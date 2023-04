8 formas de disfrutar de unas vacaciones sin salir de casa

Después de unos días de descanso pareciera que lo único que pasa por nuestra mente es todo lo que nos faltó por hacer o que hubiésemos podido realizar durante ese tiempo libre. Lo que resulta algo estresante, por lo tanto, es mejor no fijarnos en lo que hemos hecho, los proyectos que dejamos pendientes o lo que no hicimos, sino concentrarnos en los momentos, disfrutar y despejar la mente de la rutina.

Si aún no has podido salir de vacaciones, no te agobies, deja la agenda para después, aún hay tiempo para relajarse. Recuerda que alejarse de las actividades de la vida diaria por una o dos semanas es provechoso para la salud mental, así podremos regresar con una actitud renovada al trabajo.

Las vacaciones en casa no tienen por qué ser aburridas, si no puedes salir a algún destino turístico ni gastar mucho dinero, estar en casa no es una mala opción como parece. Aquí te comparto algunas ideas que te pueden ayudar a tener un merecido descanso, pero de forma divertida, original y relajante.

Sigue el consejo del poeta y ensayista estadounidense Henry David Thoreau: da una caminata al aire libre, por la ciudad o el campo, y admira la belleza de lo que te rodea. A veces el simple hecho de caminar sin tener una dirección fija, explorar la naturaleza, observar a las personas pasar y la sensación de conectar con el medio ambiente es más que una buena experiencia para empezar. Si lo tuyo es la noche, un buen paseo nocturno en tu coche sería lo ideal. Imagínate contemplando las estrellas, el silencio y la carretera, sin nada más qué pensar, al estilo de la generación Beat. También es una manera de buscar aventuras y sentir la libertad, tal y como lo describe Jack Kerouac, en su novela En el camino (On the Road). Imagina, medita y viaja a tu interior, ya el escritor francés Xavier de Maistre, en su libro Viaje alrededor de mi habitación (Voyage autour de ma chambre, en francés), nos demostró que el descubrimiento no se limita a lugares lejanos, sino también involucra a lo más cercano que aparentemente conocemos. Estar a solas nos lleva de igual forma a un viaje inesperado, todo depende de hasta dónde queremos llegar a partir de la introspección. Reinventa tu ciudad: pasea por las calles y avenidas como si fueras turista. Nunca está de más conocer a fondo las historias locales, investigar sobre los monumentos y la arquitectura, visitar los museos o probar la gastronomía de algún pueblo cercano. Lo típico de los lugares, sus tiendas, los restaurantes, las exposiciones y las actividades, te pueden servir para jugar, tal y como Jorge Luis Borges lo hacía en sus cuentos: creaba versiones alternativas de Buenos Aires, su ciudad natal. El escritor argentino inventaba calles que no existían para cuestionar la idea de una realidad objetiva y única. Ve a un spa y deja que el tiempo corra. Nada se compara con tener una atención personalizada para aliviar el dolor físico y por fin deshacerte del estrés acumulado en los hombros. Sumérgete en un jacuzzi, entra a un sauna o déjate querer con un masaje profundo. Disfrutar de ir a los spas es el tratamiento perfecto para eliminar toda preocupación. El escritor estadounidense Mark Twain, en su autobiografía, describe cómo disfrutaba de los baños termales en lugares como Hot Springs, Arkansas, donde solía visitar regularmente para tratar sus dolores de cabeza crónicos. Empieza a hornear galletas y a preparar las palomitas, si el día se pone nublado y frío, no está nada mal acobijarse y ver algunas series para inspirarse, como Severance, The Morning Show, Dickinson o The Last of Us. Escritores como George R.R. Martin, el creador de la serie Game of Thrones, ha mencionado en varias entrevistas que ver series es una forma de aprender sobre la narración y la estructura de las historias, lo que puede ayudar a mejorar las habilidades de escritura. Vive tus propias experiencias al aire libre, ¡vete de campamento! Organiza una reunión con tu familia, prepara las fogatas y los bombones e instala una tienda campaña en el jardín o patio de tu casa. Sé como el escritor estadounidense Jack London, él creía que la vida al aire libre es esencial para la salud y la felicidad humana, sus expediciones en la naturaleza inspiraron algunos de sus libros como Colmillo blanco. Si quieres explorar lugares nuevos, haz un viaje virtual. Opta por algún destino y prepárate para hacer una gran caminata en el Gran Cañón o por los castillos medievales de Europa. Busca la opción que más te convenga y déjate de preocupar por los costos y el hospedaje. Disfruta de una aventura virtual desde la comodidad de tu hogar.

Espero que estás ideas te hayan orientado a pasar un momento especial tanto con tu familia como en lo personal. Lo importante es que camines y sigas avanzando sin planificar nada en absoluto, no importa si decides tomarte una siesta o pasear en los alrededores, sólo ve hacia donde la vida te lleve y disfruta al máximo lo que suceda.

Lee más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...