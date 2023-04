Energía del ser humano (II parte)

Para mejorar sus relaciones con armonía y paz y para que haya menos violencia

Desde la infancia los humanos aprendimos nuestro propio estilo para atraer la atención y control sobre los demás, para jalar la energía hacia nosotros. Esto se repite una y otra vez y se puede decir que es nuestra inconsciente farsa de control.

Para resolver esto debemos los humanos tener plena conciencia de nuestra farsa de control. Debemos vernos realmente lo que somos los humanos y establecer que hemos hecho para obtener la energía. Luego hay que regresar al inicio de cada vida familiar y ver cómo se formo el hábito adquirido. Cada miembro de cada familia ha tenido su propia farsa, para sacar energía de sus hijos e hijas, por lo que también crearon sus propias farsas.

Para que cada humano descubra quién es realmente, debe interpretar sus experiencias familiares desde el punto de vista evolutivo y espiritual. Una vez logra lo anterior desaparece su farsa y su vida cambia de rumbo. Hay que buscar la verdadera identidad de cada uno.

Todos los humanos manipulan a los demás para obtener energía. Esta manipulación puede ser agresiva cuando forzan a otros para que presten atención y puede ser pasiva cuando lo hacen por simpatía o curiosidad para atraer la atención.

Toda farsa puede ser examinada de acuerdo al lugar que ocupa y que va de lo agresivo a lo pasivo. Si un ser humano es sutil, encuentra defectos y socava a otro para conquistar la energía, entonces seria interrogador. La farsa del humano reservado es menos pasiva que la del humano que se da lastima a sí mismo. Las farsas pueden ser de intimidador, interrogador, reservado y el que se tiene lastima.

Los humanos reservados crean interrogadores. Los interrogadores hacen reservados a otros y los intimidadores hacen planteamiento de lastima y si no funciona, hacen otro intimidador.

Los humanos pueden llegar a los extremos necesarios para extraer energía o atención de su familia y esta estrategia se vuelve su estilo de control, durante toda su vida, para extraer energía de otros humanos.

Cada ser humano debe estudiarse a si mismo para descubrir cuál es su propia falsa, aunque cada cual se crea libre de farsas.

Cada ser humano debe regresar a su infancia, tiempo, lugares y experiencias para darse cuenta lo que ocurría. Una vez este ser humano se da cuenta de su farsa de control puede concentrarse en la verdad y perspectiva controladora que esta detrás de los conflictos de energía. Al descubrir esta verdad el ser humano puede renovar su vida porque se da cuenta que esta haciendo, quien es y qué camino sigue.

El proceso del humano de encontrar su autentica identidad es considerar el conjunto de la vida como una larga historia, tratando de encontrar significado espiritual. Para esto cada ser humano debe preguntarse porque nació en su familia, que principios defendió, los ha conseguido, definir que la vida es para disfrutarla y divertirse, definir lo que ha logrado y porque, qué represento para el su familia, como se ha distraído, que ha ha ocurrido en su vida, trabajo, estudios y porque interpretarlas, amigos importantes, coincidencias, etc.

Cada ser humano es la creación física y espiritual de sus padres, quienes influyeron directamente sobre lo que es. Para descubrir la verdadera personalidad de cada humano debe admitir que comenzó a existir en una posición de verdades de sus padres.

Cuando integramos la visión de la propia vida, habremos adquirido una clara conciencia de la ruta espiritual de cada ser humano. Hay que evolucionar por si mismo.

Los hijos de cada ser humano toman el nivel de vibración de los padres y lo elevan más y es así como los seres humanos continuamos con la evolución. En la actualidad estamos preparados para hacerlo conscientemente y acelerar el proceso.

Para obtener energía cada ser humano debe observar el ambiente y recordar el aspecto que tienen todas las cosas cuando se esta lleno de energía, su belleza, colores, formas particulares de cada una, en especial de la naturaleza. Se debe sentir la sensación de cercanía, poder tocarlas, conectarse con ellas y luego aspirarlas dentro del propio ser de cada uno: aspirar la energía que se acaba de conectar. Con lo que cada uno debe sentirse mejor, más ligeros, eufóricos y livianos.

Los pensamientos parecen provenir del fondo del ser humano y son distintos y mejores cuando se esta conectado a la energía. Entre mas energía se tenga adentro de cada uno, los pensamientos se convierten más en revelaciones, intuiciones, ensueños, visiones y dirigen o guían a cada ser humano.

Una vez estamos conectados con la energía en el universo (naturaleza) que es la energía del Creador, sentimos el amor que es una sensación de fondo, que realmente si existe al estar conectado con la energía. El amor no es un concepto intelectual ni un imperativo moral, es conexión con la energía del Creador.

Una vez los seres humanos hemos adquirido la suficiente energía estamos preparados para comprometernos conscientemente con la evolución, para hacer que empiecen a fluir y generar las revelaciones y coincidencias que nos impulsaran hacia el futuro y así cada uno se incorpora a su propia evolución.

La evolución consciente de cada ser humano:

Se acumula la energía suficiente;

Se recuerda el problema básico de la vida, el que legaron los padres – el que aporta el contexto completo para la propia evolución;

Se concentra en los otros problemas inmediatos, los que se enfrentan en la vida, estos siempre relacionados al mas importante y define en que punto se encuentra la indagación que durante toda la vida se llevara a efecto;

Una vez se este consciente de los problemas, se recibirá una especia de dirección intuitiva sobre lo que se debe hacer y hacia donde dirigirse;

Si se han identificado las preguntas adecuadas las respuestas llegaran siempre, es difícil identificar las preguntas reales y efectivas, pero debe hacerse;

Una vez se tiene la intuición de lo que puede ocurrir, lo siguiente es mantenerse alerta y despierto, ya que tarde o temprano se producirán otras revelaciones y coincidencias que empujaran en la dirección indicada por la intuición;

Una vez la energía que fluye internamente produce una corriente que a su vez produce mas energía, la cual no se agotara;

Cada uno debe integrar todas las visiones en una única forma de ser;

Una vez, como ser humano alcanzamos lo anterior, debemos ayudar a otros para que nos den las respuestas que deseamos, en base a una ética que debe regir la forma en que debemos tratarnos los humanos para facilitarnos la evolución de todos. Los humanos y lugares que tienen respuestas para cada uno, nos parecerán más atractivos y luminosos.

Las intuiciones pueden presentarse en forma de sueños y para interpretarlos debemos comparar la trama del mismo, con la historia de nuestra vida. Los sueños nos pueden mostrar hechos relacionados a nuestras vidas en los cuales no habíamos reparado. Pero además de los sueños y las ilusiones, las fantasías y ensueños pueden guiarnos. Por todo lo anterior debemos estar atentos para prevenir cualquier cambio que se avecine en nuestras vidas.

Cuando tenemos un pensamiento intuitivo debemos preguntarnos el motivo de porque lo tenemos, por que en ese momento y como se relaciona con los problemas de mi vida; todo en forma de observadores y así nos colocamos en la corriente de evolución.

Los pensamientos negativos hay que rechazarlos cuando aparecen, luego aparecerá una imagen o pensamientos de consecuencias positivas que se impondrán en nuestra mente. Con el tiempo los pensamientos negativos tienden a no presentarse con frecuencia. Hay que recordar que las intuiciones se refieren a cosas positivas, pero si las imágenes negativas persisten, deben ser tomadas en cuenta y no seguirlas.

La naturaleza nos proporciona a los seres humanos todo lo que necesitamos si no nos desviamos de nuestro camino y somos lucidos. Al acumular la energía y centrar la atención en nuestras situaciones y problemas, recibimos una orientación intuitiva, una idea sobre que hacer y hacia donde ir y después se producen las revelaciones y coincidencias que nos permiten evolucionar, cada vez que nos apoyan los humanos mas completos, ya existentes en un nivel de vibración superior de energía.

Todas las respuestas vienen a nosotros en forma misteriosa y muchas acuden de otros humanos. Sin embrago, no todos los humanos tienen la energía para que puedan transmitir algun mensaje.

Debemos concentrarnos en la belleza de un ser humano para transmitir energía y cuando la energía le entra, se le ayuda a ver su propia verdad y entonces si podrá trasmitir esta verdad.

Si hacemos a un lado del Creador y pretendemos evolucionar excluyéndolo de la naturaleza y el universo incitamos a los demás seres humanos a la desunión, el desorden y al egoísmo.

Los humanos debemos tener en mente los problemas y ver las revelaciones y coincidencias de manera retrospectiva, para llegar a ser capaces de ver las respuestas a medida que se producen y así se fortalece la experiencia de cada día. Todo acontecimiento tiene un significado y contiene un mensaje para cada uno, aun en los casos que consideramos perjudiciales, pero nuestro reto es encontrar el lado positivo y bueno de cada acontecimiento por negativo que sea.

Los humanos debemos proyectar energía a otros humanos, pero no volvernos adictos a los demás, para no ser frenados en nuestra propia evolución.

A los seres humanos niños y niñas no les debemos drenar o quitar su energía, para no crearles farsas de control. Debemos darles toda la energía que los humanos jóvenes necesitan cualquiera que sea la situación y los humanos adultos debemos asumir esa responsabilidad. Los humanos jóvenes deben conocer el mundo a través de los humanos adultos, para evitar que los hagan agrupados en bandas a través de otros humanos jóvenes, con mala información, etc. Debe haber un control del número de hijos que cada humano tiene, para poder atender a cada uno con responsabilidad y darles toda la energía que necesitan.

Los humanos debemos aprender a ampliar nuestras familias más allá de los lazos de sangre proporcionando atención a cada ser humano. La energía a los jóvenes no tiene que proceder únicamente de los padres, pero la atención sí se les debe dar uno a uno. Además, debemos decirles a los jóvenes siempre la verdad y utilizar un lenguaje que puedan comprender. Haciendo lo anterior se les da a los jóvenes suficiente energía y se supone que continuaran teniéndola, para que cuando sean adultos les sea más fácil obtener su propia energía de la naturaleza y el universo.

El fin del éxtasis y de la euforia del amor, para convertirlo repentinamente en un conflicto es un flujo de energía entre los seres humanos implicados. Cuando nace el amor los humanos en forma individual se están dando energía uno a otro inconscientemente y ambos humanos se sienten exaltados y vigorosos (lo que llamamos enamorarse). Cuando confían en esta sensación, la energía, proviene del otro humano y se desconectan de la energía del universo y empiezan a recurrir más a la energía del otro humano. Llega un momento en el cual no parece haber suficiente energía y por lo tanto se la dejan de transmitir y vuelven a creer en sus farsas en un intento de extraer energía el uno del otro, sin reciprocidad y por lo tanto, se llega a un forcejeo por el poder de la situación, todo lo que puede llevar al desorden y la violencia.

La susceptibilidad de los humanos a este tipo género de adicción puede ser descrita psicológicamente. Todo empieza en la familia de cada humano, debido a la competencia por la energía que hay en las familias y ninguno ha sido capaz de completar un proceso psicológico significativo. Los humanos no hemos sabido integrar nuestro opuesto lado sexual, la niña se siente atraída al padre y el niño a la madre. El motivo de caer en una adicción con una persona del sexo opuesto es que no hemos accedido a la energía del sexo opuesto nosotros solos por nuestra propia cuenta. Los humanos debemos de ser cautelosos, ya que el proceso de integración requiere tiempo. Si nos conectamos prematuramente con una fuente humana para obtener nuestra propia energía masculina o femenina, cerramos la fuente de la energía universal. Los padres han competido con sus hijos por la energía y eso nos ha afectado a todos.

La energía mística que podemos aprovechar los humanos como fuente interna es a la vez masculina y femenina. Los padres deben mantenerse al margen de la competencia por la energía, la cual debe de ser abastecida a los hijos. Si somos abiertos y se les dice la verdad a los hijos, estos verán a los padres como seres humanos simplemente, dotados de sus propias virtudes y defectos. Una vez tiene lugar la autentica emulación, los hijos entraran en una transición que los llevara a recibir la energía de los padres del sexo opuesto como parte de la energía total que existe en todo el universo.

Como no hemos resuelto en su totalidad la energía del sexo opuesto, todavía estamos en la etapa que buscamos energía del sexo opuesto fuera de nuestra identidad, de una persona que consideramos ideal y mágica y a quien podemos poseer sexualmente. Cuando empezamos a evolucionar recibimos energía de nuestro sexo opuesto, la cual procede de la energía del universo, pero debemos tener cuidado que la energía directa del otro ser humano nos desconecte de la fuente genuina que es el universo.

Al completar el círculo con otro ser humano nos produce una sensación de euforia completa y energía que sentimos como la plenitud causada por la conexión completa con el universo. Es como unirse a otro ser humano que busca en su entorno y su otra mitad.

Los componentes de este circulo son dos humanos que para hacerlo han aportado uno energía femenina y el otro masculina. Este nuevo ser humano tiene dos cabezas y dos egos y ambos pueden querer gobernarlo (al nuevo ser humano creado) así como en la infancia, los dos jóvenes quieren mandar el uno sobre el otro. Esta sensación puede acabar en pugna por el poder y por lo tanto en violencia. Luego lo que sucede es que cada ser humano debe prescindir del otro, para que le sea posible conducir su propia entidad humana hacia dónde desea, nadie desea estar subordinado a otro ser humano.

Una vez, como humanos, hemos logrado completar el circulo nosotros solos y estabilizar nuestra comunicación con el universo, lograremos una relación culminante, al conectarnos sentimentalmente con otro humano completamente, crearemos un ser humano superior, sin salirnos del camino de nuestra evolución individual.

Se debe aprender a tener relaciones con el sexo opuesto. Al igual que como con los padres en una infancia ideal, se deben revelar completamente los seres humanos a si mismos, que digan como y porque hacen lo que están haciendo. Si uno sabe quienes son realmente los humanos del sexo opuesto, escapara de la proyección de las propias fantasías sobre la relación y ello liberara para conectarse de nuevo con el universo.

Continuará….

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...