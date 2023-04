CSJ tiene tres días para emitir resolución sobre candidaturas de Podemos

Los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se excusaron de participar de la vista pública que se llevó a cabo este lunes, 24 de abril, en la que el partido Podemos presentó los argumentos para que su binomio presidencial sea inscrito y pueda participar en las elecciones generales 2023.

El aspirante a la Presidencia de la República, Roberto Arzú, señaló que sus pruebas son absolutamente contundentes y por ello pide que se le deje participar como candidato.

“Nos dio mucho gusto ver que a última hora los magistrados titulares se hicieran a un lado, dado a que ya habían sido recusados. Habían dicho que no se harían a un lado, pero me imagino que entraron en conciencia al final”, dijo.

“Eso nos motiva, porque sabemos que los titulares, que están siendo parte de este sistema cooptado, le dieron la oportunidad a la justicia, y que entren magistrados nuevos que no estén contaminados en ese ambiente, en esos compromisos, y que se haga lo correcto”, agregó.

Durante su intervención en la audiencia, el abogado Acisclo Valladares indicó que buscan que se haga justicia en este caso y que se aplique la ley. Argumentó que al negarse la inscripción se está privando a Arzú García-Granados de su derecho de elegir y ser electo.

Asimismo, el profesional del derecho les solicitó a los magistrados que su patrocinado pudiera emitir algunas palabras.

“El daño que están haciéndole al país al ensuciar un proceso electoral, que debe ser una fiesta cívica, es terrible. No han medido las consecuencias los que lo están haciendo y la ley y la historia no les van a olvidar”, señaló el presidenciable.

La CSJ tiene tres días para emitir una resolución y definir si ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción del referido binomio, que fue revocada por supuesta campaña anticipada.

Al respecto, Arzú expuso que el partido Podemos exige que se cumpla con los plazos y los tiempos pues, según sus palabras, no están dispuestos a seguir esperando.

“Y de no cumplir con los plazos, tomaremos decisiones importantes por el bien de todos los guatemaltecos, siempre anteponiendo el bien de todos los guatemaltecos, pero no seremos parte de este sistema corrupto, no seremos parte del juego de este sistema corrupto jamás”, enfatizó.