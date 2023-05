Jóvenes emprendedores

Petardo

Algunos jóvenes en Guatemala, piensan que por su problema económico familiar no pudieron ingresa a las universidades, otros entraron a estudiar una profesión, pero se dieron cuenta que no tenían vocación para la misma y algunos tuvieron que unirse a su pareja por haber tenido problemas de embarazo, etc.

Es importante que orientemos a la juventud para superarse en la vida. Un emprendedor (emprendedora, en femenino) es una persona que identifica una oportunidad y que, conociendo los riesgos, emprende la acción de organizar los recursos necesarios para crear o fundar una empresa o negocio (individual o colectivamente), con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad, obteniendo una respectiva ganancia. Se trata de una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, partiendo de una innovación. Es un empresario de la innovación; además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos.

La mayoría de las definiciones de emprendimiento se centran en el lanzamiento y puesta en funcionamiento de un negocio debido a los altos riesgos que implica el lanzamiento de una empresa emergente. Una porción significativa de los negocios tiene que cerrar debido a la falta de financiamiento, malas decisiones de negocios, crisis económica, falta de mercado o una combinación de todas estas circunstancias.

Algunos se refieren al proceso de desarrollo de la iniciativa emprendedora a partir del modelo de Conocimiento, Acción y Motivación y sugiere los contenidos que deberían ofrecerse en el sistema educativo. El economista Joseph Schumpeter (1883-1950) vio el rol del emprendedor en la economía como una «destrucción creativa«; lanzar innovaciones que simultáneamente destruyen viejas industrias. Para Schumpeter, «los cambios y el desequilibrio dinámico traídos por la innovación del emprendimiento son la norma en una economía saludable».

Mientras el emprendimiento es usualmente asociado con pequeñas creaciones, el emprendimiento puede ser visto en firmas de pequeño, mediano y gran tamaño, firmas nuevas y establecidas y en organizaciones con y sin ánimo de lucro, incluyendo sectores del voluntariado, organizaciones de caridad y gubernamentales. Conozco a personas que solo estudiaron algunos grados de primaria, siendo emprendedores son ahora dueños de almacenes, talleres, dueños de cadenas de camionetas etc.

Un empresario es aquella persona o grupo de personas que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. El empresario es el coordinador de los factores de la producción: tierra, mano de obra y capital. El empresario asume riesgos en un mundo de incertidumbre. Específicamente, las aptitudes con las que debe contar un empresario son: Perseverancia, Hay que estar dispuestos a hacer lo que se necesita, Conocimientos tecnológicos, Flexibilidad, Comunicación, Actualización permanente, Creatividad e ingenio y Autoconfianza. Es importante que los jóvenes se superen, luchar para sobrevivir y sobre todo cumplir con su meta honradamente.

