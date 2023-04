Depresión laboral

Salud y Mente

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”

(Confucio)

Cuantas personas pueden darse el lujo de exclamar esta frase, si vivimos en una sociedad en donde más del 70% de la población trabaja en el sector informal, quienes no cuentan con ningún tipo de prestaciones y beneficios y que además este sector ha sufrido una reducción del 27% (ENEI 2022) ante esta situación las personas toman cualquier trabajo que se les presente aunque el consto beneficio sea alto.

La necesidad de poder proveer lo básico lleva a muchos guatemaltecos a aceptar trabajos con horarios extendidos, cansados y mal pagados, que lejos de generar emociones sanas, generan apatía, desgano y baja energía.

No es diferente en otros hábitos laborales mejor pagados o con mejores condiciones, ya que, en ocasiones el trabajo no es la causa de la depresión, el entorno puede promover la aparición de los síntomas depresivos en los colaboradores. “Cualquier lugar de trabajo o empleo puede ser una causa potencial o un factor que contribuya a la depresión, dependiendo del nivel de estrés y del apoyo disponible en el lugar de trabajo”, dijo la doctora Rashmi Parmar, psiquiatra de Community Psychiatry.

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) un entorno de trabajo negativo puede provocar: problemas de salud mental y física, ausentismo, pérdida de productividad, mayor consumo de sustancia, altos niveles de estrés y ansiedad.

Mental Health America informa que la depresión se encuentra entre los tres principales problemas en el lugar de trabajo para los profesionales de la asistencia a los empleados. Al igual que con cualquier otra enfermedad, Parmar afirma que, la concientización y la detección temprana son fundamentales.

Se puede experimentar depresión en el trabajo por varios factores entre los que podemos encontrar: sobre carga de trabajo y mala paga, trabajar en un entorno laboral toxico, trabajar en un trabajo que no es congruente con los valores personales, sufrir acoso o discriminación en el trabajo, falta de equilibrio entre trabajo y hogar y otras más.

Entre los factores de riesgo que se encuentran: gerentes despectivos, desequilibrio entre esfuerzo – recompensa, acoso laboral, baja libertad de decisión, altas exigencias laborales.

Iniciaba citando estadísticas de desempleo, pues en una sociedad como la nuestra las personas optan por tomar el trabajo no por que les guste o genere satisfacción, sino por la necesidad de llevar alimento a sus hogares o apoyar a la economía familiar, esto es un factor que promueve la depresión laboral, generando desesperanza, fatiga, una baja de energía, baja productividad y una sensación de no querer levantarse para ir a trabajar.

De igual manera como se explica arriba, hay personas que están desenvolviéndose en lo que les gusta, pero el clima laboral es hostil, toxico y con un apoyo social limitado en el trabajo.

Lo ideal es que el trabajo genere una sensación agradable de capacidad, productividad y aprendizaje, en donde el colaborador se sienta valorado, que el esfuerzo de su trabajo se vea reflejado en la remuneración económica y en el salario emocional el cual se considera una gratificación al empleado y que es de carácter no económico, que busca satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales de sus colaboradores. Lamentablemente esto no siempre es así, pero no pierdas la esperanza.

Técnicas que pueden ayudar a pasar esta depresión:

No perder el enfoque no olvides cual es tu sentido de trabajar, puede que sea pagar tus estudios, el colegio de tus hijos, ayudar a tus padres o pueden ser muchos más motivantes. Si te enfocas en estos objetivos tendrás siempre un sentido levantarte y asistir a tu trabajo por difícil que este sea.

Piensa que tu eres tu mejor carta de recomendación si bajas tu productividad debido a la depresión laboral esto podría afectar tus referencias al momento de buscar oportunidades de empleo en otros lugares. Tu eres tu competencia más grande por lo tanto busca ser tu mejor versión.

Aprende a desarrollar ilusión, si aprendes a desarrollar ilusión por ese trabajo que no te termina de llenar, serás capaz de disfrutar de tu trabajo sin que este se convierta en una carga psicológica.

Prepárate para el siguiente paso, si definitivamente usando las herramientas descritas arriba no logras mejorar es necesario que te cuestiones con esta pregunta ¿Qué estoy haciendo hoy para poder tener algo diferente en el futuro? Albert Einstein lo decía “locura es querer cambiar el resultado haciendo el mismo procedimiento” algo tienes que cambiar para que tu resultado sea diferente, puedes prepararte académicamente, adquirir habilidades, estudiar otro idioma, el fin es adquirir habilidades que serán tus fortalezas al momento de buscar otro trabajo.

El mejor momento de buscar trabajo es cuando se tiene, no esperes a estallar y renunciar o ser despedido para buscar trabajo, esto solo aumentara tu ansiedad y los síntomas depresivos. Lo mejor es planificar para el futuro y tener un plan de acción.

Busca un profesional de la salud mental, asistir a un proceso terapéutico es necesario ya que es ahí en donde podrás desarrollar habilidades como la inteligencia emocional la cual será un recurso importante para los siguientes retos tanto laborales, así como de la vida a los que te tengas que enfrentar.

El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. (Víctor Pauchet)

