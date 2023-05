El fin del Cuarto Poder

Barataria

Históricamente al periodismo y a los medios tradicionales de comunicación social se les llamó el cuarto poder debido a que, cuando eran medios de comunicación independientes, dignos y fuertes su influencia les colocó como los actores sociales más precisos, promover el desarrollo de cualquier hecho social, cualquier movimiento social, incluso hasta llegar a derrocar gobiernos establecidos. Así, la llamada comúnmente, prensa hacía de las suyas, informando a veces, desinformando otras muchas, influyendo para que la población considerara a un verdadero tirano y dictador en un magnánimo benefactor de la población y otras tantas veces hacer creer a la población que un gobierno, que en realidad quería el bienestar de su pueblo era un mal gobierno que llevaría a la ruina al conglomerado social.

A través de los medios de comunicación, bajo la influencia del miedo del comunismo, fueron derrocados gobiernos legítimos cuyo único pecado fue pensar que, en países como Latinoamérica no debían de depender y obedecer ciegamente al imperialismo, suenan apellidos como Allende, Árbenz para citar algunos. Fueron derrocados bajo la promesa de una democracia que nunca existió, ni aún existe en la mayoría de estos países. Bajo la influencia de la prensa, también se alabó las revoluciones que suponían iban a traer democracia y así se promovió el derrocamiento de dictaduras, para dar paso a otras peores. Suenan, los nombres de Batista, Somoza para ejemplificar.

Al final, la prensa se ufanaba de ser un poder más, un poder fáctico, a la par de los tradicionales poderes de la república, pero con una influencia tal, que podría modificar las estructuras del Estado en un santiamén y las movilizaciones populares en muchos casos más como simpatizantes de los movimientos orquestados para darle legitimación a los cambios constitucionales. Así, la prensa se le llamó el cuarto poder y el gobernante que no la tenía a su lado, corría el riesgo de perder popularidad, credibilidad e incluso dejar el poder por las buenas o por las malas.

Pero todo esto, en realidad es historia del siglo pasado, poco a poco entramos en la vertiginosa era de la información, la globalización y entonces las redes sociales empezaron a tener un auge inusitado, el poder otrora de la prensa, era mucho más costoso, especialmente porque los gobernantes ya no le vieron la utilidad de antes. Hoy en día, ya no parece necesario que la prensa esté del lado de un gobierno como antes, porque para eso están los “netcenters” y, conque los medios de comunicación radiales, escritos y televisados no emitan denuncias, malas noticias en relación al presidente, todo estará bien, porque estos “netcenters” se encargaran de desinformar a la población.

Sin embargo, el valor de la prensa independiente para informar, denunciar y promover la conciencia social adecuada, luchando contra todas estas hordas de netcenteros mantenidos y pagados por el gobierno definitivamente es necesaria, por ello a los gobiernos les parece incómodo siempre tener una prensa que no es complaciente, porque esto evidenciará lo que esta haciendo mal. Así van en aumento los casos de persecución a los periodistas, la criminalización de estos y la instrumentalización del derecho para acallarlos porque, de alguna manera no son ni serán cómodos y sus denuncias públicas a través de los medios escritos, digitales, radiales o televisivos siempre van a despertar la curiosidad, sino la conciencia del pueblo.

La libertad de expresión es el único medio que tiene todo ser humano de manifestarse, limitar la libertad de expresión, es limitar la vida misma porque de la historia de la humanidad hemos aprendido que lo primero que perdió el ser humano para caer en la opresión fue su forma de poder expresarse libremente y manifestar lo que, a su juicio le parece que esta bien o que está mal. Hoy en día es muy común ver como los gigantes de la tecnología como Twitter, en el pasado se dio a la tarea de bloquear a Donald Trump, muchos por supuesto alabaron esta disposición, porque las declaraciones del señor Trump parecían incómodas a un sector, pero esto siempre es grave, porque las transgresiones y violaciones a los derechos humanos siempre son un boomerang que tarde o temprano nos alcanza.

Así, permitir este tipo de censura no deja un buen precedente, como tampoco deja un buen precedente permitir la instrumentalización del derecho para perseguir y destruir a personas ya que tarde o temprano eso mismo nos alcanzará. La libertad de expresión es una de las libertades más sagradas del ser humano, porque es el uso de la palabra, es el medio mediante el cual todos nosotros podemos exponer lo que sale de nuestras consciencias sea para unos buenos o para otro malo, pero son nuestras palabras, es lo que decimos y no repetimos como loros. Así, cuando se pretende criminalizar periodistas bajo la idea de que obstaculizan la persecución penal simplemente se esta permitiendo una grave limitación a la libertad de expresión, que tarde o temprano va a socavar los cimientos ya débiles de nuestra propia democracia.

Hoy en día, en Guatemala, hasta el flamante y ¿eficiente? Tribunal Supremo Electoral ha intervenido protestando a candidatos por sus expresiones en campaña, esta limitación ridícula y estúpida solamente tiene su fundamento en las mentes vendidas de los Magistrados Electorales que únicamente están velando por intereses mezquinos, imaginemos que dentro de poco, en Guatemala no se va a poder presentar un partido de extrema derecha, o de extrema izquierda o comunista porque con sus discursos ofenden a los flamantes magistrados que en lugar de intervenir en la campaña deberían de ser más serios con su labor porque desde ya dudamos de la independencia de los tales. Pero en Guatemala, se limita a los candidatos hasta en sus discursos, que esperamos del gobernante actual cuya intolerancia a las criticas es tal, que vemos como hoy en día existen medios de comunicación tan complacientes, que llevan a un foro al candidato oficial que esta en quinto lugar, para debatir con candidatos que van en los primeros tres lugares para ver si sube en las preferencias del electorado.

Así, las cosas el “cuarto poder” o la prensa en países como Guatemala inevitablemente ha llegado a su final, porque la prensa otrora independiente ha ido perdiendo su influencia como creadora de conciencia social, bajo una encarnizada persecución en donde o se alinean o se les persigue buscando, sobre todo ya no los asesinatos de antes, porque ahora no se elimina físicamente a los opositores de un régimen, se les da muerte civil que incluye persecución, criminalización y la instrumentalización del derecho para darle apariencia de legalidad mediante un sistema judicial complaciente a las persecuciones de tal manera que a través de juicio y cárcel se elimina a los que aún creen que pueden permanecer en el país, porque otros muchos prefieren mejor salir al exilio. Esta es la democracia de nuestros países en donde los netcenters hacen de las suyas para proteger al régimen de la opinión publican desacreditando, maltratando a quienes opinas diferentes y aquellos que logran hacer conciencia en el pueblo de las malas artes de los funcionarios son perseguidos.

Aquellas palabras atribuidas por error a Voltaire, pero que ilustran plenamente la tolerancia hacia la libertad de expresión: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida si las puedes expresar con toda libertad”, resuenan como una aspiración de estas democracias en peligro de extinción, en donde las dictaduras tienen remedos de legalidad y respeto por los derechos humanos, se apoyan en la Constitución y las Leyes para lo que les conviene, pero no cumplen a cabalidad con sus preceptos porque entran a saquear y hablar de transparencia es un suicidio, en dónde las dictaduras ya no son de una persona como en el siglo pasado, es de grupos de personas con intereses difusos, pero se unen y asocian criminalmente para cooptar todos los poderes del Estado, todas las Instituciones del Estado, en beneficio propio, así tenemos el Poder Judicial ejerciendo funciones ilegitimas, pero decidiendo hasta quienes competirán en las próximas elecciones; tenemos un Congreso que se alinea al Ejecutivo para aprobar leyes a la velocidad de la luz, pero leyes necesarias e importantes brillan por su ausencia y esperará otro decenio u otro siglo quizá; pero para leyes que implican saqueo de fondos públicos los aprueban de urgencia nacional; de la Contraloría de Cuentas, ni hablar es una institución inexistente, complaciente persigue y fiscaliza a funcionarios de quinta, porque a los Ministros ni siquiera se atreve, y la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una suerte de ultimo recurso por si las cosas le salen mal a la clase política gobernante, dictando resoluciones á la carte, ya veremos si no intervendrá en el proceso electoral, si a la clase gobernante no le salen las cosas como han querido. El fin, de estos grupos es uno solo, lucrar y enriquecerse del erario y mantenerse en la impunidad ejerciendo eternamente sea directamente o tras bambalinas el poder. En tanto, el cuarto poder que significaba la prensa independiente llegó a su fin, ahora en nuestra Guatemala, ha surgido un cuarto poder que preservará ad eternum la corrupción e impunidad, es la instrumentalización del derecho con el cual se perseguirá a todo aquel que no está de acuerdo con quienes detentan ilegítimamente el poder y por supuesto, fácil es que obstaculizan la justicia y con ello es suficiente para darles la muerte civil deseada.

Libre emisión de pensamiento.

