sur de Chile). También, estoy revisando los últimos detalles para la publicación de mi nuevo libro “The Dilemma to Write a Poem” (2023) publicado por mi editorial en Australia, (Puncher & Wattmann) el próximo julio. Finalmente, estoy preparando un nuevo poemario en castellano.

La participación en el 2023 Perth Poetry Festival; Septiembre en el cual daré un taller literario y lectura poética.

No es ninguna novedad que sobretodo hoy el arte está íntimamente ligado a condiciones de producción y circulación mercantiles. El proceso de consagración en el mercado cultural da entonces como resultado enormes injusticias; escritores sobrevalorados y otros completamente ignorados. ¿Crees que existe una constante en la formación de estas jerarquías?

Hoy más que nunca sea mercantilizado el sistema capitalista-neoliberalista, el cual no solo a profundizado la brecha de desigualdad económica, financiera, política y cultural de los países. La división entre metrópolis del mundo ‘desarrollado’ y los países explotados o dependientes del capital financiero que administran las artes.

Las jerarquías las produce el sistema para que controlen y administren la injusticia y desigualdades. Yo por ejemplo nunca en Chile, ‘un país de poetas’, pero super elitista y clasista. Siempre mi formación intelectual y literaria la viví desde la militancia política de la izquierda, desde la marginalidad, la lucha y la prisión. Nunca hubiese tenido el desarrollo literario e intelectual que tengo aquí en el exilio. Incluso en Australia ha sido una lucha diaria de aprendizaje del idioma y la lectura de escritores aborígenes, australianos; así como también de los clásicos de la literatura inglesa y europea, rusa y latinoamericana. En Australia, ha sido un proceso difícil y complejo por la aceptación y reconocimiento de mi labor poética. Yo no soy un poeta/traductor de la Academia. Nunca tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad. Estoy feliz de lo realizado como un poeta de la clandestinidad, la lucha social, esa es la formación intelectual que se produce desde las luchas sociales y la auto disciplina cultural y literaria.

