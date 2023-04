Lisímaco Chavarría Palma

Anotaciones

‘’La faz de la muerte es mas basta que el blanco jazmín’’

Todos somos mortales en esta línea horizontal y en la vertical inmortales ‘’la muerte es un matiz de la existencia, morir es florecer en otra forma/la caduca materia se transforma /en ser nuevo, en rosales o/en esencia/ y, así vamos en ese corto o largo tránsito de la vida bajo el control tiránico del tiempo cronométrico, y con la poesía algunas veces los instantes nos sumergen o elevan sin tener lógicas de nada y podemos pescar algunas imágenes, palabras y escuchar la poesía; esencia que nos permite conectar con los mundos visibles e invisibles…

El poeta Lisímaco con sus cuatro décadas de vida sentía desde niño la comunión con su entorno, sufrió limitaciones económicas, la pobreza extrema del campesino de la Costa Rica clasista le marcó una impronta nostálgica, introspectiva, huraña y casi misántropo. Nacido en San Ramón, el diez de mayo de 1878 tuvo que salir del cuarto grado para trabajar la tierra y vio morir a su hermano en la mina y desde niño ayuda en la agricultura a pesar de ser enfermizo; se puede apreciar en una foto antigua el rostro delicado con bigotes de moda.

Supe del escritor por el poeta de Mora Libertador Ronulfo Morera Vargas que nos convocó a conocer la geografía sagrada Huetar de Tabarcia de Mora, a la escuela Lisímaco Chavarría y ese nombre me resonó y olvidé…

El Lisímaco de Macedonia que conocía -nombre de origen griego- guerrero, mano derecha de Alejandro Magno es en Costa Rica un gran poeta desconocido y al detallar las fotos de Tabarcia, los petroglifos, el río, los árboles y mas santuarios y al arqueólogo Marino Mendoza recuerdo mis notas o bitácoras…

El poeta romántico Lisímaco aún se mantiene en pie de guerra, con las obsoletas divisiones entre la Academia y Cultura Popular, como si ser poeta necesitara de títulos profesionales; el Poeta Costarricense Nacional labró su mundo poético con la serena atención, contemplación al sentirse vivo, tránsfuga del tiempo contra viento y marea. Queda tanto por investigar y promover su obra necesario en estos tiempos del ‘’Mundo al revés’’ como dice Galeano.

Honores bien merecidos en Tabarcia de Mora por su cumpleaños, y ojalá se lean sus libros y nos identifiquemos con la belleza del alma grande y llevemos a las escuelas sus libros con festivales escolares por todo el territorio. El olvido es la muerte a su legado y de corazón felicitamos al Equipo Organizador por la nutrida Agenda Cultural, que se inicia el miércoles 10 de Mayo hasta el domingo 14; les señalamos algunas, como: a las 9 a. m. el Acto inaugural con sus respectivos protocolos de funcionarios de la República, la Exhibición de documentos originales del poeta, Grupos de Tabarcia, Mascaradas, Teatro, Música, Fiestas en Honor a San Isidro Labrador, Conferencia sobre las vida y obras del poeta a cargo del Dr Francisco Rodriguez Cascante en el Salón Principal y a las cinco de la tarde: Conferencia Poesía Indígena Huetar a cargo de la profesora Mariana Bejarano Pérez, Conferencia Las Ermitas de Mora por el Arqueólogo Marino Mendoza y la participación protagónica del pueblo, poetas, familiares del poeta, Feria de libros de escritores Costarricenses y Exhibición de objetos antiguos del poeta y el II Encuentro de Poetas de Pacacua. Sociedad Juglar Pacacua.

El poeta lírico, de versos sencillos de profunda sensibilidad espontánea le canta a la naturaleza en comunión panteísta, espiritual con fuerzas de la Madre Noche, contrasta con el juego del del color, dolor con un ojo de pintor sutil de trazos delicados con deleites románticos: Es un pétalo blanco de flor leve/sobre la oscuridad de una tristeza,/tu mano, de blancor terso de nieve,/poniendo una caricia en mi cabeza/ Murmurándome alguna gentileza,/tu enamorado susurrar de ave/es una dulce música suave,/fluyendo en el jardín de la tristeza/quede el cielo, al triunfar de la tiniebla,/en un huerto de rosas convertido:/así mi alma, en tu imagen deleitada…/ Mas queda, sobre un otro gris,/perdido/el cielo en los cendales de la niebla:/! Así, lejos de ti, mi alma/angustiada!( En tu ausencia), me secuestra con fuerza los sentidos y es casi imposible dejar de sentir el magnetismo de sus poemas.

El poeta Chavarría es innovador de la poesía lírica nacional al manejar con sensualidad imágenes terrenales del campo, tierra que le rodea con imágenes del Cosmos, con lenguaje sencillo en Fragmento de Canción de la muerte: …ella me ha enseñado a despreciar la vida/viviéndola y me ha dado/en su lenguaje/misterioso que caos/ de la materia /humana no es más que los/fenómenos de/transformación, que el / Cosmos es infinito,/que el Universo nunca/muere .

Representa el Modernismo en Costa Rica y fue amigo de Rubén Darío, Enrique Rodó, Amado Nervo, Julio Flores, Vicente Medina, Manuel Balomero Ugarte, Ismael Urdaneta, y logra desarrollar un estilo con un lenguaje coloquial, popular que es entendible por el pueblo con temas de amor a la tierra, a la agricultura, a la situación de pobreza y de necesidades que con su estilo auténtico apoyado en la artes de la pintura, escultura y oficio de relojero le hacen plasmar sus creaciones las cuales no lograrán madurez por su prematura muerte de tuberculosis.

Fue maestro en Tabarcia de Mora y Santa Rita de Nicoya pero, la huella sobreviviente le agota y en sus diez últimos años de vida trabaja en la Biblioteca Nacional, por el apoyo de su amigo poeta Justo A. Facio y en 1907 fue redactor de la Prensa libre y publica su primer Poemario Orquídeas, Nómadas -1904- como tambien Ensayos sobre Artes Plásticas. En 1907 publica Añoranzas Líricas, Desde los Andes en 1908, con el cual le conocen internacionalmente y publica en las Revistas extranjeras de Francia, la Habana, Nueva York, España, Ecuador y México; con el poema El árbol del sendero ganó fama al ser publicado en la Revista Neoyorkina América y en 1909 con el Poema del agua obtiene el galardón la Flor Natural de los Juegos Florales de Costa Rica y en 1994 se le otorga la orden Benemérito de las Letras Patrias.

‘’En mi pueblo que doble campana/bajo el oro del sol de la mañana/por este su nativo trovador;/en mi pueblo…y que manos cariñosas/me lleven a la huesa muchas rosas/cortadas con amor…’’ -Anhelos Hondos-

Libre emisión de pensamiento.

