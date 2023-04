Cómo desintoxicarse de elecciones

Zoon Politikón

No sería de extrañar que a estas alturas del proceso electoral, se encuentre además de confundido, decepcionado e impotente, un poco cansado de toda la saturación que provocan las vallas publicitarias, afiches, carteles colgados en postes, anuncios en redes sociales, en radio, en televisión y prensa, y por lo tanto ya no quiera saber nada de campañas electorales, pactos, alianzas políticas, ofrecimientos populistas, y de sonrisas y abrazos fingidos; no sería raro con lo cansado que se hacen estos procesos y que no dan esperanza de ser la solución a los problemas del día a día del guatemalteco, por lo que de manera simplista se le recomiendan algunos pasos para desintoxicarse de la politiquería partidista de la época.

El primer paso consiste en avisar a todas sus amistades, contactos, socios y demás personas con las que mantenga relación que se irá por un tiempo al interior del país, para poner distancia entre usted y la vida citadina o pueblerina ya que se encontrará en un lugar apartado en donde le será muy difícil tener contacto con la mayoría de las personas. Para la efectividad del tratamiento el lugar elegido debe llenar los siguientes aspectos: debe ser un lugar aislado; mejor aún si no tiene cobertura móvil que no cuente con servicio de internet y televisión de cualquier índole; se le recomienda no frecuentar noticias por ningún medio; es muy recomendable que cuente con música – de todo tipo, según su estado de ánimo -; seria excelente si el lugar elegido tiene al algún río, riachuelo, laguna o lago cerca, sin faltarle una buena churrasquera.

Este paso necesita de una inmersión total en la terapia por lo que es imprescindible evitar todo contacto con el mundo exterior, de tal manera que se bloquee toda contaminación política pues podría hacer fracasar el tratamiento.

El segundo paso recomendado consiste en aprovisionarse bien de todo lo necesario de tal manera que no tenga necesidad de salir al mundo exterior; debe considerar toda clase de bebidas y alimentos de acuerdo con sus preferencia, libros, revistas, manualidades y juegos de mesa, pero lo ideal sería que su dieta sea sana y nutritiva; en fin, lo que se quiere es que cuente con los aspectos suficientes y diversos para hacer su estancia lo más placentera que le sea posible.

El tercer paso consiste en establecer normas claras y posibles de cumplirse, para ello tome en cuenta que la más importante de todas las que conciba es que está totalmente y sin discusión prohibido, hablar de política.

Cumpliendo todo lo anterior se podría pensar que es muy seguro que pueda pasar un tiempo de calidad con la seguridad de que, al regresar, después de terminadas las elecciones, usted habrá conseguido desintoxicarse políticamente por completo. Si lo considera necesario puede repetir los pasos descritos cuantas veces quiera y pueda, pues esta terapia no tiene contraindicaciones o efectos secundarios, además puede compartirla con cuantos quiera pues no tiene restricciones de divulgación por derechos de autor.

Así que, si piensa que ya tuvo suficiente de elecciones, de la política y en general de esa condición que nos hace recordar que el mundo no es perfecto y en donde pseudo líderes mesiánicos intentar hacerle creer que pueden solucionar toda situación negativa de la vida nacional, y que, aunque – en radio y televisión – hayan sido masificados, analizados y criticados todos esos problemas y que en la realidad no tienen una solución inmediata; no pierda la esperanza porque no todo es tan malo ya que a este país, no hay nada que le pueda pasar que con la ayuda de Dios, y la gente buena, cálida y apasionada no pueda arreglarse.

Puede ser que al regresar de su terapia ya encuentre un nuevo presidente, aunque haya sido elegido solamente por la cuarta parte del electorado (el gran ganador sería en este caso el abstencionismo), por lo que las otras tres cuartas partes no estarán felices. Lo entiendo si esto le causa alguna decepción, pero de eso se trata la democracia y es una razón para pelear por ella, aunque eso implique que usted deba seguir trabajando para llevar el pan a su mesa.

Independientemente que el ganador a la primera magistratura sea de izquierda o de derecha, en esta etapa de la vida democrática y política surgirá todo lo malo como elemento de campaña. Por lo tanto, como parte final de la terapia se le recomienda que vaya dejando todo eso en el pasado y que mejor planifique el futuro venidero, con lo que deberá tomar un tiempo cada día para descubrir lo bueno de la vida, entre ellos su familia, a la cual se le recomienda brindarle todo el afecto posible, elemento esencial de esta terapia para tener una correcta recuperación.

Lo que sí es seguro es que hay acciones básicas que está comprobado que, si las cumple a diario, le proporcionaran una vida sana, pues una versión más saludable de usted es lo que al final se persigue y que sería el mejor resultado que podría esperar. Haga ejercicio, corra o camine simplemente; no se le pide que se convierta en un atleta de alto rendimiento, son solo de veinte a treinta minutos diarios de actividad física lo que se requiere para alcanzar su bienestar físico y mental de manera general. Todo éxito cuenta con alguna actividad sana de respaldo; la actividad por sí no le garantiza el éxito, pero no espere éxito alguno sin ella.

No necesita de un terapista, de un entrenador personal o de instalaciones especiales para lograr su bienestar; al acostarse simplemente intente recordar lo bueno del día y deseche los malos momentos; reflexione sobre ellos lo agradable y trate de recrear las condiciones que le permitan repetirlos. Permita que esta sea su rutina diaria y que lo prepare para aprovechar cada momento de la vida y que de manera proactiva pueda construir su futuro. Ejecute actos aleatorios de bondad, pues las pequeñas acciones tienen grandes impactos en una amistad, en su entorno y en nuestro país. Agradezca, de las gracias por todo lo que tiene y por todo lo que le suceda, por todo, pues hay un propósito detrás de ello. ¿A quién no le gustan las sorpresas? ¡de sorpresas!. Si al salir a la calle ve basura, recójala; no maldiga por ella, si ve algo malo repárelo y no critique tanto, abra una puerta para que alguien entre o salga y salude con una sonrisa.

El ruido que hace la política en los medios con seguridad puede elevar su presión arterial, debido al feroz debate que traen las elecciones y lo candente de los temas relacionados, por lo que no es cobardía huir de ese ambiente saturado.

Los medios y las redes sociales le dan la oportunidad de estar conectado con el mundo, pero esta conexión puede ser sofocante. Sin lugar a duda, esta es una oportunidad maravillosa de poder expresarse, pero en ocasiones puede empeorar las cosas. Por lo que se le propone elegir por su salud, por su felicidad y por su vida.

