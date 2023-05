¿El huevo o la gallina?

Conversemos Acerca De:

Siempre que surge la interrogante (nombre del artículo) el dilema que proviene a continuación es la expresión «¿Qué fue primero?», ya que del huevo nacen las gallinas y así respectivamente. Esta expresión llena de antigüedad condujo a los filósofos antiguos a cuestionar cómo se originó la vida y el Universo.

Lo usual, como respuesta «una falacia del tipo círculo vicioso»; obviamente para fundamentarlo, hay cientos de anécdotas, hoy les cuento la mía.

Visitaba una librería -prestigiosa- y conversaba con unos de los directivos, después de realizar una revisión exhaustiva de lo que promueven a través de las redes (también visitada físicamente y en particular deteniéndome en los estantes en la parte que correspondía a Pedagogía) donde consideraba que había un cierto vacío en lo que competía a materiales específicos para docentes, así como la posibilidad de promover charlas/talleres al gremio de educadores, aspecto que se realizaban en otros temas de cultura general: la ficción, cómo escribir historias, conversatorios, etc., y con algún que otro vínculo con libros específicos.

En la medida que la conversación fluía unidireccionalmente –señal anticipada de fracaso-, al terminar mi tiempo de exposición programado, sin interrupciones que mostrasen si estaba equivocado o no que hubiese un espacio para el profesorado, la respuesta era casi concebida: «le agradezco su preocupación, pero de todo lo que usted ha sugerido, atendemos el 90% de sus sugerencias»

Continuó, «la problemática es que los docentes, no compran libros»; mi respuesta no se hizo esperar, «estoy claro, ya que el costo es significativo, dado los bajos salarios de los mismos, pero podríamos utilizar otras variantes, como los libros electrónicos (e-book), audiolibros, que son menos caros»; «en el caso de los talleres, hagámoslo, cuyo precio sea simbólico…»

«Realmente es una lástima, pero no hay cultura de dicha modalidad de libros», respondió aquel joven que se resistía al menos a reflexionar por un segundo, como con sus palabras, marginaba de una forma u otra, -cualquiera fuese la variante- de involucrar a los docentes a asistir a una librería, catalogado así mismo como un lugar generador de procesos culturales.

Tras retirarme y llegar a casa, la cabeza me ebullía de si realmente, la investigación realizada, la presentación, la buena intención de hacer (creo) un bien, había sido una pérdida de tiempo; por supuesto que no, primero, insumo para este artículo, diría que lo más básico; segundo considerar que la educación no sigue siendo una prioridad necesaria al menos en el campo de la lectura, de tener acceso a la información cualquiera fuese la vía.

¿Tercero? Continuar a través de la elaboración de contenidos, siendo compartidos gratuitamente a mis colegas, para evitar que ello se convierta en un círculo vicioso: «¿Qué fue primero?», ¿el docente (el huevo) o el libro (la gallina) ?; ¿mi respuesta? Para ello retomo lo dicho por Don Quijote a Sancho Panza (su escudero) en la aventura contra los molinos de viento.

«La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra»

Libre emisión de pensamiento.

