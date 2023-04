Bitácora de futuro: Ambiciones hacia el universo

Preludios Opinionistas

Siempre he deseado desde hace décadas escribir acerca de este tema, ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Aquello, esto, ahora y siempre…, es una gran realidad que pernoctamos en el mismo Universo, incluyendo al Universo entre el mismo, con la diferencia en épocas, tiempos diferentes.

En definitiva, seguir soñando no es malo, engañar con sofismas o sin ellos es maldad, porque se somete a la oscuridad, ignorancia, aunque por antonomasia somos ignaros, porque no es posible saberlo todo.

En consecuencia, lo maravilloso, precioso, es sin duda la acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada. Y, se colige y/o razona, que Dios hizo antes de la creación su modos vivendi desde la eternidad sin tiempo porque siempre ha existido infinitesimalmente desde antes del pasado, en su tiempo. Y, no es que las Sangradas Escrituras -Biblia- nos de información, datos limitados, pues Dios no existe de la nada, Él es su propia creación, siempre ha existido, nadie ha podido negarlo, solamente se han quedado estancados en teorías, hipótesis, negando que es El Omnipotente, Omnisciente y demás.

En el principio, origen, génesis de todas las cosas, como una serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado establecido en La Biblia, aunque el génesis de Dios sea un arcano, no quiere decir que es un mito, en todo caso es un hito contundente, que jamás podrá ser borrada su existencia, y que es una realidad que comparte sus planes, proyectos de futuro no es egoísta, da consejos sanos y nos pone en el camino una luz que nos guía por el sendero del bien, nos conduce a la paz. Empero, existen muchas “teorías” que han pretendido desdecir la creación de él. Veamos:

Fuentes diversas dicen muchas cosas al respecto de la creación desde sus teorías, hipótesis, de todo lo que nos merodea, quedando en el limbo. George Lemaître nació, un 17 de julio de 1894, en la localidad belga de Charleroi. Era el mayor de cuatro hermanos y desde muy pequeño dio muestras de su precocidad en matemáticas y física, pero también en su vocación personal, al anunciarles a sus padres con nueve años que quería ser sacerdote. La teoría del Big Bang cuenta la historia: “que fue creada por éste Lamaitre”. Este fue un sacerdote Católico. El hecho que él lo haya expresado, expuesto desde su óptica eso no significa que sea cierto, porque además, es una simple teoría, como muchos científicos, inventores, ciencia han tratado de explicar con sofismas que no conducen a ningún asidero concreto, más bien son generadores de dudas, porque dicen, que creen, fue así o asa. Inclusive, arguyen que es teoría, no llegan a tesis, de tal suerte, a lo sumo ha quedado en simples estudios, investigación, no han probado nada, porque todo existió y seguirá existiendo.

Esta teoría sobre el origen de lo que existe es la del llamado Big Bang (La Gran Explosión), y explica que el universo fue originalmente una partícula hiperconcentrada que contenía toda la energía y la materia que conocemos muy densamente acumulada. Este punto era de por sí tremendamente inestable y hace 13.798 millones de años se produjo en el Universo una gigantesca explosión que liberó una cantidad enorme de calor (que se estima en 1032 °C) y que inició el proceso se expansión y, por lo tanto, de enfriamiento del Universo.

Esto nunca puede ser verdad, es un invento del hombre la teoría del Big Bang, todo está explicado en teoría, inclusive, es imposible afirmar que hace 17.798 millones de años se produjo una gran explosión, que eso generó las maravillas que hoy se encuentran en el Universo.

Y la NASA dice: El Big Bang es como los astrónomos explican la forma en que comenzó el Universo. Es la idea de que el Universo comenzó como un solo punto, luego se expandió y se estiró para crecer tanto como lo es ahora, ¡y todavía se está extendiendo! El astrónomo llamado Georges Lemaître tuvo esa gran idea. Que absurdo, y fuera de contexto creíble lo que éste astrónomo ha dicho. Pone al Universo focalizado ¿y el resto de espacio? También pone al Universo como que fuese un chicle, primero que se expandió, como que fue creciendo, y lo más irrisorio que, todavía continúa entendiéndose.

También, Según un estudio de la NASA: la Tierra se encuentra amenazada por las supernovas. Estos eventos magníficos a nivel de energía son capaces de eclipsar incluso a las propias galaxias y podrían convertirse en un peligro para el planeta. Esto se debe a los rayos X de las estrellas que explotan que podrían afectar a los planetas a más de 100 años luz de distancia en el momento de producirse una supernova, exponen los científicos.

Considero que, decirlo es cuasi la nada, que demuestren, prueben lo que dicen. Con ese criterio de la NASA-NASISTA-, a lo mejor están justificando todos los experimentos que frecuentemente, bombardean el Universo, eso no es Big Bang, es provocar dos estallidos materiales, es decir materia contra materia. Eso es estar echando culpas al Universo. El Universo está quieto. A posteriori, seguro dirán: ve, eso es estallido, eso es estallido natural. Eso es la creación de la nova materia. Jamás, seguro ellos mismos, reitero los provocadores. Inclusive, no hay tal agujero negro, lo que si existe es que, con tantos viajes que La NASA, y otras Potencias Mundiales han hecho al Espacio, Universo, han ido contaminándole, de eso no hablan se quedan callados todos. Dios los va a castigar severamente por atentar contra la humanidad existente, Universo, y por estar manipulando su creación y contradiciendo. De todo esto el pueblo de Dios nada tiene que ver, son las ambiciones de las Potencias Mundiales y sus allegados en lo que respecta a este punto.

Continuará…

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...