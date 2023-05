Energía del ser humano (Parte III)

Para mejorar sus relaciones con armonía y paz y para que haya menos violencia

Todos debemos superar las relaciones que nos separaran de la fuente de energía: el universo, la naturaleza.

Como seres humanos se debe experimentar, estando solos, esa sensación de euforia y bienestar que se siente al iniciar una relación de mutua dependencia, luego se evoluciona hacia adelante hasta encontrar la relación sentimental que les conviene a los dos.

Nuestro modo de aproximarnos a otros seres humanos determina que tan rápido evolucionamos y encontramos respuesta a los interrogantes de nuestras vidas.

Todas los humanos que cruzan nuestro camino tienen un mensaje para cada uno de nosotros. La forma en que enfrentamos tales encuentros determina si somos capaces o estamos en condiciones de recibir el mensaje. Si nos reunimos en alguna ocasión con un ser humano y no captamos el mensaje que corresponda a nuestros problemas en ese momento, no significa que no hubiera mensaje, nosotros nos lo hemos perdido o no le hemos podido captar. Lo que debemos hacer es descubrir el mensaje que cada ser humano tiene para nosotros y una vez percibamos esa realidad nuestra interacción se acelerara, tendrá un propósito mas claro, se hará más intencional.

Al apreciar la belleza de un ser humano, nos concentramos en ella verdaderamente, hasta que empieza a destacar, entonces podemos enviarle energía y elevarla a un plano superior. Debemos mantener muy alto nuestro grado de energía y así lograremos que el flujo de energía que comienza a entrar a nosotros pase al otro ser humano y también fluirá más en nosotros mismos.

A medida que aumenta nuestro amor por los demás humanos, mayor nivel de energía conseguimos y esta es la medida que más nos beneficia a nosotros mismos.

Cuando el ser humano que transmite energía a otro puede ver dónde esta su verdad y comunicársela mas fácilmente. Cuando se hace esto, se recibe como una revelación de lo que se esta diciendo, lo que impulsa a ver la mejor parte del otro ser humano de manera completa y así apreciarla y concentrarse sobre ella en un nivel mas profundo.

Como resultado, se absorbe mas energía y se tiene una visión más clara de mi verdad y el ciclo empieza nuevamente. Dos o más seres humanos haciendo esto pueden alcanzar alturas increíbles a medida que se estimulan unos a otros y la energía les es devuelta de inmediato. Esta no es una relación de mutua dependencia, controladora. La autentica proyección de energía carece de vínculos secundarios y de intención, ambos seres humanos simplemente están esperando los mensajes.

Las manipulaciones disimuladas que buscan energía no pueden existir si se traen al ámbito de lo consciente haciéndolas notar. El método es que en una conversación siempre prevalece la verdad respecto a lo que esta ocurriendo. Después el ser humano debe ser mas sincero y honesto. Debemos simultáneamente ver más allá de la farsa del ser humano que tenemos delate y enviar en su dirección la máxima energía posible. Si el otro ser humano nota que de todos modos la energía entra en ella, le resultara mas fácil renunciar al genero de manipulación que haya practicado antes de obtenerla.

El universo y la naturaleza son energía, la cual responde a nuestras expectativas. Los humanos somos parte de ese universo de energía y por lo tanto cuando nos planteamos una pregunta aparecen otros seres humanos que tienen la respuesta. Un súbito y espontáneo contacto visual es signo de que se debe hablar con otros humanos, seres, que nos parecen conocidos a pesar que las vemos por primera vez.

Determinados seres humanos formamos parte de un mismo grupo de opinión, pensamos y tenemos las mismas ideas. Los grupos de opinión evolucionan siguiendo las mismas líneas de intereses. Como se piensa igual, se crea la misma expresión y la misma apariencia externa y reconocemos intuitivamente a los miembros de nuestro mismo grupo de opinión y con frecuencia nos transmitimos mensajes.

Cuando apreciamos a otro ser humano a nivel profundo, podemos ver la autentica identidad. Si realmente se enfoca a ese nivel, podremos captar lo que el otro ser humano piensa, a través de sutiles cambios de expresión que se producen. La telepatía es perfectamente natural.

Se trata de una manera de relacionarnos con otros seres humanos desde niños y niñas hasta adultos. Se deben poner en evidencia las farsas de control y abrirse paso a través de ellas y concentrarse en los demás seres humanos de una forma que se les transmita energía. Si prestamos sincera atención a los demás seres humanos con quienes hablamos, obtenemos la respuesta a las preguntas que nos interesan.

Cuando los miembros de un grupo hablan, solo uno tendrá la idea mas potente en cada momento determinado. Los otros, si están alerta, pueden notar quien se dispondrá a hablar y enfocar conscientemente su energía sobre este ser humano, para ayudarla a expresar su idea con mayor claridad. Esto se hace en forma sucesiva y si se concentra en lo que se esta diciendo, las ideas saldrán de la mente. Lo importante es hablar cuando es el momento de uno y proyectar energía cuando es el momento de otro.

Cuando algunos seres humanos del grupo hablan mas, a pesar que la energía debería haberse trasladado a otro, o bien, cuando alguien no se atreve a expresar una idea, se fragmenta el grupo y los miembros no obtienen el beneficio de la totalidad de los mensajes. Cuando un miembro es rechazado por el grupo, los rechazados no reciben la energía y el grupo pierde el beneficio de sus ideas.

Cuando algún ser humano nos desagrada o cuando nos sentimos amenazados, la tendencia es enfocar algo que en aquel ser humano nos disgusta o algo que nos irrite. Al hacer esto le arrebatamos energía y causamos daño. Los seres humanos nos consumimos unos a otros con las violentas rivalidades.

En un grupo de seres humanos genuinamente funcional la idea es que la energía y las vibraciones de cada miembro aumenten por la energía enviada por todos los demás. Al ocurrir esto, el campo individual de energía se funde con los de todos y pasa a constituir en fondo común de energía, como que si el grupo fuera un cuerpo único, con varias cabezas. En un grupo que funciona bien, cada uno sabe qué hablar y cuándo decirlo, porque se ve con mayor claridad la vida.

Esta manera de relacionarse conscientemente, en la cual cada uno intenta sacar lo mejor de los demás, en lugar de tener poder sobre ellos, es una posición que todos los humanos debemos adoptar, con lo que se aumentara el nivel de energía y el ritmo de evolución de cada uno.

La cultura humana deberá cambiar como resultado de la evolución consciente. De esta manera podremos reducir voluntariamente la población, de modo que todos podamos vivir en un mundo mas bello y energético. Además, los humanos dejaremos intencionalmente más lugares con árboles y naturaleza, con el objeto de que pueda obtenerse de ellos más energía. Hay que convertir la vida en algo diferente, guiados por intuiciones, sabremos qué hacer y cuándo y las acciones de todos deberán encajar armoniosamente.

Nos habremos liberado de la necesidad de dominar a otros seres humanos para estar seguros. Alcanzar objetivos o conseguir propósitos quedaran satisfechos por la emoción de la propia evolución, recibir intuiciones y presenciar cómo se despliegan nuestros destinos.

En los primeros encuentros entre los seres humanos deben observar todo el campo de energía del otro ser humano, desenmascarando cualquier manipulación y así podrán compartir conscientemente sus vidas y descubrir mensajes positivos el uno para el otro y así podrán proseguir sus vidas habiendo sido alteradas positivamente. La búsqueda natural de la verdad nos llevara a esto.

Durante la edad media se vivió un mundo sencillo, el mundo del bien y el mal que definieron los eclesiásticos. Con el renacimiento nos liberamos, dedujimos que en la relación del humano con el universo había muchas cosas que los eclesiásticos no sabían y que queríamos saberlo todo. Pedimos a la ciencia que descubriera nuestra verdadera situación, pero cuando esto no produjo los resultados inmediatos que necesitábamos, nos establecimos en el escepticismo y la creación de soportes materiales para la vida humana. Eso fue el antecedente de la nueva vida que devuelve el misterio de la existencia. La reversión del método científico es que la humanidad esta en el mundo para evolucionar conscientemente. El conjunto de la cultura se deberá transformar para que aprendamos a evolucionar conscientemente. Si las revelaciones llegan a producirse en forma global, se percibirá cuan espiritual y bello es el mundo natural, como un templo de gran poder que hay que admirar y respetar. Mientras mas cerca se este a esta situación se encontrarán soluciones alternativas al problema de polución, porque se intuirán las alternativas, mientras se busca la propia evolución. Esto implicara cambios en las ocupaciones, porque los humanos se darán cuenta o recibirán claras intuiciones de quienes son y que deberían hacer y descubrirán que han equivocado trabajo y que deben buscar otro, para seguir evolucionando y por lo tanto prosperando. Al actuar de esta manera se perfeccionara la automatización, ya que los técnicos se darán cuenta de que la economía deberá funcionar mas eficientemente y esta automatización dejara mas tiempo libre para que los humanos puedan dedicar su tiempo para buscar la evolución, a través de la naturaleza y buscar nuestra propia verdad.

Debemos dar energía a todos, ya que eso es un principio universal de apoyo. Dar energía a otros produce un vacío en nosotros, peo si estamos bien conectados con la naturaleza, vuelve a llenarnos. Si todos participamos, todos debemos estar dando y recibiendo constantemente, lo que significara una nueva orientación económica, social, espiritual, etc. Las zonas naturales y en especial los bosques, mar y ríos de la tierra deben ser fomentados, nutridos y protegidos como las fuentes increíbles de energía y por el papel que desempeñan en la ecosfera.

No podemos salvar la naturaleza ni democratizar el planeta, curar ni alimentar a los pobres porque hemos sido incapaces de superar el temor a la escasez y la necesidad de controlarlo todo, por lo que poco podíamos dar a los demás. No podemos cambiar si no tenemos una visión de la vida que ofrezca otra alternativa. No estamos en este planeta para edificar y hacer imperios personales, sino para evolucionar todos los seres humanos.

El evolucionar conscientemente implicara reducir voluntariamente las poblaciones a cantidades sostenibles por el planeta, viviendo así en el seno de los sistemas naturales de energía de la tierra. La agricultura y la utilización de árboles, serán automatizados y controlados científicamente para permitir que la naturaleza crezca, madure y se integren en bosques poderosos de energía, para que se pueda acelerar el ritmo de la evolución y así cada uno alcanzara niveles mas altos de energía y vibración.

Debemos crear una cultura espiritual. La verdad que conocemos es la de los criterios del mundo científico y del religioso, pero la verdad es que la evolución es la manera en que el Creador creo y sigue creando. El progreso de cada generación y de las sucesivas es la evolución de la inteligencia, una evolución hacia la espiritualidad. Cada generación incorpora más energía y acumula mas verdades y las traspasa a la siguientes y así sucesivamente.

Las religiones dicen como se relaciona la humanidad con un principio superior y de la percepción de un Dios y así cada individuo comprenderá cual es la vía exacta para concretar con la fuente de energía y la dirección del Creador y así será un ejemplo de que la conexión es posible. Tal como lo hizo Jesús, incrementar su energía y utilizarla en función de los demás.

Los seres humanos somos la culminación del conjunto de la evolución, habiendo empezado la materia en una forma débil y creció especie tras especie, elemento tras elemento, siempre evolucionando hacia un nivel superior de vibración. Aparecieron los seres humanos primitivos, continuo la evolución y nos conquistamos unos a otros, ganado y perdiendo energía si éramos conquistadores o conquistados; estos conflictos continuaron hasta que inventamos la democracia que no les puso fin pero que los traslado del nivel físico al mental.

Ahora se debe llevar este proceso al ámbito de conciencia, la evolución consciente a nuestro alcance. Podemos incrementar nuestra energía y percibir coincidencias o revelaciones, lo que impulsa la evolución mas rápido elevando nuestras vibraciones en los átomos de nuestros cuerpos.

Cristo demostró durante su vida como hay que hacerlo y si nosotros conectamos la misma fuente de energía podemos recorrer el mismo camino. Nuestra nueva percepción y nuestras vibraciones incrementadas nos descubrían un paraíso que tenemos delante pero que no podemos ver. Para no perder de vista el proceso debemos recordar hacia que estamos evolucionando y en qué consiste vivir.

Todos los humanos debemos estar abiertos a conectar energía, de lo contrario podemos regresar al fingimiento de que la vida es tener poder sobre los demás y explotar el planeta. Si recaemos en esto no sobreviviremos, por lo que todos debemos difundir este mensaje.

Si miramos bien la cara del otro ser humano, podemos derribar cualquier fachada o defensa del yo que pueda haber y encontrar la expresión autentica del individuo, su yo real.

El renacimiento espiritual se esta produciendo en este mundo y hay que conectarse con la energía interna que hay dentro de los seres humanos.

Durante la transición en la cultura, las viejas certezas y opiniones se están quebrando y evolucionan hasta convertirse en nuevas tradiciones, lo que genera ansiedad a corto plazo. Pero al mismo tiempo esos seres humanos se dan cuenta y así mantienen conexión interna con otros seres humanos, que les permite evolucionar más rápido.

Cuando enfocamos la empresa desde una perspectiva evolucionista, nuestras intuiciones se vuelven mas claras. Nuestro planteamiento debe cambiar, en lugar de preguntarnos que productos o servicios podemos producir, para ganar mas dinero, debemos preguntarnos que podemos producir o hacer que libere e informe y haga que el mundo sea mejor y al mismo tiempo asegure un equilibrio ambiental.

Podemos avanzar hacia un capitalismo ético, si en vez de recargar todo lo que el mercado puede soportar, seguimos una nueva ética empresarial basada en ajustar nuestros precios a un porcentaje específico como declaración consciente del destino que queremos para la economía. Si todos hacemos funcionar nuestra vida económica en base a un plan general ético, como el mencionado, todos los seres humanos harán lo mismo y se encontrara la prosperidad. Un capitalismo no solo orientado a los beneficios, sino también a satisfacer necesidades humanas y las evolutivas espirituales.

La vida la debemos de ver como una evolución espiritual con responsabilidades y sin egoísmos y así nuestra vida cambiara por completo.

Superando el miedo de la inseguridad, siguiendo el impulso de la evolución espiritual y teniendo ética, nos dirigimos juntos hacia grupos humanos sociales mas complejos, nos diferenciamos en ocupaciones diversas, superamos la necesidad de derrotarnos y conquistarnos mutuamente y lograremos instalar un proceso democrático a través del cual nuevas ideas pueden ser compartidas y sintetizadas y así avanzar hacia verdades mejores.

Hay que formar relaciones personales e individuales de seres humanos, para convivir en paz y armonía todos juntos

Las raíces de la violencia son siempre la frustración, la pasión y el miedo que deshumanizan a la víctima. Con la interacción de una conciencia superior podremos cambiar esa configuración mental de la violencia. Se debe hacer realidad la paz y armonía con el verdadero funcionamiento de las leyes y hacerles ver una nueva comprensión a los posibles delincuentes. Hay necesidad de prisiones e instalaciones de detención. Esto es un proceso a mediano y largo plazo.

Hay que unificar a los seres humanos que nunca contaminan el ambiente y que de manera consciente realizan tareas conjuntas para proteger el medio ambiente. Estos deben crear la opinión pública en contra de los contaminadores; hay que promover organizaciones que ofrezcan recompensa por dicha información y los gobiernos municipales y nacionales deben ver que se apliquen las leyes de protección ambiental sin afectar la verdadera producción. Todo esto debe hacerse con la misma ética y responsabilidad que nos debe llevar a buscar la evolución espiritual.

A los demás seres humanos debemos verlos, no solo como seres humanos en un tiempo de vida determinado, sino como almas hermanas, embarcadas al igual que nosotros en el proceso del despertar y espiritualizar las naciones y la convivencia pacifica y armónica de todos los seres humanos.

Debemos buscar la unidad política no forzando a los seres humanos a someterse a un grupo político, sino mediante el conocimiento general y popular de nuestras similitudes espirituales y la conservación de nuestra autonomía local y nuestras diferencias culturales.

También debemos buscar que nuestro destino sea debatir y comparar los puntos de vista de todos, respetando el nivel individual de los seres humanos, con el renacimiento espiritual que esta produciéndose en la tierra y conectarse directamente con la energía del Creador que hay dentro de ti.

Durante una transición en la cultura, las viejas certezas y opiniones empiezan a quebrarse y evolucionan hasta convertirse en nuevas tradiciones, lo cual genera ansiedad a corto plazo. Pero a la vez esos mismos seres humanos despiertan y mantienen conexión internan del amor que les permite evolucionar más rápido.

Continuara…

