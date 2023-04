Un nuevo dispositivo reduce el sangrado uterino que sufren 1 de cada 3 mujeres en edad fértil

El sangrado uterino anormal ocasiona absentismo, dolor y depresión

El dispositivo se puede implantar de forma ambulatoria y sin dolor

Un nuevo dispositivo que se presenta en el 4º Congreso Mundial de Histeroscopia, en Sitges (Barcelona), que reúne a 1.000 especialistas en salud de la mujer, permite reducir el sangrado uterino anormal, que sufren una de cada tres mujeres en edad fértil y les limita su calidad de vida.

“El sangrado uterino anormal es una de las principales causas de consulta en ginecología. Las mujeres que lo sufren ven afectada de forma grave sus funciones cotidianas, ya que les impide la participación en actividades deportivas o sociales, y les interfiere en su capacidad para trabajar o estudiar”, advierte el doctor Sergio Haimovich, coorganizar del congreso, que presenta un novedoso dispositivo que reduce el sangrado sin dolor ni hospitalización.

Según un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal[i], las mujeres con sangrado menstrual abundante presentan una peor calidad de vida relacionada con la salud y un mayor impacto en su bienestar psicológico. También puede causar dolor abdominal, anemia y cólicos, lo que deriva en absentismo laboral y escolar. A este respecto, un trabajo publicado en la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics[ii] comprobó que las mujeres que experimentaron sangrado uterino anormal tuvieron más días de absentismo laboral que aquellas que no lo experimentaron. También reportaron una disminución en su calidad de vida y en su capacidad para realizar actividades cotidianas. Otros estudios han demostrado que 4 de cada 10 mujeres sufren depresión[iii] como consecuencia de estos períodos.

Este procedimiento mínimamente invasivo utiliza un dispositivo esférico para eliminar el revestimiento del útero y reducir la cantidad de sangrado menstrual. No requiere de hospitalización ni de anestesia general. Las pacientes pueden regresar a casa el mismo día de la intervención y tiene un bajo riesgo de complicaciones.

Según explica el doctor Haimovich, “el dispositivo SEAD está especialmente indicado para mujeres que sufren con frecuencia sangrado menstrual abundante y no desean tener más hijos, así como para quienes no desean someterse a terapias hormonales de larga duración”.

El procedimiento ya ha sido probado en un estudio multicéntrico, de próxima publicación, llevado a cabo entre mujeres premenopáusicas que padecían sangrado intenso durante un período de seis meses. Aquellas que usaron el dispositivo esférico experimentaron una disminución del 81% en su sangrado. Además, en una escala del 0 a 10, valoraron su nivel de dolor en una media de 2. De este modo, los autores concluyeron que el SEAD es una técnica “segura y efectiva en el tratamiento del sangrado menstrual abundante.”

Para el doctor Haimovich, el lanzamiento del dispositivo intrauterino esférico puede solucionar y prevenir todos estos problemas de salud de la mujer: “la novedad, coste-efectividad, seguridad y simplicidad de esta tecnología puede suponer una auténtica revolución”.

El 4º Congreso Mundial de Histeroscopia tendrá lugar hasta el 28 de abril y en él se han reunido los principales líderes nacionales e internacionales en ginecología. Organizado por la Global Community of Hysteroscopy, comunidad internacional formada por más de 6.000 ginecólogos especializados en histeroscopia de todo el mundo, se trata de un evento en el que se están mostrando las últimas técnicas y avances clínicos en el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías ginecológicas.

